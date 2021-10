STOPPER TEGNESERIER: «Skadelig», slår tyrkiske myndigheter fast om en tegneseriebok der handling dreier seg om et homofilt tenåringspar og deres utfordringer med å komme ut av skapet, ifølge Aftenposten. Det tyrkiske familiedepartementet mener nemlig at boka, som også Netflix skal lage en TV-serie av, kan ha negativ innflytelse på mindreåriges moral. Boka skal dermed ikke stå framme i butikkvinduer eller andre steder som er godt synlige for personer under 18 år.

Sosiale medier har eksplodert etter at nyheten ble kjent, og på Twitter legger flere ut bilder av boka pakket inn i en grå konvolutt merket med «18+». Forfatteren har i sosiale medier tatt til orde for at hun er trist og sint over at boka er bannlyst på grunn av homofili-innholdet, og at hun støtter alle LHBT-personer i Tyrkia som «lever under en slik homofobi og transfobi».

Pride-paraden har vært forbudt i Tyrkia i flere år, og i sommer ble en gruppe som likevel forsøkte å demonstrere møtt med tåregass og arrestasjoner. Tyrkia har også trukket seg ut av Istanbul-konvensjonen, som har til hensikt å bekjempe vold mot kvinner, fordi tyrkiske myndigheten frykter avtalen kan misbrukes til å «normalisere homoseksualitet».

POPULÆRE ETTER ANGREPET: Etter at flere medlemmer av den Trump-vennlige ytre høyre-«militsen» Oath Keepers deltok i stormingen av den amerikanske kongressbygningen 6. januar i år, tok flere personer kontakt med gruppa for å bli med. Det viser lekkede data fra organisasjonens nettsider, ifølge The Guardian. Flere hundre personer meldte seg inn eller fornyet medlemskapet – enkelte av dem med tilknytning til eller bakgrunn fra det amerikanske militæret (enkelte meldte seg også ut). Politiet i New York har denne uka iverksatt etterforskning av to navngitte politibetjenter, hvis navn og telefonnummer dukket opp i det lekkede materialet fra nettsiden. Les mer om Oath Keepers i vår artikkel fra januar her.

PÅ FRIFOT: Den 55 år gamle mannen som er siktet etter eksplosjonen i et boligkompleks i Göteborg tirsdag morgen, er fortsatt på frifot. Svensk politi knytter ham også til en bombetrussel mot et legesenter torsdag, der flere personer (inkludert barn fra en barnehage i nærheten) ble evakuert.

Politiet har gjennomført minst to konkrete aksjoner (og har varslet flere) i jakt på mannen denne uka, deriblant ransakelse av en leilighet i bydelen Annedal – mannen er fortsatt ikke pågrepet. Politiet tror ikke at han har forlatt landet.

16 personer havnet på sykehus og fire personer ble alvorlig skadet i eksplosjonen i Övre Husargatan denne uka. Flere beboere hoppet ut av vinduer eller firet seg ned i bakgården under brannen som fulgte. Politiet tror ikke eksplosjonen ble utløst av en «tradisjonell» bombe, men at det heller har vært snakk om gass eller en blanding av kjemiske væsker.

SKYLDER PÅ SV: Jonas Gahr Støres håp om en rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV er en saga blott etter at sonderingene strandet onsdag, men hva gikk egentlig galt? Kilder i og rundt Arbeiderpartiet vil ikke skylde på Støre (det skulle ha tatt seg ut), men mener «SV langt på vei har seg selv å takke», skriver NRK. En kilde beskriver SVs ønsker som «utopiske» og tror reelle forhandlinger uansett ville ha endt med brudd. En annen trekker fram krav om profittfri velferd og et nytt skatteregime som umulige å gå med på for Ap. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier følgende: – Vi har ikke stilt ultimatum på noen områder. Det viktige for oss var å redusere forskjellene og ta tak i miljøkrise. Det var Ap og Sp som valgte å ikke være en del av et slikt rødt og grønt prosjekt.

