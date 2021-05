God formiddag!

OPPRØR MOT MODI: Det politiske partiet til Indias statsminister Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), tapte søndag valget i den viktige delstaten Vest-Bengal, på tross av å ha ført en aggressiv valgkampanje der. Tapet er for mange et signal fra en stadig mer opprørt befolkning over Modi-regjeringens håndtering av Covid-19-pandemien. Kritikere mener Modi har fokusert mer på å vinne valget enn den store krisen landet står i.

De politiske partiene har drevet valgkamp siden starten av mars, samtidig med at smitteraten i India har steget betraktelig. Under valgkampanjen gikk antall registrerte smittede i Vest-Bengal fra ca. 250 per dag i midten av mars til nær 17 000 per dag. Flere av de politiske kandidatene og de mange fremmøtte har unnlatt å bruke masker og holde tilstrekkelig avstand på valgmøtene. En domstol i delstaten Tamil Nadu refset Indias valgkommisjon for ikke å ha stoppet de politiske møtene, og uttalte at kommisjonen var eneansvarlig for den andre Covid-19-bølgen i India. BJP har imidlertid nektet for noen sammenheng mellom valgmøtene og det høye smittenivået.

Søndag satte India en ny grim dagsrekord med 3 689 registrerte døde, og i helgen ble India det første landet i verden til å registrere mer enn 400 000 nye smittetilfeller i løpet av et døgn. Samtidig fortsetter syke å dø av akutt oksygenmangel på og utenfor sykehus i Dehli.

INGEN PISK: Senterpartiets stortingsrepresentanter står fritt til å stemme over om abortloven skal utvides eller ikke, ifølge Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder og nestleder i partiet. – Vi har en femtiårig tradisjon for å fristille våre representanter i samvittighetsspørsmål, sier hun til Klassekampen. Men Sp vil etter alt å dømme gå inn for å beholde dagens lovgivning når saken behandles på landsmøtet i juni. Et lite mindretall i programkomitéen ønsker en liberalisering, men få har tro på at de vil vinne frem. – For Sp har det hele tida vært viktig å hegne om den abortloven vi har, sier Åslaug Sem-Jacobsen, som er familiepolitisk talsperson.

SV, Rødt, Ap, MDG og Venstre vil alle avvikle abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort. De tre siste partiene vil sette grensen for selvbestemmelse til 18. svangerskapsuke. Sp-profilene Ola Borten Moe og Kjersti Toppe har tidligere advart partiet mot å forhandle om abortloven dersom de rødgrønne skulle komme i posisjon etter valget.

TOK IKKE HVITVASKING PÅ ALVOR: DNB aksepterer et gebyr på 400 millioner kroner ilagt av Finanstilsynet for «vesentlige mangler» i flere ledd av bankens etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Det er tilsyn i både 2016, 2018 og 2020 som ligger bak vedtaket, der ingen av DNBs innvendinger ble tatt til følge. Finanstilsynet kaller manglene «omfattende og alvorlige», og refser DNB blant annet for å ha gitt inntrykk av at brudd banken tidligere var tatt for, var tatt hånd om. «Bankens manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er påpekt av Finanstilsynet gjentatte ganger etter stedlige tilsyn, uten at det er gjennomført tilstrekkelige avhjelpende tiltak. Funnene som omtales i rapportene, forsterker inntrykket av alvorlige svakheter i bankens anti-hvitvaskingsarbeid over mange år», skriver tilsynet.

HØYREEKSTREMISTER TATT I TERRORSAK: Britisk sikkerhetspoliti pågrep lørdag fem personer som er mistenkt for forberedelse av høyreekstrem terrorisme. En av de siktede er bare 16 år gammel. Flere boliger i både England og Wales ble ransaket i den koordinerte politiaksjonen, men det er foreløpig ikke kjent om de pågrepne var tilknyttet kjente ytre høyre-miljøer eller terrorgrupper eller hvor langt den eventuelle planleggingen var kommet. Bombeeksperter ble tilkalt for å bistå på én av adressene.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filter Nyheter

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.