SISTE: Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy (66) er i en domstol i Paris dømt for ulovlig valgkampfinansiering – bakgrunnen er at han med vitende og vilje skal ha brukt nesten det dobbelte av det lovlige maksbeløpet på 22,5 millioner euro i et forsøk på å bli gjenvalgt i 2012 (han tapte likevel for Francois Hollande). Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om seks måneders fengsel og en mindre bot, men straffeutmålingen er ennå ikke kjent. Sarkozy, som ikke var til stede i retten torsdag, har nektet for at han kjente til pengebruken. Dommen kan bli anket. Eks-presidenten ble så sent som i mars domfelt for korrupsjon i en annen sak, men har anket denne.

RØDGRØNT FARVEL: Drømmen om en rødgrønn flertallsregjering døde på Hurdalsjøen onsdag da SV og Audun Lysbakken trakk seg fra videre sonderinger – oljepolitikken trekkes fram som den kanskje viktigste årsaken (i tillegg til profitt på velferd og skatt), i det flere beskriver som en seier for Vedum.

Nå er reelle forhandlinger mellom Sp og Ap allerede i gang. Skal en potensiell mindretallsregjering shoppe flertall for statsbudsjett og andre saker på både venstre- og høyresida i Stortinget?

Noen kommer med krav: – Jeg håper vi får en regjering som tar utgangspunkt i mandatet fra velgerne: et tydelig skifte, med et veldig stort rødgrønt flertall på Stortinget, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Klassekampen. LO var også pådriver for den rødgrønne koalisjonsregjeringen i 2005 – noe Trønderdebatt-redaktør Snorre Valen minner om at var et historisk unntak fra regelen om at Ap i posisjon stort sett har hentet støtte fra «en rekke ulike (sentrums)partnere».

Rødt, MDG og SV gikk til sammen 4,6 prosentpoeng fram i årets valg, men kan ende opp uten substansiell innflytelse. Det får Valen til å oppfordre sitt tidligere parti om å «vurdere om avstanden til Rødt og MDG er så stor at det rettferdiggjør eksistensen av tre partier» i fremtiden.

FJERNER VIDEOER: YouTube har bestemt seg for å fjerne videoer som inneholder feilinformasjon om alle typer vaksiner som «er godkjent og bekreftet trygge og effektive av lokale helsemyndigheter og WHO». YouTube skal tidligere ha fjernet 130 000 videoer som inneholder desinformasjon om Covid-19 vaksinen, men nå går de et steg videre: Spesielt ukorrekt informasjon om at godkjente vaksiner kan føre til autisme, kreft eller infertilitet, vil tas vekk.

New York Times skriver at YouTube har blokkert kontoene til kjente «anti-vaksine-aktivister» som Joseph Mercola, Robert F. Kennedy Jr., Erin Elizabeth og Sherri Tenpenny. Forskere på feltet har ifølge avisen lenge påpekt at feilinformasjon i sosiale medier er en viktig faktor for at mange nøler med å vaksinere seg, og at YouTube-videoer ofte spres videre og kan gi flere titalls millioner visninger på plattformer som Facebook og Twitter.

PENDLERPENGENE: Da Kristian Tonning Riise, daværende Unge Høyre-leder, ble valgt inn på Stortinget i 2017, søkte han til Stortingets administrasjon om å få pendlerbolig. Han var folkeregistrert hos foreldrene på Stange, men eide likevel en tredjedel av en leilighet på Grønland – noe han ikke opplyste om i søknaden, ifølge Aftenposten.

Riise oppga i et skjema til Stortinget at han bodde i pendlerboligen i 2018 – til tross for at han nå selv bekrefter overfor avisen at han på dette tidspunktet bodde i egen leilighet på Grønland. Riise kjøpte en leilighet i Brumunddal i september 2018, men skal ifølge Aftenposten ha fortsatt å bo på Grønland. Han har ikke besvart spørsmål om pendlerboligen sto tom, eller om den ble lånt eller leid ut.

Til avisen sier Riise at han søkte om pendlerbolig fordi planen var å flytte ut av leiligheten på Grønland i løpet av kort tid og kjøpe en leilighet i Hedmark. Han sier at salget av leiligheten tok lenger tid enn planlagt av personlige årsaker, men at det ikke har gitt ham noen vinning: «I denne perioden satt jeg med både låneomkostninger og fellesutgifter på to boliger samtidig, uten inntekter på noen av dem».

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier at hvis Tonning Riise eide en leilighet i Oslo, ville det hatt betydning for tildeling av pendlerbolig. – Vi er i dialog med Riise og saksbehandler ikke i mediene, legger hun til.

PS.

