PRESIDENTDRAMA PÅ STORTINGET: Eva Kristin Hansen (Ap) uttaler til NRK at hun «følte seg tvunget» til å gå av som stortingspresident: «Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017 og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning.» Hun hevder selv hun «har fulgt regelverket til punkt og prikke».

Onsdag morgen ble det klart at Masud Gharahkhani (39) blir ny stortingspresident. Arbeiderpartiet bekreftet innstillingen av Gharahkhani på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i dag like før klokken 10. Lanseringen av Gharahkhani skjer bare et halvt døgn etter at advokat John Christian Elden, som representerer Hansen, uttalte at spørsmålet om ny stortingspresident burde utsettes fordi han mente Hansen «gikk av på feil grunnlag».

Bakgrunnen var at Oslo-politiet tirsdag kveld bekreftet at Hansen ikke er blant de seks representantene som er under etterforskning for mulig misbruk av Stortingets pendlerboliger. Hansen trakk seg som stortingspresident torsdag forrige uke, etter at det ble kjent at politiet hadde åpnet etterforskning av pendlerboligsakene. Adresseavisen hadde tidligere avslørt at Hansen i tre år fikk pendlerbolig samtidig som hun eide bolig i Ski.

Stortinget vil trolig avholde valget om presidentskapet torsdag. Iranskfødte Gharahkhani kom til Norge i 1987 og har representert Buskerud fast på tinget siden 2017. Ved tiltredelse blir han den første stortingspresidenten med innvandrerbakgrunn.



NRK-JOURNALISTER FENGSLET I QATAR: NRK-journalist Halvor Ekeland og fotograf Lokman Ghorbani ble arrestert av qatarske myndigheter like før midnatt søndag, på vei hjem fra en reportasjereise i landet. Etter 32 timer i varetekt og på glattcelle slapp de fri og er nå trygt tilbake i Oslo, men de beskriver det som skjedde som svært ubehagelig. Journalistene fikk beslaglagt mobil, pc og kamerautstyr, som de har fått beskjed om at kan hentes senere.

Etter hva utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er kjent med, er det ikke tatt ut tiltale mot dem. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) beskrev onsdag morgen arrestasjonen som «uakseptabel». NRK var opprinnelig ikke kjent med grunnlaget for hvorfor journalistene var blitt arrestert, og først i en pressemelding onsdag skriver qatarske myndigheter at det var fordi de tok seg inn på privat område og filmet uten tillatelse.

Sportsjournalist Ekeland jobber med idrettspolitikk og har de siste årene skrevet flere kritiske saker om Qatar-regimets behandling av gjestearbeidere. På reisen skulle han blant annet intervjue Qatar-kritiker Abdullah Ibhais som forrige uke ble fengslet like før intervjuet. I Sportsrevyen søndag sa Ekeland: – Det er store kontraster i landet her. Det er noen arbeidere som har det fælt. Du ser det i øynene deres at de ikke har det godt. De jobber lange dager og de jobber hardt. Og så er det selvfølgelig noen arbeidere som har det fint.

En rekke sentrale personer og organisasjoner ser på fengslingen som en trussel mot ytringsfriheten og pressefriheten i Qatar. På NRKs Nyhetsmorgen forsikret fotballpresident Terje Svendsen om at de vil ta opp saken direkte mot Fifa og Uefa og mente det var «helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som arbeider med saklig, kritisk journalistikk»: – Komiteen som arrangerer VM har sagt er at det skal være fri presse og fri ytringsfrihet i Qatar. Det som har skjedd nå viser jo at dette ikke er implementert i det hele tatt.



HOLDT ANSVARLIG: Arrangørene av den mye omtalte ytre høyre-marsjen «Unite the Right», som samlet Trump-tilhengere, «hvite nasjonalister» og høyreekstremister i Charlottesville, Virginia i august 2017, er etter et sivilt søksmål dømt til å betale erstatning på nær 26 millioner dollar til ni personer som ble påført fysiske og psykiske skader i volden som oppsto.

Den høyreradikale «alt-right»-profilen Richard Spencer, kjent for sin raseideologiske argumentasjon for opprettelsen av en hvit «etnostat» i USA, er blant de 24 personene og organisasjonene som må betale. Det er også nynazisten Christopher Cantwell og Jason Kessler, den «hvite nasjonalisten» med hovedansvaret for markeringen.

«Jews will not replace us», ropte flere av ytre høyre-aktivistene i Charlottesville. De saksøktes advokater har gjennom rettssaken forsøkt å fremstille søksmålet som et angrep på «ytringsfriheten» – i forklaringer fra vitneboksen ble Adolf Hitler hyllet og Holocaust gjort narr av.

Juryen mente imidlertid at «Unite the right»-arrangørene gjorde seg skyldig i bevisst planlegging av rasemotivert vold, et brudd på delstatslover i Virginia. Det kom ikke til enighet om dette også var et brudd på føderal lov – saksøkerne har via sine advokater uttalt at dette vil forfølges videre.

Høyreekstremisten James Alex Fields, som i juni 2019 ble dømt til livstid i fengsel etter å ha kjørt bilen sin inn i en gruppe av motdemonstranter og tatt livet av Heather Heyer (32) i Charlottesville, er alene pålagt å betale 12 millioner dollar i erstatninger.

