STARTET MED VOLD: Det første store folkemøtet til Frankrikes høyreradikale presidentkandidat Eric Zemmour lignet tidvis mer på opptøyer enn valgkamp i går. Videoer fra arrangementet viser hvordan motdemonstranter med t-skjorter som sammen stavet «Nei til rasisme» ble angrepet av Zemmour-tilhengere og slått til blods med stoler og knyttnever nesten umiddelbart etter at antirasistene hadde vist seg. Også kandidaten selv ble utsatt for en fysisk tildragelse, da en mann i folkemengden så ut til å ta armen sin rundt Zemmours hals inntil politiet grep inn.

Forfatteren og tv-kjendisen forsøker å bli ytre høyre-kandidaten i presidentvalget ved å utmanøvrere Marine le Pen fra høyre i første valgrunde, men har strevd på meningsmålingene de siste ukene. Eric Zemmour – som de fleste franskmenn kjenner fra tv – er kjent for å parre nasjonalistisk svermeri for Frankrikes tidligere storhet (vi snakker full pakke med Napoleon, Jeanne d’Arc og Charles de Gaulle) med borgerkrigsretorikk om innvandrere, som han framstiller som en pågående «utskiftning» av det franske folk. Zemmour spiller på konspirasjonsteoriene til blant andre den rasistiske franske ideologen Renaud Camus, som forøvrig støtter Zemmours kandidatur. Samtidig framstiller han seg som et offer for løgnhistorier fra mediene og meningsmotstandere og innlemmer gjerne kvinnekamp og antirasisme i samfunnsproblemene han mener har ødelagt Frankrike de siste 40 årene.





TILSPISSER SEG I EUROPA: For andre helg på rad estimerer politiet at mer enn 40 000 mennesker demonstrerte i Wien mot landets nye koronatiltak – som både gjelder full nedstenging og vaksineplikt. Demonstrasjonene gikk stort sett rolig for seg, med unntak av at noen demonstranter kastet pyrotekniske gjenstander. Noen ble arrestert og politiet måtte igjen ty til pepperspray. Samtidig satte omtrent 1500 mennesker i gang en motdemonstrasjon.

Flere tusen mennesker skal også ha samlet seg i protest mot strengere koronatiltak andre steder i Europa, blant annet i Amsterdam i Nederland.

Forsiden av den tyske avisen Der Spiegel handler i dag om at tyske sykehus forbereder seg på en såkalt «triage». Triage er et gammelt krigsuttrykk som handler om at helsepersonell må velge å hjelpe de pasientene som har mest sannsynlighet for å overleve. «Leger står overfor et grusomt dilemma», skriver Der Spiegel.

USA BOIKOTTER KINA-OL: Denne uken er det forventet at USA ved president Joe Biden kommer til å kunngjøre en diplomatisk boikott av OL-vinterlekene i Beijing på grunn av menneskerettssituasjonen. Amerikanske utøvere vil fortsatt delta.

En talsperson fra det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, svarte på nyheten at Kina vil komme med «resolutte mottiltak». Lijian var klar på at en diplomatisk boikott ikke ville ha effekt på dialogen og samarbeidet med USA på viktige områder og kalte det «oppsiktsvekkende og politisk manipulerende».

TERRORSIKTET: Fem høyreekstremister ble før helga framstilt for varetektsfengsling i Finland, mistenkt for å ha planlagt å bruke sprengstoff og/eller skytevåpen i det som framstår som et mulig nazistisk terrorangrep. For to år siden var flere av mennene i politiets søkelys for våpenlovbrudd, men politiet og sikkerhetstjenestene har senere overvåket de siktede og har avdekket at gruppen knytter seg til høyreekstrem ideologi som forfekter akselerasjonisme – å framskynde samfunnets kollaps med terrorangrep som er tenkt å trigge voldsspiraler og «rasekrig».

Det er foreløpig ikke kjent om planleggingen var kommet så langt at bestemte mål var utpekt, og det pågår nå en omfattende etterforskning med bistand fra flere finske politietater.

Fortstt god mandag!

Toppbilde: Cheep (CC BY-SA 4.0)





