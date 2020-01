NULLUTSLIPP-LØFTE PÅ SOKKELEN: Equinor legger seg tett opp til Norges klimamål, og annonserer at selskapet vil kutte klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjonen i Norge med 40 prosent sammenliknet med nivået i 2005. Det skal innfris innen ti år, og gjøres ved å drive plattformene med havvind eller strøm fra land, i stedet for gass fra sokkelen, som i dag. Den sparte gassen vil bli solgt og forbrent, med tilhørende utslipp, i utlandet.

Selskapet er ikke alene om løftet, det er gjort i samarbeid med LO, NHO, Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, i det såkalte Konkraft-samarbeidet. I 2050 lover aktørene at norsk oljeproduksjon være netto utslippsfri, altså at eventuelle utslipp kompenseres ved karbonfangst- og lagring. Satsningen vil innebære at Equinor alene bidrar til å senke Norges årlige klimagassutslipp med nær 10 prosent – og slik blir en betydelig bidragsyter til at staten når sitt 2030-mål.

Equinor planlegger å bruke 50 milliarder kroner på satsingen innen 2030, men legger til at satsingen krever økt utbygging av kraftforsyningen på land i Norge. Selskapet forventer også at statlige støtteordninger, som oljeskattesystemet og NOX-fondet, opprettholdes.

«Først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner», mener Natur og Ungdom om de varslede kuttene. Frederic Hauge i Bellona er blidere: «Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide».

KRISEN I MIDTØSTEN: Etter at USA drepte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani (62) i et droneangrep natt til fredag i forrige uke, har situasjonen i Midtøsten eskalert hurtig:

I helga kom det flere meldinger om at raketter hadde truffet i den strengt bevoktede «grønne sonen» i Bagdad, der blant annet den amerikanske ambassaden ligger.

Søndag vedtok den irakiske nasjonalforsamlingen å utvise alle utenlandske styrker – den norske styrken består av cirka 70 personer, mens USA har over 5200 soldater til stede (det er foreløpig usikkert hvordan regjeringen vil forholde seg til vedtaket).

svarte på vedtaket med trusler om massive sanksjoner mot landet (og forsvarte sin egen Twitter-melding fra lørdag, der han proklamerte at USA kan slå til mot kulturelle mål i Iran – et brudd på folkeretten). Søndag varslet Iran at de ikke lenger vil forholde seg til noen av punktene i atomvåpenavtalen, som legger restriksjoner på hvor mye uran som kan anrikes (Trump trakk USA ut av den samme avtalen i mai 2018).

Mandag samlet enorme menneskemengder seg i Teheran for Soleimanis begravelse, der generalens datter kom med direkte trusler mot amerikanske tropper i Midtøsten og advarte USA om at en «mørk dag» vil komme.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har i dag innkalt de allierte til et hastemøte hvor situasjonen i Midtøsten er tema.

VIL HA STRENGERE DOM: Bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) ender i lagmannsretten. I tingretten ble Keshvari dømt til syv måneders ubetinget fengsel for å ha levert 73 fiktive reiseregninger for nær 450 000 kroner. Påtalemyndigheten mente imidlertid at Keshvari burde dømmes til halvannet års ubetinget fengsel, samt at retten la for liten vekt på at lovbruddet ble begått av en stortingsrepresentant. Nå er anken tatt til følge. Keshvari har gitt en uforbeholden tilståelse, men advokat John Christian Elden varsler at forsvaret nå vil foreslå en straffereduksjon til fire måneder i ankesaken.

BE OM HJELP – ELLER FÅ DET? I kjølvannet av Ari Behns selvmord og datteren Maud Angelicas gripende tale i Oslo domkirke fredag, oppfordret statsminister Erna Solberg i helga menn som sliter om å søke hjelp: «Det som er slående er at omtrent halvparten av de mennene som begår selvmord ikke har vært innom hjelpeapparatet på forhånd», sa statsministeren til TV 2 (i en bisetning åpnet hun for at helsevesenets metoder kanskje ikke var gode nok, men essensen i budskapet var at menn må ta kontakt). Reportasjen kom for øvrig med historien om Sivert, som tok sitt eget liv som 20-åring. Han hadde bedt om hjelp, men ble ikke henvist til psykolog på grunn av lange ventelister. Regjeringen kommer med en handlingsplan mot selvmord i løpet av året – enn så lenge må vi bare krysse fingrene for at det kommer konkrete tiltak der.