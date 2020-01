VIL AT STATEN SKAL OVERTA: På besøk hos egne partikolleger i Vadsø tirsdag, uttalte Jonas Gahr Støre at Ap «vil begynne arbeidet med statlig overtakelse [av luftambulansetjenesten] når vi kommer i regjering», men understreket samtidig at partiet vil «vise respekt for inngåtte avtaler». Helseminister Bent Høie (H) reagerer kraftig på at Støre og partiet konkluderer før utredningen om tjenesten er ferdigstilt: – Støre er ikke opptatt av kompetansebasert politikk lenger, sier han til VG. Tirsdag kom Støre også med lovnader om at Finnmark på nytt skal få bli eget fylke dersom det blir regjeringsskifte i 2021. På grunn av regionreformen gjorde Ap et elendig lokalvalg i nord i fjor, der Sp fosset frem.

SINTE PÅ EGEN REGJERING: Frp tok dissens da regjeringen besluttet å hente hjem den IS-siktede kvinnen (29) og hennes to barn på tre og fem år – årsaken er at eldstemann er alvorlig syk. I går tok Christian Tybring-Gjedde til orde for at partiet må forlate regjeringssamarbeidet. Onsdag får han støtte fra fylkeslederen i Nordland, som sammen med flere mener at Siv Jensen må innkalle til ekstraordinært landsstyremøte.

– Hvis statsministeren ønsker å velte regjeringen, er dette måten å gjøre det på, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal, som imidlertid ikke vil råde partiledelsen til å gå ut av regjering. Før partiets gruppemøte på Stortinget i dag, har flere representanter uttalt seg sterkt kritisk til det som har skjedd: «Regjeringen forhandlet med en terrorist. Terroristen vant», skrev Roy Steffensen på Twitter tirsdag.

På Politisk kvarter i dag tidlig sa innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim at det «bare er Frp som setter sikkerheten til det norske folk i høysetet». På konkret spørsmål om hvorfor Frp ikke truet med å forlate regjeringen i forhandlingene om den IS-siktede kvinnen og hennes barn, svarte han at «det er ikke en beslutning som ligger til meg».

SNART RIKSRETTSSAK: Tirsdag offentliggjorde Demokratene nye beviser relatert til riksrettssaken mot Donald Trump, deriblant håndskrevne notater, eposter og krypterte meldinger fra den ukrainskfødte forretningsadvokaten Lev Parnas, som er en nær forbindelse av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Demokratene mener materialet viser hvordan riksadvokaten i Ukraina tilbød seg å dele sensitiv og potensielt skadelig informasjon om Joe Biden og sønnen Hunter dersom USA tilbakekalte ambassadøren Marie Yovanovitch, som lenge hadde vært kritisk til riksadvokaten og blant annet beskyldt ham for korrupsjon. Hun ble siden fjernet fra stillingen.

I dag er det ventet at politikerne i Representantenes hus, som kontrolleres av Demokratene, vedtar å sende riksrettstiltalten til Senatet. I prinsippet betyr dette at rettssaken kan starte om kort tid – flertallslederen i Senatet uttalte i går at det kan skje førstkommende tirsdag.

In other news: Har Bernie Sanders virkelig sagt at en kvinne ikke kan vinne det amerikanske presidentvalget til høsten? Det var bare ett av temaene da de demokratiske kandidatene barket sammen i siste debatt før nominasjonsvalget i Iowa. Til tross for forsikringer om at de er «gode venner», var tonen mellom Sanders og konkurrent Elizabeth Warren temmelig anspent (se hele debatten i to deler her og her).

OLJESPAGATEN: Det ligger an til hard dragkamp i LO om det nye handlingsprogrammet, som snart sendes ut til debatt i de ulike forbundene: I formuleringer som Klassekampen har sett, heter det både at LO slutter seg til EUs klimamål om 55 prosent kutt innen 2030, men også at det ikke «må skapes usikkerhet» om «langsiktig tilgang på areal for leting etter våre olje- og gassforekomster». Det er en videreføring av hovedtrekkene i dagens handlingsprogram, som synliggjør den iboende konflikten mellom grønn og oljevennlig side i LO:

– Det er en spagat, mener Jan Olav Andersen, som er leder i det «grønne» El og IT Forbundet og nå varsler at de vil gå inn for endringer i formuleringene om olje- og gassleting. Leder Frode Alfheim i Industri Energi mener imidlertid at oljebransjens planer om å bli klimanøytrale innen 2050 betyr at man både kan nå klimamålene og fortsette satsningen på norsk sokkel. – Vi skal produsere olje og gass på norsk sokkel i mange tiår fremover. Da må man også lete etter mer ressurser, sier han. Handlingsprogrammet for neste kongressperiode vedtas i 2021.