God ettermiddag! Ikke overraskende dominerer covid-19 nyhetsbildet i dag.



KAN IKKE FENGSLE KORONA: «A deadly virus can’t be ignored, jailed, exiled or co-opted – nor can it be locked down without great economic cost. That puts President Vladimir Putin of Russia in a bind», skriver graveredaktør Aleksej Kovaljev i den maktkritiske avisa Meduza i en syrlig kommentarartikkel i New York Times i dag. Han påpeker at Russland tross en ett år lang massiv kampanje for å øke vaksinasjonsgraden ennå er på bare 41 prosent med andre dose. Kreml må selv ta skylda for vaksineskepsisen, mener Kovaljev, og påpeker hvordan Putin har famlet mellom triumferende nasjonalisme og skremselspropaganda etter altfor hastig utrulling av Sputnik-vaksinen.



LUFTING MOT KORONA: Blant de nasjonale smitteverntiltakene som trer i kraft natt til torsdag, er nå også lufting på listen: «Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.» Anbefalingene bygger på kunnskapen om at koronaviruset primært smitter via innånding, noe Folkehelseinstituttet først anerkjente i juni i år. I Tyskland har man imidlertid hatt anbefalinger om lufting mot korona siden i fjor høst og på tyske skoler underviser lærere i gjennomtrekk. Det skulle ta FHI ett år lenger enn tyske helsemyndigheter å informere om at koronaviruset primært smitter ved luftveisopptak av virusholdige væskepartikler, også gjennom vanlig pust. Les mer i vår artikkel fra juni.



AVVISER HURTIGTEST-KRISE: Tirsdag skrev Aftenposten at Norges beredskapslager for hurtigtester var tomme allerede torsdag forrige uke, både på grunn av omikron og nye smitterekorder. På spørsmål om testkapasiteten på gårsdagens pressekonferanse sa helsedirektør Bjørn Guldvog at dette trolig blir en del av evalueringen koronakommisjonen kommer til å se på: «Vi har planlagt for de scenarioene vi har sett foran oss, som har vært utfordringer med delta, men vi har ikke fullt og helt tatt høyde for – når vi har anskaffet tester – at vi får inn en variant med så stor smittsomhet som omikron». Hurtigtester og massetesting har i løpet av høsten vært en viktig strategi for å komme ut at pandemien.

I dag tar imidlertid assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til orde for at Norge ikke mangler hurtigtester, selv om han ikke utelukker at det kan bli en utfordring framover. Nakstad sier at vi kan trenge flere hurtigtester om alle skal begynne å teste seg oftere: – Derfor gjør vi fortløpende anskaffelser av det, og så kan det være det blir leveringsvansker utover vinteren hvis hele verden gjør det samme, men vi jobber så hardt vi kan for å sikre oss at vi har godt med hurtigtester også gjennom vinteren, sier han til VG.

DISKUSJONER PÅ KAMMERSET: Uenighet og hastverk preget arbeidet med regjeringens nye krisepakke, skriver Aftenposten, som også påpeker at FHI ikke fikk tid til å vurdere de samfunnsøkonomiske kostnadene før tiltakene ble bestemt. Helsedirektoratet og FHI var stort sett enige om at det var behov for å reagere kraftig på den økende smittetrenden, men på flere punkter var de uenige om hvordan tiltakene burde utformes. FHI rakk heller ikke å sende over sin skriftlige besvarelse før Helsedirektoratet oversendte sine forslag til regjeringen.

Fortsatt god onsdag!

Toppbildet: Dronepicr (CC BY 2.0)

Du kan teste vårt nye digitalprodukt gratis i 30 dager. Da får du Elendig Fredag, som ødelegger helga med de siste klimanyhetene; Filter X, som ukentlig holder deg oppdatert på ekstremisme i Norge og internasjonalt; Filter Konspi, som tar for seg aktuelle konspirasjonsteorier; Filter Invitert, der vi presenterer tekster fra spesielt inviterte skribenter; Filter Anbefalt, der redaksjonen tipser om aktuelle bøker, artikler, filmer og serier, og ikke minst Filter Kaffe, en fersk, håndskrevet oppsummering av nattas nyhetsbilde hver morgen klokka sju.

Gå hit for å tegne deg. Og spre veldig gjerne tilbudet til venner!