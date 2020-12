NEDSLÅENDE: I forrige uke varslet Washington Post at de hadde påbegynt det store arbeidet med å intervjue samtlige av Kongressens 249 politikere fra Det republikanske partiet – lørdag kom det temmelig nedslående resultatet: 220 av dem vil ikke ta offentlig stilling til hvem av Donald Trump og Joe Biden som har vunnet presidentvalget. Bare 27 representanter anerkjenner at sistnevnte har vunnet. Og to mener at Trump er den virkelige vinneren (til tross for at det beviselig ikke stemmer).

Søndag kveld møttes for øvrig Georgia-kandidatene Kelly Loeffler (R) og Raphael Warnock (D) til tv-debatt i den skjebnesvangre omkampen om et sete i Senatet – sammen med fighten mellom David Perdue (R) og Jon Ossoff (D) i samme delstat blir valget i januar helt avgjørende for om republikanerne beholder flertallet (dersom begge republikanere taper er partiene like store og visepresident Kamala Harris blir tungen på vektskåla).

Selv om Loeffler en rekke ganger unngikk å svare på direkte spørsmål om påstått juks i presidentvalget, uttalte hun at «it’s very clear that there were issues in this election» og at Trump har «all rett til å gå rettens vei» (det siste svarte hun på et enkelt ja-nei-spørsmål om Trump har tapt). Seansen ble imidlertid ikke så absurd som i den andre valgdebatten, der Jon Ossoff fra Det demokratiske partiet sto alene på scenen i Atlanta og hamret løs mot en fraværende motstander.

KAOSET I BERGEN: På vegne av kommunen tar helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen nå selvkritikk på hvordan kommunelegefunksjonen er blitt organisert – mer konkret foreslår hun at smittevernoverlegen får plass i kommunens kriseledelse og fremover skal kunne orientere om sine anbefalinger før byrådet gjør vedtak.

For snaut tre uker siden sa smittevernoverlege Karina Koller Løland opp sin stilling etter bare åtte måneder i jobben. Hun mente at hennes plassering i organisasjonen hindret henne i å gjøre jobben på en god og effektiv måte.

Etter at samtlige av de ansatte ved kommuneoverlegen i Bergen sa opp sine stillinger, har også midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege Brita Øygard nå tatt én ukes velferdspermisjon (og begrunner dette med «krevende uker» for kolleger og henne selv).

NÅ GJELDER DET: Tida er iferd med å renne ut for en avtale mellom EU og Storbritannia før sistnevnte forlater unionen ved nyttår – EU-ledernes samling torsdag denne uka blir ansett som en slags tidlig deadline. Mandag morgen var ikke sjefsforhandler Michel Barnier spesielt optimistisk med tanke på en avtale. Partene er fortsatt uenige om reglene for fiske i britisk farvann (selv om det kom meldinger om det motsatte søndag kveld) og en rekke andre områder – etter planen skal statsminister Boris Johnson snakke på telefon med EU-leder Ursula von der Leyen igjen mandag ettermiddag for å finne ut om det er verdt å jobbe videre.

Ganske mye står på spill: Uten frihandelsavtale må partene forholde seg til tollregler fra Verdens handelsorganisasjon, med de konsekvensene dette vil få for økte priser og varer som blir forsinket på grensa. Hva som skjer på grensa mellom EU-medlemmet Irland og Nord-Irland er også usikkert – Downing Street forsøker å løse floken med forslag til en ny politikk for «interne markeder» slik at varer og tjenester kan flyte fritt mellom de britiske landene, men dette bryter antakelig med den allerede fremforhandlede skilsmisseavtalen med EU og dermed internasjonal lov.

