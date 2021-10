SOME-VARSEL: Facebooks egen research viser at selskapet stadig bidrar til å forsterke hat, desinformasjon og politisk uro, samtidig som ledelsen lyver i offentligheten om at tiltak mot dette har båret frukter. Det er påstanden fra varsleren Francis Haugen (37), som inntil mai i år var ansatt i selskapet og de siste månedene har lekket intern Facebook-informasjon til amerikanske medier. Søndag sto hun fram med navn i tv-programmet 60 minutes.

Haugen er dataingeniør og har bakgrunn fra både Google og Pinterest, men sier at Facebook var «substansielt verre enn noe jeg har sett tidligere»: I hemmelighet kopierte hun flere tusen sider fra Facebooks interne analyser, der det blant annet blir konkludert med at selskapet bare klarer å ta affære mot tre til fem prosent av det som defineres som hat, og kun 0,6 prosent av hets eller oppfordringer til vold. Selskapet opererer med en algoritme som premierer innhold som skaper mye engasjement – og det er lett å få brukerne til å bli rasende, påpeker varsleren.

– Facebook har forstått at folk vil bruke mindre tid på plattformen dersom algoritmen gjøres tryggere. De vil trykke på færre annonser, og Facebook vil tjene mindre penger, sier Haugen. Facebook nektet å la seg intervjue av 60 minutes, men skriver i en uttalelse at de «fortsetter å gjøre store forbedringer for å takle spredningen av desinformasjon og skadelig innhold. Å hevde at vi oppfordrer til dårlig innhold og ikke gjør noe, er rett og slett ikke sant».

DØD I ULYKKE: Den svenske kunstneren Lars Vilks (75), kjent for sin tegning av muslimenes profet Muhammed som «rondellhund», er død etter at bilen han satt i med to sivile politibetjenter kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en lastebil ved Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

Politiet undersøker om en eksplosjon i et dekk kan være årsak til ulykken: – Det er ingenting nå som taler for at dette er noen form for attentat, påpeker Stefan Sintéus i det svenske politiet overfor Expressen. Den sivile politibilens vekt på nær 4,5 tonn kan forklare at kjøretøyet brøt midtsperringene, ifølge etterforskerne.

Mens han levde mottok Vilks flere drapstrusler fra ekstreme islamister, noe som tvang ham til å leve under sterk politibeskyttelse. Nyheten om dødsfallet har noen steder blitt møtt med smakløse kommentarer eller «feiring», mens lesere av norske, høyreradikale blogger har begynt å presentere sine hjemmesnekrede, men ubegrunnede teorier om hva som skjedde:

«Polisen er infiltrert av islamister i Sverige. Ingen tror på denne tynne historien om at dekk har eksplodert. Polisen kjøper seg tid og vil holde navnene på drapsmannen hemmelig i lang tid», skriver en leser i et forhåndsmoderert kommentarfelt mandag. «Tror vi bør vente litt med å konkludere» og «Kollisjonen var ikke nødvendigvis tilfeldig», heter det et annet sted.

AVSLØRT: Innholdet i 11,9 millioner dokumenter som avslører skjulte formuer, skatteunndragelse og enkelte tilfeller av hvitvasking blant verdens mektigste, blir nå kjent for offentligheten: 600 journalister fra 117 land har trålet det omfattende materialet i månedsvis – her er noen av de viktigste funnene så langt:

Tidligere Labour-statsminister Tony Blair og kona sparte nær 3,6 millioner kroner i eiendomsskatt ved å opprette et skatteparadis-selskap som sto for det formelle kjøpet av en større London-eiendom i 2017.

og kona sparte nær 3,6 millioner kroner i eiendomsskatt ved å opprette et skatteparadis-selskap som sto for det formelle kjøpet av en større London-eiendom i 2017. Den tsjekkiske statsministeren Andrej Babiš , som gikk inn i politikken for å bekjempe korrupsjon og fredag denne uka stiller til gjenvalg, har benyttet hemmelige selskapsstrukturer i utlandet for å kjøpe et slott til rundt 150 millioner kroner nær Cannes i Frankrike.

, som gikk inn i politikken for å bekjempe korrupsjon og fredag denne uka stiller til gjenvalg, har benyttet hemmelige selskapsstrukturer i utlandet for å kjøpe et slott til rundt 150 millioner kroner nær Cannes i Frankrike. Aftenposten og E24 har funnet over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene – både redere, frisører og investorer – der de fleste eier anonyme selskaper med formuer i skatteparadiser.

– der de fleste eier anonyme selskaper med formuer i skatteparadiser. Av de norske statsborgerne er de fleste menn – og medianalderen er 55 år. 119 av dem oppgir å ha tjent under 100 000 i skattbar inntekt i 2019, ifølge avisene. 70 av dem oppgir ingen likningsinntekt .

. Rundt 200 svensker er identifisert, deriblant medlemmene av gruppa Swedish House Mafia (som har opprettet et selskap på De britiske jomfruøyene), men også to personer med tilknytning til den ekstreme høyresiden og foreningen «Det fria Sverige», der mange av bidragsyterne har bakgrunn fra nazistmiljøer.

«KATASTROFE»: Den enorme lekkasjen på nær 500 000 liter råolje ved kysten av det sørlige California i USA blir beskrevet som en «økologisk katastrofe» av lokale myndigheter, som melder om fiskedød, fugler dekket av oljesøl og forgiftede våtmarksområder. Det er ennå ukjent hva som nøyaktig har forårsaket lekkasjen, som etter alt å dømme kommer fra den Amplify Energy-eide Elly-riggen rundt halvannen mil fra fastlandet. Innbyggere ved Huntington Beach meldte om petroleumslukt allerede fredag, mens operatøren stengte den potensielt ødelagte rørledningen først lørdag kveld.

