DREPT PÅ JOBB FOR Å HJELPE: Drapet på en kvinne i 50-årene ansatt ved Nav Årstad i Bergen utført av en bruker som var på et avtalt møte med etaten, leder til en ny debatt både om hvor godt de ansatte i Nav er fysisk sikret, og hva som ligger bak de mange truslene mot personer som arbeider i førstelinjen.

Bare ved kontoret på Årstad har en rekke Nav-ansatte de siste årene blitt utsatt for drapstrusler, andre typer trusler og krenkende adferd som har vært så alvorlig at det har ledet til straffesaker, ifølge VG.

Sikkerhetstiltakene ved Nav-kontor landet rundt ble betydelig skjerpet etter drapet på en Nav-ansatt på Grorud i Oslo i 2013 – blant annet med alarmknapper og fastmonterte møbler. Interne undersøkelser har slått fast at tiltakene har fungert godt, men nå ber fagforeningene om en ny gjennomgang. – Det har vært jobbet godt med sikkerhet på Nav de siste årene, men vi har ikke kommet langt nok med dette arbeidet, sier Trond Finstad, leder i yrkesseksjonen i Fagforbundet, til TV 2.

SONDERINGER, IKKE FORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre kom i går ett skritt videre i planen om å danne en regjering med Ap, Sp og SV. Mandag ettermiddag kunngjorde Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum at han er villig til å gå inn i såkalte sonderinger om et mulig samarbeid med SV. Samtidig sørget Vedum for å minne om at Høyre, Venstre, KrF og FrP gikk inn i slike sonderinger i 2013, men at de likevel ikke endte opp med en firepartiregjering den gang. Torsdag møtes altså Ap, SV og Sp på Hurdalssjøen Hotell, trolig med hver sin partileder og en eller to andre fra hvert parti.

Mens Ap og SV er tydelige på at de vil inn i en regjering sammen med Sp, er Sp i utgangspunktet splittet internt. Om sonderingene ender med forhandlinger, vil det bli oppfattet som at de viktigste spørsmålene som kunne sperret for trepartiregjeringen, er avklart.

«I valgkampen var Vedum opptatt av å holde på de velgerne han klarte å rappe fra Høyre og Frp. Derfor holdt han SV på armlengdes avstand. Men hans viktigste budskap var at Sp vil bytte ut dagens regjering. Da må han – på et eller annet vis – samarbeide med Lysbakken. Så noe løftebrudd er det ikke», mener kommentator Kjetil Alstadheim i Aftenposten.

«MORALENS VOKTERE»: De statlige millionoverføringene til den islamfiendtlige stiftelsen Human Rights Service (HRS), som de siste årene har sluttet å produsere notater eller rapporter til fordel for SoMe-tilpassede blogginnlegg, er antakelig historie. Årsaken er rødgrønt flertall etter valget – både Lene Vågslid (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) uttalte mandag at HRS-pengene skal bort, mens Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mener stiftelsen ikke «opererer på et journalistisk og etisk nivå som man burde forvente av enhver som mottar statsstøtte».

Men dette bryr ikke HRS seg om i det hele tatt, skal man tro et nytt blogginnlegg på Rights.no – der de rødgrønne politikerne blir omtalt som «moralens voktere» og hver av dem får verbale spark rettet etter seg: Vågslid blir beskrevet som «Aps partyfikser for krenkefest», Knag Fylkesnes' penderbolig- historie blir trukket fram og Sem-Jacobsen får merkelappen «sex-journalist» fordi hun for flere år siden jobbet på NRK-prosjektet Trekant.

USA I VERDEN: President Joe Biden skal tale i FNs generalforsamling i ettermiddag, foran statsledere og regjeringssjefer fra hele verden. Der skal Biden signalisere USAs utenrikspolitiske prioriteringer og multilaterale forpliktelser fremover, både for sine allierte og fiender.

Da Biden tiltrådte som president tidligere i år, var beskjeden at «America is back» på verdensscenen, som en motsetning til det han mente var hans forgjenger Trumps nasjonale og innadvendte fokus. Men USAs kaotiske tilbaketrekning fra Afghanistan i august har gjort NATO-allierte urolige for hvor mye USA egentlig er til å stole på. Firkantdramaet med Australia, Storbritannia og Frankrike den siste uken om salg av atomdrevne ubåter har ytterligere svekket de transatlantiske båndene. Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian dropper å møte bilateralt med USAs utenriksminister Antony Blinken ved siden av det øvrige programmet i FN, som ellers er et obligatorisk punkt på programmet for de utenriksministerne som får den æren.

