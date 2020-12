ANKLAGET: Organisasjonsutvalget i Frp har utformet en skriftlig anklage mot Oslo-leder Geir Ugland Jacobsen, som står i fare for å bli ekskludert. I anklagen blir det lagt vekt på lederens mange kontroversielle medieutspill, blant annet at han i sommer sådde tvil om Siv Jensen var riktig person til å toppe stortingsvalglista, skriver Dagsavisen.

Organisasjonsutvalget mener Ugland Jacobsen har brutt partiets vedtekter gjennom å skade Frp eller andre partimedlemmers omdømme – og at han har gått ut over sine fullmakter som fylkesleder gjennom ulike medieutspill.

I anklagen avisa har lest kommer det fram at det i deler av Frp har vært sterk misnøye med flere av Ugland Jacobsens uttalelser – enkelte mener han har fremhevet seg selv eller støttespillere på bekostning av andre i partiet.

– Jeg skulle gjerne sett en del av utsagnene annerledes presentert. Men å si at jeg på grunn av det skal ekskluderes, det blir et veldig tynt grunnlag, sier Ugland Jacobsen selv til NTB.

Torsdag ettermiddag var fylkesstyret i Oslo Frp samlet til et ekstraordinært møte for å diskutere situasjonen rundt lederen, men styret skal ikke ha klart å lande noen konklusjon på om de støtter en eksklusjon. Saken ble allerede diskutert på Frps sentralstyremøte i november, der partileder Siv Jensen forlot møtet fordi hun er inhabil, skriver VG fredag.

ENDELIG VAKSINE: Svenske myndigheter planlegger å vaksinere nær to millioner innbyggere i løpet av første kvartal 2021, kom det fram i en hasteinnkalt pressekonferanse med statsminister Stefan Löfven og direktør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten fredag morgen. Syke eldre og ansatte på aldershjem og i hjemmetjenesten – til sammen nær 600 000 personer – skal prioriteres først. Totalt utgjør risikogruppene cirka 2,6 millioner mennesker i Sverige. Det er legemiddelselskapet Moderna som blir hovedleverandør av vaksinen til landet der totalt 7007 personer har dødd etter å blitt smittet med Covid-19. Klokken 11:30 har også norske myndigheter innkalt til pressekonferanse om koronavaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler at de over 65 år og beboere på sykehjem skal få vaksinen først.

PÅ FJERNSYN: I deres første felles tv-intervju siden valget i november, ga Joe Biden og Kamala Harris fredag norsk tid uttrykk for at de vil la seg vaksinere mot korona på fjernsyn – i et forsøk på å skape tillit til vaksinen i den amerikanske befolkningen. Både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama har tidligere sagt seg villige til å gjøre det samme i det øyeblikket Anthony Fauci bekrefter at vaksinen er trygg. – Det betyr noe hva en president og en visepresident gjør, uttalte Biden i CNN-intervjuet, som for øvrig blir beskrevet som «veldig normalt».

FEMÅRSFRIST: Gikk du glipp av vår artikkel om statsminister Erna Solbergs internasjonale prestisjeplan for å redde havet? Norge lover å forvalte sine nasjonale havområder på en bærekraftig måte allerede innen 2025. Hva vil det innebære? – Vi må forvente konflikter, sier Solberg – les vår oppsummering her.

