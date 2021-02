SAMHOLD ELLER OPPGJØR: Flere medier forteller i dag historien om hvordan daværende partisekretær Raymond Johansen (Ap) allerede under en tale for landsstyremøtet i september 2011 hadde planlagt å ta et kraftig, ideologisk oppgjør med Fremskrittspartiet og innvandringsfiendtlig, høyreradikal retorikk i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli, men i siste liten ble stanset av statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Da tale-manuset ble lagret, fantes ikke lenger ord som «snikislamisering», «fryktretorikk», «krigsretorikk» eller referanser til høyrepopulisters bruk av konspirasjonsteorier, heter det en fersk bok fra historiker Hallvard Notaker: «Ordet ‘populisme’ var tatt helt ut. Den eneste forekomsten av ‘høyre’ var det ene stedet ‘høyreekstremisme’ var nevnt, ellers stod ‘ekstremisme’ fem ganger alene som allmenn demokratisk trussel, uavhengig av hvilken retning den kom fra», skriver historikeren.

I november samme år forsøkte Johansen og AUF-leder Eskil Pedersen nok en gang på et lignende oppgjør, men dette forsvant i støy da Per Sandberg (Frp) fra Stortingets talerstol sa at Ap hadde prøvd «å spille et offer» etter 22. juli – han beklaget etterpå. Det ideologiske oppgjøret ble «hektet fast i den løpende partipolitikken» og var med dette forsøket over, skriver Notaker i en VG-kronikk torsdag.

Internt sto Ap i en slags skvis mellom Stoltenbergs samholdslinje, som favnet bredt og fremholdt at 22. juli-terroren var et angrep på hele Norge og demokratiet, og andre partimedlemmers ønske om å utkjempe en hardere og mer spisset kamp mot radikal retorikk og det politiske tankegodset Anders Behring Breivik lot seg inspirere og oppildne av.

VAKSINENYTT: Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle innbyggere i Norge over 18 år vil være ferdig vaksinert i midten av september, men dette forutsetter at mye må klaffe – blant annet en godkjenning av vaksinene fra CureVac, Johnson & Johnson og Novavax, samt forsikring om at disse kan leveres i stort nok antall.

Per i dag har FHI distribuert 197 800 vaksinedoser til norske kommuner og spesialisthelsetjenesten. Så langt har 135 000 personer fått én dose, mens 30 066 personer har fått begge.

Torsdag ble det kjent at FHI ikke vil anbefale at vaksinen fra AstraZeneca blir benyttet for personer over 65 år, fordi det mangler data for hvor effektiv denne er for eldre. Heller ikke risikogruppene under 65 år bør per nå få denne vaksinen, påpekte FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en pressekonferanse torsdag morgen.

TERRORGRUPPE: Kanadiske myndigheter har formelt definert den voldelige gategjengen Proud Boys som en nyfascistisk terrorgruppe basert på kvinnefiendtlig, islamofobisk og antisemittisk ideologi – nå risikerer gruppa å få bankkontoer frosset og andre midler beslaglagt, samtidig som politiet gis større adgang til å behandle lovbrudd begått av gruppemedlemmer som terrorrelaterte. Forsøk på rekruttering eller øvelser kan føre til siktelser og enkeltpersoner med Proud Boys-medlemskap kan bli nektet innreise.

Gruppas tydelige deltakelse i stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar skal ikke ha vært utslagsgivende for kanadiske myndigheter, som har registrert en «eskalering mot vold» blant medlemmene siden 2018. Det er ikke kjent hvor store Proud Boys er i landet (men grunnleggeren Gavin McInnes vokste opp i Ottawa – han har senere forsøkt å distansere seg fra organisasjonen).

Foruten Proud Boys havnet også ytre høyre-grupperingene Atomwaffen Division, The Base og Russian Imperial Movement på den kanadiske terrorlista onsdag – ytterligere ni grupper, samtlige med tilknytning til IS eller al-Qaida, ble også registrert. Filter Nyheter har tidligere skrevet flere artikler om hvem Proud Boys er og hva de står for – les for eksempel her og her.

STILTE IKKE: Hva mener Senterpartiet egentlig om regjeringens forslag til ny klimapolitikk? Det vet visst ikke en gang partileder Trygve Slagsvold Vedum – han ville i hvert fall ikke komme da Politisk kvarter på NRK diskuterte saken torsdag morgen (og det til tross for at klimameldingen var tema i partiets gruppemøte onsdag). Nestleder Ola Borten Moe har tidligere vært temmelig negativ til idéen om å øke CO2-avgiften, noe han mener er «uhyre radikalt» – men avgiftsøkningen er det største og viktigste tiltaket i regjeringens plan for utslippskutt. Nå lukter Sps taushet om saken av politisk spill, selv om Slagsvold Vedum sier at han ikke driver med slikt:

– Å si at man ikke er opptatt av politisk spill, er også å være en del av det politiske spillet. Det er jo en PR-strategi i seg selv, påpekte NRK-kommentator Magnus Takvam i radioen. – Ingen partier liker å snakke om ting som er vanskelig og der det er konflikter i eget parti. Det er åpenbart potensial for en kritikk mot Senterpartiet hvis de er for villige til å øke CO2-avgiften, gitt diskusjonen de har hatt med Frp tidligere – og de har dratt mange velgere fra Frp. Da er dette et tema de vil vente med å ta nå, sa han videre.

