SJEKKES MOT KJEMISKE VÅPEN: Tyskland antyder mulige diplomatiske reaksjoner mot Russland i Navalnyj-saken, og Angela Merkel blir nå løpende oppdatert på tilstanden til den russiske dissidenten og etterforskningen av den antatte forgiftningen. Der Spiegel skriver i dag at sykehuset i Berlin som den russiske dissidenten nå voktes og behandles på, i det stille har bedt om analysehjelp fra militære laboratorier i både Tyskland og Storbritannia for å finne ut nøyaktig hvilket stoff som kan ha satt Navalnyj ut av spill. (Det er ikke gitt at det er mulig å komme fram til et sikkert svar): Han har blitt holdt i kunstig koma i én uke, og det er uklart i hvilken grad han kan få varige men.

TRUER JOURNALISTER: Like før demokratiforkjempernes demonstrasjon i Hviterussland i går, pågrep politiet i det autoritære regimet til Aleksandr Lukaskjenko rundt 50 journalister som skulle dekke markeringen. Blant dem var både uavhengige hviterussiske reportere og kjente korrespondenter fra medier som BBC og Deutsche Welle. Noen av journalistene ble holdt frihetsberøvet i mange timer mens myndighetene «sjekket dokumentene» deres og forsøkte å få tilgang til smarttelefoner og kameraer. Den svenske fotografen Paul Hansen fra Dagens Nyheter ble utvist fra landet. – Det er åpenbart at de prøver å hindre journalistikken, sier han til egen avis.

Russlands president Vladimir Putin kom i går med urovekkende signalerom at en russisk «politireserve» kan settes inn i Hviterussland hvis «situasjonen kommer ut av kontroll».

SLIK DET SER UT NÅ: Valgkomiteen som for litt siden var enstemmige om å innstille Trond Giske som fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti ser nå ut til å være enstemmige om å ikke innstille Trond Giske til noe som helst. Noe av bakgrunnen er at det lokale narrativet om at metoo-sakene var knyttet til en Trøndelag-Oslo-maktkamp raknet da også trønderske Ap-kvinner fortalte sine historier denne uka, toppet av Adressa-intervjuet med Sandra Skillingsås, et nytt varsel og et samlet AUF mot Giske. Hovedpersonen selv skrev i går et langt og bittert Facebook-innlegg der han la mye av skylda på mediene og avsluttet med at Trøndelag Ap «slik det ser ut nå» «aldri vil få anledning» til å velge ham.

Debatten på NRK i går kveld – som startet mens saken ennå var i heseblesende utvikling – er forøvrig må-se for alle som er interessert i hvordan en intern partikonflikt kan eksplodere på direktesendt tv, fullstendig utenfor spinndoktorenes kontroll. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol er det heteste navnet som ny lederkandidat, samtidig som Giske-vennlige lokallag ser ut til å holde fast på støtten til Giske og ikke utelukker å fremme ham i benkeforslag i morgen.

SENDT HJEM DER HAN KOM FRA – OG FIKK KORONA-NEKT I OSLO: Den rasismedømte danske provokatøren Rasmus Paludan ble i dag anholdt på grensa til Sverige av politiet og fikk forkynt at han nå blir utestengt fra landet i hele to år. – Vår vurdering er at hans framtreden og innreise ville være en trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser, sier politisjefen i Malmø til svenske medier. Paludan og hans muslimfiendtlige svenske meningsfeller skulle i dag brenne og/eller søle til koranen under en markering som opprinnelig var tenkt å gjøres foran en moské, men der politiet aldri ga tillatelse til stuntet. Deler av begrunnelsen for innreiseforbudet var at Paludan bevisst gikk inn for å trosse politiets påbud og anmodninger.

I går avdekket vi at Paludan hadde planlagt å komme til SIANs demonstrasjon foran Stortinget på lørdag – dagen etter Malmø-rabalderet. Det ble imidlertid avverget ved at Danmark ble «rødt» smittevernmessig i mellomtiden, slik at Paludan enten ville blitt bundet opp i karantene eller pågrepet. Den danske rasisten, som gjerne omtaler motdemonstranter som «negre» som ikke hører hjemme her, har tidligere blant annet uttalt at «Våre gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod. Og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme» – samt at det «sitter hundretusenvis der hjemme og klargjør sine våpen og øver seg på å treffe med sine rifler».

