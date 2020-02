ALLER FØRST: Det er ikke ofte vi deler stoff fra den råfrekke ungdomsavisen Natt&Dag, men dette «Smil&Gift»-intervjuet med Ap-leder Jonas Gahr Støre må du faktisk bare lese. – Hoi!

FRYKTER DELT PARTI: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp), som nylig ble nedgradert fra rollen som finanspolitisk talsperson i partiet etter at Sylvi Listhaug kom tilbake til Stortinget, gjør et interessant intervju i dagens Adresseavisen: – Jeg er bekymret for at vi deler oss i to retninger: de som vil tilbake i regjering og de som ikke vil det, sier han om eget parti.

Selv var Bjørnstad ingen pådriver for at partiet skulle forlate regjering, men forteller at det «bygget seg opp en fraksjon i partiet som ville ut». At mange Frp-medlemmer har gått hardt ut mot regjeringen de siste ukene, kommenterer han slik: – Det er nok en læringsprosess å opptre mer strategisk enn det mange av mine har valgt i det siste.

Og videre: – Det har vært for mange rop om omkamper og folk har vært lite opptatt av å ha et godt forhold til Høyre. Nettopp forholdet til Høyre mener Bjørnstad blir særlig viktig i tiden fremover. Han vil tilbake i regjering. Konfrontert med at Sylvi Listhaug har brukt et litt hardere språk enn ham i det siste, sier han følgende: – Det kan godt være vi ser litt ulikt på hvordan de neste årene skal være hos oss.

SVEKKET REGJERING: NRK og Aftenpostens første måling etter regjeringsendringene viser at velgerne «formerlig strømmer til Frp»: Partiet får 16 prosent oppslutning, opp 5,7 prosentpoeng. De gjenværende regjeringspartiene faller markant (Høyre er ned 4,1 prosentpoeng!) – og hadde dette vært et reelt valgresultat, ville mindretallsregjeringen vært «tidenes svakeste» med bare 41 mandater. Også Arbeiderpartiet faller på målingen (ned 2,9 prosentpoeng til 23,2 prosent oppslutning), mens Senterpartiet går litt fram til 17,3 prosent.

IOWA IDIOTS: Onsdag er det relativt passe klart at Pete Buttigieg (38) vinner demokratenes nominasjonsvalg i Iowa, men den ekstremt rotete prosessen har verken gjort det amerikanske demokratiet eller vinneren noen tjenester: «Det moderate alternativet til Bernie Sanders’ sosialisme» (og det øvrige feltets alderdom) fikk for eksempel aldri holdt noen triumferende seierstale og gikk glipp av det momentumet som kunne løftet ham videre i nominasjonskampen (det kan liksom ikke sammenlignes å erklære sin egen seier på Twitter lenge før offisielle tall var kjent).

De mange konspirasjonsteoriene om at Buttigieg har påvirket tellingen (eller noe) fordi han har betalt penger til app-selskapet Shadow, som utviklet demokratenes elendige valg-verktøy, hadde nok dukket opp uansett vinner: Flere av kandidatene har kjøpt tjenester fra samme selskap. Dette er Ross Douthat i New York Times:

«The disaster in Iowa on Monday night exemplified so much about the American situation at the moment – the failure of our parties, the self-sabotage of our institutions, the disastrous interaction between creaking political systems and the flimflam «improvements» of the tech economy – that it’s tempting not to attempt political analysis at all and just let the thing stand as a kind of outrageous art installation, a fiasco that speaks for itself so completely that all commentary is superfluous».

TERRORTRUSLENE: For første gang vurderer analytikerne i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at terrortrusselen fra høyreekstreme er like stor som trusselen fra ekstreme islamister. Det kommer fram i den nasjonale trusselvurderingen for 2020, som Filter Nyheter har en grundig gjennomgang av her. «Antall personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner, har økt», skriver PST, som særlig trekker fram hvordan ekstremistene kommuniserer via krypterte kanaler og på tvers av landegrenser. Sikkerhetstjenesten mener også at politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk er «særlig utsatt» for trusler og sjikane (ikke bare fra ekstremister) – og at dette representerer en «økende bekymring» og en potensiell fare for demokratiet. Les mer om dette her.

HØIE SAID WHAT? Jo, nå skal du høre: – Vi har feilet i vår kommunikasjon med ungdom om cannabis. Vi har drevet skremselspropaganda og sagt ting som ikke stemmer. Ungdommen har avslørt oss. Ordene falt da helseministeren gjestet Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjons konferanse om rusreformen i forrige uke. Bent Høie mener myndighetene har feilet i forebyggingsarbeidet mot cannabisbruk. Vi har snakket med avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet, som varsler at en ny og «saklig» holdningskampanje er på trappene der direktoratet «vil prøve å unngå feller myndighetene kanskje har gått i tidligere». Les Filter Nyheters artikkel her.

BONUS: Nancy Pelosi rev bokstavelig talt i stykker Donald Trumps rikets tilstand-tale i går. Etterpå svarte hun på spørsmål (og her går det fra state of the union til stating the obvious, si):

– Madam Speaker, hva synes du om Trumps tale i kveld?

– I tore it up.