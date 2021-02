LIKE STORE: Høyre (22,8 prosent), Senterpartiet (21,9 prosent) og Arbeiderpartiet (20,7 prosent) scorer temmelig likt på Norstats ferske partibarometer for NRK og Aftenposten, mens SV og Fremskrittspartiet kniver om å være landets fjerde største parti – begge har en oppslutning på 8,3 prosent i målingen. For sistnevnte er dette et fall på tre prosentpoeng og dårlig nytt: Regjeringssortien i januar 2020 skulle gi partiet en boost, men det har ikke slått til. Nestleder Terje Søviknes sier at det har vært «lite rom for å rendyrke partipolitikk når nasjonen har stått sammen for å håndtere en pandemi». Han peker også på «organisatoriske utfordringer» i Bergen og Oslo, som partiet «nå er i ferd med å løse». Målinga for øvrig tyder nok en gang på at det ligger an til regjeringsskifte etter valget.

VIRKER MOT SMITTE: Oxford/AstraZeneca-vaksinens effekt på smittespredning ser ut til å være god – nye tester viser 67 prosent reduksjon i positive koronatester blant de som har fått vaksinen. Forskerne konkluderer også med at vaksinens effekt fra og med tre uker etter første dose ikke reduseres frem mot andre dose tre måneder senere. Beskyttelsen er høyere med tre måneders intervall enn med seks uker – og britene tar dette som et tegn på at strategien med å rulle ut samtlige vaksinedoser nå, med en andre dose først etter tre måneder, er vellykket. Studien, som ikke er kvalitetssikret av fagfeller enda, er publisert i The Lancet.

FANT BOMBER: Politiet i Stockholm tok natt til søndag beslag i rørbomber hjemme hos en nynazist i 20-årsalderen med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og Nordisk styrke, skriver Expo – mannen er tidligere straffedømt, både for brudd på den svenske rasismeparagrafen og våpenloven. Siden 2018 har mannen vært aktiv i flere ulike organisasjoner på ytre høyreside i Sverige, inkludert Alternativ for Sverige og nå nedlagte Nordisk ungdom, i tillegg til DNM og utbrytergruppen Nordisk styrke. I sosiale medier har han hyllet den høyreekstreme terroristen Brenton Tarrant, oppfordret til å «henge forræderne», skrevet om drap på «den evige jøde» og manet til «hvit revolusjon», samtidig som han har delt våpenbilder. Det svenske sikkerhetspolitiet skal ha vært involvert i pågripelsen.

ADVARER: Regjeringens forslag om å få bruke portforbud som virkemiddel i kampen mot koronapandemien møter som kjent massiv motstand – vi har gjennomgått noen av de viktigste høringssvarene og presenterer fem utdrag i denne artikkelen: Norges institusjon for menneskerettigheter advarer blant annet mot en alvorlig inngripen i bevegelsesfriheten, mens Politiets fellesforbund er bekymret for tilliten hos befolkningen dersom de blir satt til å følge opp og sanksjonere overtredelser av et eventuelt portforbud – les mer her.

DØMT: En russisk domstol slo tirsdag fast at den stadig mer populære Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj (44) har brutt betingelsene i en tidligere og svært omstridt dom for hvitvasking og derfor må sone ytterligere to år og åtte måneder i fengsel – avgjørelsen førte nesten umiddelbart til store protester, der over 1400 personer i løpet av dagen ble arrestert av russisk politi. «Dere kan ikke fengsle et helt land», uttalte Navalnyj selv i retten. Både USA, Storbritannia, Tyskland og EU har stilt krav om at 44-åringen umiddelbart må løslates, samtidig som det er ventet flere økonomiske sanksjoner mot Russland i nær framtid. – Putins eneste metode er å drepe folk. Han later som han er en stor politiker, men vil gå inn i historien som en giftmorder, sa Navalyny tirsdag.

