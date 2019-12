VINNEREN: Boris Johnson er allerede på jobb for å innfri sitt sentrale valgkampløfte om å«få brexit unnagjort»: Den fremforhandlede brexit-avtalen kommer til avstemning senere denne uka, antakelig fredag. Et viktig punkt om overgangsperioden etter brexit 31. januar har kommet til: Det skal ikke lenger være mulig for parlamentet å be EU om en ytterligere utvidelse. Når datoen viser 31. desember 2020, vil altså Storbritannia være helt ute av unionen – selv om en ny frihandelsavtale ikke er på plass. Kritikere har påpekt at det vil ta årevis å fremforhandle en slik avtale, men den konservative regjeringen insisterer fortsatt på at det er fullt mulig.

TAPEREN: Tirsdag kveld skal Jeremy Corbyn møte Labours gruppe i parlamentet. Det blir antakelig ikke så hyggelig: Flere Corbyn-kritiske parlamentsmedlemmer er fortsatt rasende for at lederen ennå ikke har bedt om unnskyldning for det historiske valgnederlaget eller beklaget taktikken med å godta Johnsons ønske om nyvalg. Han blir også kritisert for svært topptung valgkampledelse og et radikalt manifest som lignet mer på «a Christmas wish list» enn et politisk program. Motstanderne vil imidlertid få motbør av lederens støttespillere, som mener både brexit, BBC, media generelt – og i hvert fall ikke Corbyn – har skylda for valgfiaskoen.

POLITI VIL STRAFFE: Torsdag legger det regjeringsoppnevnte rusreformutvalget fram sitt forslag til ny ruspolitikk. Men allerede i går gikk politidirektør Benedicte Bjørnland ut (hos NRK Ytring og i Dagsrevyen) og flagget at politiet er motstandere av å avkriminalisere bruk og besittelse narkotika. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark (som først reagerte med et enkelt «LOL» på Twitter) er blant dem som mener politiet på denne måten går ut over sitt mandat som faginstans og legger seg opp i utformingen av politikk. «Det sjokkerer meg veldig når politidirektøren nesten anbefaler at man skal legge rapporten i skuffen, fordi hun vil bevare straff som et virkemiddel», sier han til NRK. Siden Politidirektoratet blir høringsinstans og slik sett er invitert til å mene noe om ruspolitikken, mener advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas skriver at det først og fremst er timingen på utspillet som er kritikkverdig: «Det undergraver først og fremst PODs egen troverdighet – også som høringsinstans», skriver han på Twitter.

MER TILSYNSTRØBBEL: NRK skriver i dag at byråd Lan Marie Berg (MDG) hadde sittet på en detaljert oversikt over lovbrudd i egen etat i mer enn et halvt år da hun ga Arbeidstilsynet beskjed om at hun manglet «tilfredsstillende oversikt». – Vi svarte at vi ikke hadde kvalitetssikrede tall. Det hadde vi ikke på det tidspunktet, så det var et ærlig svar vi ga til Arbeidstilsynet, mener fungerende miljøbyråd Hanna Marcussen (MDG), som er stedfortreder under Bergs sykmelding.

RIKSRETT-OPPDATERING: Det ser ut til at flere av Demokratene som kunne være tilbøyelige til å stemme mot riksrett for å berge sårbare gjenvalg i Trump-vennlige distrikter, nå er inne i folden likevel. (Det er ingen tvil om hvorvidt det blir flertall for riksrett i morgen, men et betydelig frafall vil svekke Nancy Pelosis retorikk rundt det som er en nær garantert frifinnelse av presidenten til slutt).

HAR DE EGENTLIG EN KLIMAPLAN? Har du fått med deg de store klimakrise-intervjuene våre med opposisjonens partiledere? Her er artiklene som er publisert så langt:

Jonas Gahr Støre (Ap) …om blant annet «Tesla-skatt» og vindkraft-kontrovers

Une Bastholm (MDG) …om Erna Solberg på bergensdialekt og spektakulær oljefondbruk

Audun Lysbakken (SV) …om «diskusjon så fillene fyker» internt i partiet

Bjørnar Moxnes publiseres senere denne uka, mens Senterpartiet så langt ikke har ønsket å stille med partileder Vedum.

