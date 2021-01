REKORDSMITTE: «Det var denne utviklingen vi var bekymret for, da vi søndag strammet inn», sier helseminister Bent Høie (H) – tirsdag ble 935 nye smittetilfeller registrert i Norge, det høyeste dagtallet som er registrert siden pandemiens start, ifølge VG. 54 kommuner har stigende smittetrend, inkludert Oslo, Stavanger og Bodø. Bare i 17 kommuner er trenden synkende. «Målet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge», sier Høie. Regjeringen holder pressekonferanse klokken 14.

BLÅ SEIER: Raphael Warnock og Jon Ossoff fra Det demokratiske partiet slo sine republikanske motkandidater og sikret seg hvert sitt sete i Senatet i det svært spennende omvalget i delstaten Georgia natt til onsdag norsk tid. I praksis betyr dette at Demokratene nå har flertall i begge kamre i Kongressen, noe som er helt avgjørende for Joe Bidens politiske gjennomføringsevne de neste to årene.

Det ble spesielt jevnt i racet mellom Ossoff og den republikanske senatoren David Perdue, der store amerikanske medier fortsatt ikke har erklært en vinner. Det er imidlertid klart at utfordreren får flest stemmer – og de tusenvis (tallene varierer) som ennå ikke er opptalt, er poststemmer som antas å gå til Ossoff eller kommer fra områder der Det demokratiske partiet står sterkt.

Perdue har i skrivende stund ikke anerkjent nederlaget, og apparatet hans sendte for få timer siden ut en pressemelding hvor det heter at de vil «mobilize every available resource and exhaust every legal recourse» for å sikre at alle stemmer blir registrert. Men med en margin over 0,5 prosentpoeng, slik det ligger an til, blir det ikke automatisk omtelling.

På flere måter er dette historisk: Raphael Warnock blir den første afroamerikanske, demokratiske senatoren fra de tidligere konfødererte sørstatene noensinne, mens 33 år gamle Ossoff blir den yngste nyvalgte senatoren siden Biden i 1973 – og den første jødiske fra deep south siden 1880-årene.

Flere analytikere mener nå at Donald Trump i realiteten har stukket kjepper i hjulene for sitt eget parti. Ved gjentatte ganger å hevde at presidentvalget var rigget og preget av omfattende juks, kombinert mot harde utfall mot representanter fra sitt eget parti i nettopp Georgia, har han indirekte fortalt republikanske velgere at stemmegivning er nytteløst.

APROPOS: Det er duket for en interessant og intens dag i Washington D.C., der Kongressen samles under ledelse av visepresident Mike Pence klokken 19 norsk tid for å formelt vedta resultatet i presidentvalget – vi har en artikkel ute om hva som konkret skal skje, og hvorfor Pence på langt nær har makt eller mulighet til å utpeke en annen vinner enn Biden, selv om Trump ved gjentatte anledninger har hevdet det motsatte.

«TILSTREKKELIG SIKKERT»: Hva skal egentlig til for å få lov til å bygge i fareområder for kvikkleire? Professor og leder for faggruppa for geoteknikk ved NTNU, Gudmund Eiksund, guider oss på generelt grunnlag gjennom NVEs veileder: – Konsulenten kan føle et ubehag ved å påføre utbyggeren en ekstra kostnad ved ytterligere undersøkelser eller sikring. Det er et vanlig dilemma for konsulentfirmaer. Med veilederen har ikke konsulenten noe valg, sier han – les artikkelen vår her.

ARRESTASJONER: Politiet i Hong Kong gikk onsdag morgen til aksjon mot pro-demokratiske aktivister og arresterte minst 50 personer i det som blir tolket som et tydelig signal fra Bejing om at politisk opposisjon ikke blir akseptert i den tidligere britiske kolonien – myndighetene begrunner arrestasjonene med rikets sikkerhet og hevder aktivistene har forsøkt å skaffe seg urettmessig kontroll over den lovgivende forsamlingen med mål om å ødelegge og sabotere. Samtlige av aktivistene stilte i fjor som kandidater i uoffisielle nominasjonsvalg før valget til byens lovgivende forsamling, men dette ble avlyst – offisielt på grunn av koronapandemien.

