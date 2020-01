STATSMENN OG KLOVNER: Det ble rørende scener i EU-parlamentet da politikerne fra alle land i fellesskapet samstemte i uhørt vakre «Auld Lang Syne» etter å ha vedtatt skilsmisse-avtalen med Storbritannia onsdag. Belgiske Guy Verhofstadt sa det temmelig godt allerede innledningsvis: «Det er trist å se at et land som frigjorde oss to ganger, som to ganger ga sitt blod for å frigjøre Europa, nå forlater oss».

Det ble også tid til høyrepopulisten Nigel Farage og hans narraktige sprell, der han i sin aller siste tale snakket om hvorfor populisme er bedre enn globalisme (fordi «det er i ferd med å bli veldig populært») og sammen med partifellene viftet med bittesmå union jacks, bare for å få lyden kuttet. «That’s it. It’s all over. Finished», sa Farage, før følget demonstrativt forlot salen og sprettet champagnen.

Helgens brexit – fredag klokken 23 lokal tid – markerer for øvrig på ingen måte at «alt er over», men heller inngangen til en 11 måneder lang overgangsperiode, der Storbritannia forblir i både tollunionen og det indre markedet, men uten å ha politisk innflytelse. Brexit-tilhengere triumferer allerede over at meningsmotstandernes spådommer om krise og kaos ikke ser ut til å gå i oppfyllelse over natta, men de virkelige prøvelsene begynner nå: Innen nyttår må en ny handelsavtale, samt avtaler på en lang rekke andre områder, være fremforhandlet av Boris Johnson. Politico har en fin oversikt over hva dette vil kreve.

FRP UTE AV REGJERING DEL 1: Nyslått arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som også er leder for partiets innvandringspolitiske utvalg, sier til VG at det ikke ligger an til noen liberalisering av innvandringspolitikken. Snarere tvert imot – den vil bli enda strengere, fordi flere av punktene i Granavolden-erklæringen, som Solberg-regjeringen altså insisterer på å styre etter til tross for at Fremskrittspartiet er ute, innebærer flere innstramminger som ennå ikke er iverksatt eller nå skal følges opp: – Det gjelder regelverk og praksis for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familiegjenforening. Der har det ikke vært noen ytterligere innstramminger etter at Granavolden ble lagt frem. Det kommer nå, fordi Granavolden skal følges opp. Det er regjeringsgrunnlaget, også nå, sier Røe Isaksen.

FRP UTE AV REGJERING DEL 2: Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre fremmer torsdag ettermiddag en rekke forslag i Stortinget – litt for å kartlegge hvilken politikk det er mulig å få flertall for, men også for å sjekke om Frp faktisk er i opposisjon, slik partiledelsen hevder. Ap vil blant annet reverse regjeringens kutt i stønaden til barnebriller, garantere pensjon fra første krone og sikre at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke mister stønad før de er ferdig avklart. Men spesielt spennende blir det ikke: Frp-leder Siv Jensen har allerede varslet fra talerstolen at partiet kommer til å stemme ned samtlige forslag, inkludert forslag som kommer fra Sp og SV. – Det Ap, Sp og SV driver med nå, er vill fekting. Vi ønsker å se disse tingene i en helhet og sammenheng, derfor vil vi komme tilbake til dette seinere i vinter, sier hun til NRK.