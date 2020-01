HUMOR I HØYRE: Lørdag vedtok Oslo Høyre at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lokallaget vedtok også at det vil skjerpe grensen for hvor langt nord vi skal tillate oljeutvinning (iskanten), samt at det er positivt til vindkraft til lands og til vanns. Dette fikk selveste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til å raljere med byfolket i hovedstaden.

I en tekst han sendte inn og fikk vedtatt på Troms og Finnmark Høyres fylkesårsmøte i helga, skriver han: «Troms og Finnmark merker seg og støtter Oslo Høyres grep for å etablere Høyre som et mer populistisk, fargerikt og spennende parti. Hvorfor bli oppfattet som grå og kjedelig, når det er så mange andre farger og uttrykk som kan passe».

Deretter foreslår han å omregulere NRK-tomta på Marienlyst til vindkraft, pålegge el-kjøretøy lyden av totaktsmotor av sikkerhetshensyn, samt omdøpe Karl Johans gate opp til restauranten Scotsman «Denne vei». – Dette er mest ironi og humor i en sak som har en underliggende begrunnelse. Jeg mener at vi bør ha en konsekvensutredning først og så kan man eventuelt vedta et vern, sier forsvarsministeren til NRK.

KAPRET IKKE RØD BASTION: Gårsdagens viktige regionvalg i Italia, der Matteo Salvini og ytre høyre-partiet Lega håpet å vinne den velstående venstresidebastionen Emilia-Romagna nord i landet, endte til tross for jevne meningsmålinger med nederlag: Med nesten alle stemmene opptalt ligger Det demokratiske partiets Stefano Bonaccini an til å få cirka 51,4 prosent av stemmene, mens Legas foretrukne kandidat har 43,7 prosent.

At Lega og Salvini gjorde det godt på meningsmålingene i forkant, førte til massiv mobilisering fra venstresiden i Emilia-Romagna-provinsen. En eventuell valgseier ville gitt Salvini et overtak i kampen mot den sittende regjeringen – han trakk partiet sitt ut av koalisjonen med Femstjernersbevegelsen i fjor og håpet å fremprovosere et nyvalg, men ble overrumplet av at sistnevnte parti gikk i flertallsregjering med Det demokratiske partiet.

Søndag ble det også avholdt regionvalg i Calabria, helt sør i Italia, der de første resultatene viser at Legas kandidat kommer til å vinne. Lega het tidligere Lega Nord og baserte budskapet sitt på harde angrep mot late gratispassasjerer i det fattige sør-Italia, men oppslutningen i denne delen av landet har vokst etter at partiet gikk i en nasjonalistisk og innvandringskritisk retning. En god nyhet for Salvini er også at Femstjernersbevegelsen ser ut til å gjøre et elendig valg i både Emilia-Romagna og Calabria, med henholdsvis 3,5 og 7 prosent oppslutning.

SLIPP FANGENE FRI: Nylig avgått olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) skapte sedvanlig furore da hun hos TV 2 Nyhetskanalen søndag formiddag uttalte at Frp «har sluppet litt ut av fengsel» ved å gå ut av regjering. Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land er blant dem som reagerer: «Helt uten ironi, synes jeg det er trist. At en som har fått tillit fra flertallet – og dermed oss alle – til å være minister i vårt gode demokrati, sier dette», skriver hun på Twitter. Mens Listhaug selv forsvarte seg på Facebook søndag kveld («dette var noe satt på spissen») – og slår fast til Dagbladet i dag: «Jeg angrer ikke». Sånn, da kan vi gå videre.

RAMMES AV EKS-RÅDGIVEREN: Donald Trump skal ha sagt til sin tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton at han aktet å holde tilbake pengestøtte til Ukraina så lenge ukrainske myndigheter ikke startet etterforskning av presidentens politiske motstandere hjemme i USA, inkludert Joe Biden og hans sønn.

Opplysningen avsløres av Bolton selv i et upublisert bokmanuskript New York Times har innsyn i, og utgjør et alvorlig slag mot Trumps forsvarsstrategi i riksrettssaken, der hans team argumenterer for at det ikke var noen sammenheng mellom tilbakeholdelsen av penger og ønsket om at Hunter Biden ble satt under etterforskning.

Selv i det republikanske partiet er det nå en del som er på gli i spørsmålet om John Bolton skal få vitne i riksretten, skriver CNN. Spørsmålet om hvilke vitner som skal få snakke og hvilke dokumenter som skal legges fram, blir et sentralt stridstema denne uka. Trump selv tilbakeviser selvfølgelig Boltons påstander i en serie tweets.