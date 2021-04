«NOTHINGBURGER»: «Når politikerne stiller seg bak Parisavtalen fra 2015, forskningen som ligger til grunn, og målet om netto-null utslipp innen 2050 – burde det være et minstekrav at de også peker ut en vei til å nå dit», skriver NRKs kommentator Magnus Takvam etter at Stortingets lite ærerike behandling av regjeringens klimaplan i går endte uten noe slikt forlik. Takvam kaller det en «kollektiv kollaps», mens MDG i går gikk lengst i å beskylde regjeringen for å ikke å ha prøvd.

«(…) politikerne må være ærlige, og ikke innbille folk at den ekstreme velstandsveksten oljen har ført med seg, er mulig å kopiere. Men det budskapet er det kanskje også vanskelig å bli enige om i et valgår?», skriver Takvam.

BOT FOR HISTORIEBØKENE: «Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene». Det er budskapet fra politiet etter at statsminister Erna Solberg brøt de nasjonale korona-forskriftene som hun har formanet alle andre nordmenn om å følge, da hun var arrangør for en restaurantmiddag på Geilo der 13 personer deltok. Solberg får 20 000 kroner i bot som arrangør av middagen, mens ektemannen Sindre Finnes slipper med påtaleunnlatelse – altså en strafferettslig reaksjon der politiet konstaterer at han er skyldig og at handlingen var straffbar, men uten å ilegge straff. På pressekonferansen i morges var politimester Ole B. Sævreud i Sør-Øst politidistrikt tydelig på at forskjellen mellom de to hovedpersonene var at den ene er statsminister og at det er hennes rolle i pandemien som tilsier at hun må straffes. (Resonnementet er ikke ukontroversielt). Politiet renvasker ikke Solberg for tilstelningen den påfølgende dagen, men mener det er for uklart om en leid leilighet er et lokale som omfattes av forskriften til at det kan straffes.

KONSPIRASJONSMILJØ HINDRER SMITTESPORING: Den kjente konspirasjonsteoretikeren og korona-fornekteren Hans Kristian Gaarder døde tirsdag, ifølge Gran kommune etter å ha blitt syk med koronavirus. (Det var testing etter dødsfallet som ga utslag). Nå har smittesporerne i både Gran og Jevnaker store problemer med å kartlegge situasjonen fordi andre mulige smittede fra før er kjent for å motarbeide myndighetenes tiltak og nå nekter å fortelle hvem de har vært sammen med – eller snakker usant. Gaarder hadde flere arrangementer på gården sin rettet mot andre tilhengere av (oppdiktede) konspirasjonsteorier i slutten av mars.

– En ting er å ikke hjelpe oss. En annen ting er når folk lyver om hendelsesforløp, sier kommuneoverlege i Jevnaker, Marthe Bergli, ifølge avisa Hadeland. – Det har skortet på fullstendige opplysninger, og det er gitt til dels feilaktige opplysninger. Ikke bare hindrer det vårt arbeid, men det leder oss i feil retning, sier kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune til Dagbladet.

Gaarder var del av et ofte anti-statlig miljø der mange av personene fra før er motstandere av vaksiner og helsevitenskap, og i dag hevder at hele koronakrisen er konstruert av myndighetene i et stort komplott med en skjult agenda bak alle inngripende tiltak.

NYE OPPTØYER: Nord-Irland preges av den verste uroen på mange år, etter at det for sjuende dag på rad i natt var opptøyer der nasjonalister og pro-britiske grupper både har støtet sammen og angrepet politiet. Gjennom uka har bråkmakere kastet brannbomber og satt fyr på kjøretøy, mens politiet har svart med pansrede biler og vannkanoner, samtidig som den store frykten er at tilhengere av paramilitære grupper skal ty til skytevåpen. Nattas uro – som riktignok var betydelig mindre enn onsdagens svært dramatiske scener i gatene – skjedde etter at Irlands statsminister Micheál Martin i går kom med en felles uttalelse med Storbritannias statsminister Boris Johnson i et forsøk på å roe gemyttene.

