God ettermiddag!

GÅR RIKTIG VEI (IKKE I ÅLESUND): Tirsdag var 128 koronasmittede innlagt på sykehus i Norge (25 færre enn dagen før), hvorav 32 får respiratorbehandling (tre færre). Antallet innleggelser er det laveste på to måneder. Statsminister Erna Solberg skal i morgen klokka 13 ha en pressekonferanse sammen med helsetoppene der det er ventet nye detaljer om koronasertifikat.

I Ålesund ble det i går bekreftet fem nye smittetilfeller som knyttes til utbruddet på restauranten Tollboden helga 17.-18. april. Til sammen er det dermed meldt om over hundre tilfeller i det kommunen omtaler som en massesmitte-hendelse, skriver VG. Restauranten er politianmeldt etter det som kan ha vært brudd på regler om både avstand (se video), hygiene, skjenking og gjesteregistrering.

PFIZER FOR STORE OG PFIZER FOR SMÅ: Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) vil antakeligvis godkjenne BioNTech-Pfizer-vaksinen for bruk blant tenåringer mellom 12 og 15 år i USA neste uke, ifølge Deutsche Welle. En studie fra tidligere i vår har vist positive resultater: blant de fullvaksinerte 12–15-åringene var det ingen som fikk påvist koronavirus i etterkant.

Fredag søkte BioNTech-Pfizer Det europeiske reguleringssystemet for legemidler (EMA) om godkjenning også i EU. Sjefen for BioNTech Uğur Şahin sa til Der Spiegel dagen før at han tror vaksinen vil bli gjort tilgjengelig for 12–15-åringer i Europa innen juni og at den vil bli tilgjengelig for alle fra september av. Firmaet jobber for at BioNTech-Pfizer-vaksinen skal bli godkjent for barn helt ned til seks måneders alder. Også andre legemiddelfirma tester nå ut vaksiner på barn i yngre aldersgrupper.

Barn er oftere smittsomme med covid-19-infeksjon uten selv å ha symptomer. Vaksinasjon av barn blir derfor av noen sett på som et viktig steg mot å nå flokkimmunitet og få bukt med pandemien. I Norge er foreløpig covid-19-vaksinasjon ikke anbefalt til barn og unge under 18 år. FHI skriver at det åpnes for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år.

HØYREEKSTREM REKORD: Politisk motiverte kriminelle handlinger begått av høyreekstremister har nådd et rekordhøyt nivå i Tyskland, ifølge myndighetene, som registrerte totalt 23 064 slike hendelser i fjor. Nivået er det høyeste på 20 år. 3 365 av disse var voldshendelser, en økning på 18,8 prosent fra året i forveien. – Høyreekstremisme er den største sikkerhetstrusselen i landet vårt, slo innenriksminister Horst Seehofer (CSU) fast i en pressekonferanse tirsdag. Han omtalte en økning på 15,7 prosent i antisemittisk hatprat som bekymringsverdig og «dypt skamfullt» i en historisk kontekst.

Myndighetene registrerte også flere tilfeller av lovbrudd knyttet til markeringer mot smitteverntiltak under pandemien i fjor, inkludert vold og angrep på journalister. Også antall lovbrudd begått av venstreekstremister økte – særlig markant var økningen i antall voldsforbrytelser med 45 prosent.

UKEKAOS: Hvorfor er grensen for selvbestemt abort akkurat uke 12 i Norge? Hva er spesielt med uke 18 i svangerskapet? Og har uke 22 alltid vært «grensen» for abort?

