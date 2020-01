HOLDER DET I FAMILIEN: Ulf Leirstein, som i fjor meldte seg ut av Fremskrittspartiet etter avsløringene om at han hadde foreslått trekantsex med en 15-åring overfor et kvinnelig partimedlem og sendt porno til FpU-medlemmer, har ansatt sin egen sønn Alexander Leirstein (24) i en deltidsstilling som politisk rådgiver på Stortinget. – De beste rådgiverne får du i egen familie. Alexander har vært politisk aktiv i mange år, og nyter stor respekt i Frp-miljøer. Jeg har vært kjempeheldig, sier Leirstein til Dagbladet. Den tidligere Frp-profilen mottar 400 000 kroner i partistøtte fra Stortinget, som ifølge ham selv dekker mye mer enn sønnens rådgiverlønn.

KAMPEN OM LABOUR: Jeremy Corbyn er fortsatt leder for det britiske arbeiderpartiet, men dette endrer seg snart: I løpet av de siste dagene har både Keir Starmer og Rebecca Long-Bailey offentlig bekreftet at de gjerne vil ha jobben. Sistnevnte er en favoritt hos den Corbyn-vennlige venstresida i partiet: «Det er riktig at én av grunnene til valgnederlaget var at Labours valgkamp manglet et sammenhengende narrativ. Men dette må tilskrives kampanjestrategi, ikke vårt sosialistiske program», skriver Long-Bailey i artikkelen der hun lanserer sitt kandidatur. EU-vennlige Starmer leder imidlertid på meningsmålinger blant partimedlemmer.

HATEFULLT I HØYESTERETT: Høyesterett behandler denne uka saken mot bergenskvinnen i 70-årene som i både ting- og lagmannsretten er dømt for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali høsten 2017: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk», skrev kvinnen, som ikke erkjenner straffskyld og hevder at ytringen var «politisk motivert».

Jirde Ali har nesten kontinuerlig blitt utsatt for hets i sosiale medier de siste årene. Et kjapt sveip i Facebook-gruppa «Fedrelandet viktigst» tirsdag, viser at hetsen på ingen måte har stilnet: «Hvorfor kalles hun «debattant»? Er hun ikke bare en ganske alminnelig Somalisk NAV’er da?», heter det i en kommentar. «Blir direkte kvalm av å se dette ansiktet», skriver en annen.

Denne uka behandler Høyesterett også en sak om hatefulle ytringer mot en mann i 50-årene, som nettopp på «Fedrelandet viktigst» blant annet skrev at «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!» idet forsvaret mener er «ledd i en debatt om religionskritikk». Dette er første gang Høysterett skal ta stilling til om Facebook-innlegg kan regnes som hatefulle ytringer.

MIDTØSTEN: Minst 35 mennesker omkom og flere ble skadd da store folkemengder samlet seg i den iranske byen Kerman, dit den avdøde generalen Qasem Soleimanis kiste ankom tirsdag norsk tid. Samtidig fortsetter dramaet på internasjonalt nivå, der mye er preget av usikkerhet:

Trekker USA seg ut av Irak etter 17 års tilstedeværelse? Mandag dukket det opp et formelt brev, signert av brigadegeneral William Seely, der USA varslet sitt snarlige sorti. Men brevet ble nesten umiddelbart dementert av Pentagon, omtalt som en «skisse» og en «feil» som aldri skulle blitt sendt til det irakiske forsvarsdepartementet. Dobbelkommunikasjonen kan selvfølgelig være taktisk, men forsterker likevel inntrykket av at Trump-administrasjonen mangler en konkret plan.

Hvordan forholder USAs allierte til det som skjer? NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understreket i går at forsvarsalliansen ikke hadde noe å gjøre med droneangrepet som tok livet Qasem Soleimani. Samtidig har Tyskland varslet at de flytter noen av sine soldater ut av landet. Israels Trump-vennlige statsminister Benjamin Netanyahu var mandag hard i ordbruken: – Drapet på Suleimani er ikke en israelsk handling, men en amerikansk. Vi er ikke involvert og bør ikke bli dratt inn i det.

FEST ELLER FEIL? Meningene er delte om Johan Sverdrup-feltet, der snora klippes i dag. På radioprogrammet Politisk kvarter i morges snakket olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) om feltet som en redningsplanke for arbeidere på vestlandet, hvor flere mistet jobben da amerikanerne oversvømte oljemarkedet med skiferolje og OPEC lot oljeprisen stupe. Listhaugs nye talepunkt er «lys i hus over hele landet», og at hun «er enig med LO» og at «Ap vingler».

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte med å påpeke at Frp i sin tid var mot både elektrifisering, CO2-avgift, Statoil og Oljefondet. «Vi skal ikke ha sluttdato for oljen, men sluttdato for utslipp», sa Støre, som hyllet næringens raske utvikling av Sverdrup-feltet som «ingeniørkunst i verdensklasse». Han gjentok at han selv lanserte elektrifisering av sokkelen som visjon i sin landsmøtetale – nyheten Equinor med samarbeidspartnere lanserte med brask og bram i går, les vår artikkel om det her.

Miljøbevegelsen og klimaforskere påpeker at utslippene fra Sverdrup-oljen tilsvarer 40 prosent av samlede, norske klimagassutslipp. I Politisk kvarter følte imidlertid MDG-topp Une Bastholm behov for å si at hun er glad for arbeidsplassene oljen har gitt Norge hittil, «fordi jeg er nordmann som alle andre, stolt av landet mitt, og glad for alt vi har fått til». Hun mener likevel «den virkeligheten der verden skal løse klimakrisen samtidig som Norge skal tjene 900 milliarder på ny olje fra Sverdrupfeltet, den finnes ikke», og at «Norge må bli en realistisk olje- og gassnasjon».

MER FRA «IRON MARCH»: Det blir stadig publisert nye avsløringer fra journalister som har gransket den omfattende datalekkasjen fra det nedlagte fascist- og nynazistforumet Iron March (les vår omtale av norske deltakere i denne artikkelen): Vice skriver mandag om den tidligere fengselsansatte 31-åringen som gjorde forsøk på å etablere en gruppe for «hvite nasjonalister» via forumet. Mannen jobber i dag ved et såkalt ICE-senter i Nevada, en interneringsleir for ulovlige innvandrere – ikke akkurat betryggende. Nettsida har tidligere skrevet om hvordan flere forumdeltakere har bakgrunn fra det amerikanske militæret.