Oi, en ekte debatt om krigen på russisk tv: – Umulig å nedkjempe Ukraina

Russiske statsstyrte medier har den siste uka strevd med hvordan de skal forklare tv-seerne at den russiske hæren har gått på store militære tilbakeslag i Ukraina.

Som en sjeldenhet på et russisk debattprogram fikk en politiker søndag 11. september fremsette en rekke negative vurderinger av den russiske hæren. Programmet ble sendt i sin helhet på den Gazprom-eide nyhetskanalen NTV.

– Med ressursene Ukraina har i dag er det fullstendig umulig å nedkjempe dem med de kolonimetodene som Russland fører krig med – med kontraktssoldater, leiesoldater og ingen mobilisering. En sterk hær [i Ukraina] med støtte fra de mektigste landene i økonomisk og teknologisk forstand står imot den russiske hæren.

Den nedslående uttalelsen kom fra den avgåtte Statsduma-politikeren Boris Nadezjdin (59). Medieanalytiker og skribent i The Daily Beast, Julia Davis, publiserte videoklippet på sin Twitter-profil. Videoen har allerede fått 4,6 millioner visninger.

Analytikeren, som har fulgt hva som skjer i russiske debatter over tid, beskriver innslaget som et stemningsskifte i den offentlige russiske debatten.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022

«Ikke-kamerat»

Under den uvanlige tv-debatten i programmet kalt «Møtestedet», som oppgis å være direktesendt, var åtte deltagere og to tv-verter tilstede i studio. Debattantene avbrøt og snakket i munn på hverandre.

Den oppsiktsvekkende kritiske Nadezjdin tok til orde for at de folkene som overtalte president Vladimir Putin om at «spesialoperasjonen» kom til å bli rask og effektiv, har lurt dem alle.

På spørsmål fra tv-verten foreslo 59-åringen at krigen måtte stoppes, og at de heller burde gå over til å håndtere politiske utfordringer. Men han ble slått hardt ned på av andre motdebattanter i studioet.

Aleksandr Kazakov, nåværende representant i Statsdumaen, kalte ham en «ikke-kamerat» og sa uttalelsen var et «alvorlig psykologisk slag». Kazakov kalte det «uakseptabelt» i det hele tatt å ta i bruk beskrivelser som en «kolonikrig».

En annen motdebattant, Sergej Mironov, også han i Statsdumaen, var klar på at det ikke kunne være noen som helst forhandlinger med Volodymyr Zelenskyjs «nazi-regime».

– Krig er krig, men vi må fortsette inntil vi vinner.

Mironov understreket at de «ikke måtte glemme» at de kjemper mot en NATO-blokk med «godt forberedte» ukrainere.

Aleksandr Kazakov, nåværende representant i Statsdumaen, rettet sterk kritikk mot uttalelsene fra Boris Nadezjdin. (Foto: NTV)

Fratok Putin skylda

Selv om Nadezjdin ble slått hardt ned på i tv-innslaget, er uttalelsen hans bemerkelsesverdig. Kritikk av militæret har nærmest vært fraværende på statlig kontrollerte tv-sendinger.

Etter invasjonen 24. februar innførte Statsdumaen en lov som gjør det straffbart å kritisere militæret med opptil 15 års fengsel.

Men Nadezjdin tok likevel til orde for at det ikke var Vladimir Putins egen skyld at han beordret hæren til en mislykket krig.

Da Nadezjdin innledningsvis tok til orde for at noen hadde gitt Putin feilaktige råd, og tv-verten spurte «er du sikker på at disse personene finnes?», svarte han kjapt:

– Selvfølgelig. Presidenten satt jo ikke der og tenkte «hvorfor starter vi ikke opp en spesialoperasjon?».

(Foto: NTV)

– Katastrofalt feil

Andre i studio rettet også kritiske stikk mot den russiske militærstrategien. Den politiske kommentatoren Alexei Timofeev, kritiserte Yakoov Kedmi for flere ganger å uttale på nasjonal tv at krigen må fortsette. Ifølge Timofeev skal Kedmi blant annet ha sagt at folket i Odesa kom til å omfavne den russiske hæren – noe han påpeker at «åpenbart» ikke skjedde.

– Hvis hans ekspertise og analyse ikke bare var feilaktige, men katastrofalt feil, hvorfor skal vi fortsette å høre på meningen til den samme eksperten, spør Timofeev oppgitt.

Da påpekte Viktor Olevich, titulert som politisk ekspert, at de ikke kan forvente å få Ukrainas støtte når Russland fratar dem deres identitet. Han påpekte at når de sier at Ukraina som folk ikke eksisterer, så vil det naturligvis føre til at Ukraina avviser dem.

Avslutningsvis spurte Nadezjdin om hvor lang tid det kom til å ta før Russland seiret. «Så lenge det trengs», svarte da Kazakov i Statsdumaen.

– Takk for ditt ærlige svar. Da får mine 10 år gamle barn en mulighet til å kjempe i krigen, ikke sant? kommenterte Nadezjdin etterpå.

(Foto: Julia Davis, Twitter)

Forstår ikke hva Ukraina feirer for

Russiske medier er kjent for enten å dysse ned tapene i Ukraina, eller lage alternative forklaringer for angrep Russland beviselig har stått bak.

Etter Russlands siste tap publiserte BBCs medieanalytiker Francis Scarr et kort innslag fra en russisk nyhetssending på Kanal Én. Ukrainas framgang ble bare såvidt nevnt i sendingen, inn i mellom en lang liste over andre nyheter. Ifølge Scarr var hensikten at tapet skulle framstå mindre viktig.

I en reportasje fra samme nyhetssending sier krigskorrespondent, Jevgenij Poddubnij, at den ukrainske invasjonen har stoppet opp. Samtidig hevder han at de russiske troppene mestret å stabilisere situasjonen.

Here's how the anchor on Russia's Channel One introduced tonight's main report on the "special military operation"



The "regrouping" in Kharkiv Region is last in a long list of updates, so you'd hardly think it was significant pic.twitter.com/eeCBujRQJK — Francis Scarr (@francis_scarr) September 11, 2022

Ifølge medieanalytiker Davis virker det likevel som om russiske medier nå, i større grad enn før, forsøker å forberede tv-seerne på flere russiske tap.

På Twitter trekker hun fram en rekke nyhetsprogram med ulike versjoner og bortforklaringer av Ukrainas framgang.

Blant annet forklarer en russisk kommandant til det kjente tv-ankeret Olga Skabejeva på kanalen Russland 1 at det ikke har skjedd «noe ekstraordinært», og at han derfor ikke forstår hva Ukrainas hær feirer for.

Watch this roundup of clips, featuring panicked Kremlin propagandists on several state TV programs, discussing impressive gains by Ukraine's Armed Forces in reclaiming control over Ukrainian territory. More in my article ⤵️https://t.co/WKx3JVtvkn pic.twitter.com/8CYDRpB85X — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 9, 2022

(Foto: Twitter, skjermdump via Julia Davis)

