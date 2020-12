VIL KASTE FYLKESLEDER: Organisasjonsutvalget i Frp vurderer å åpne eksklusjonssak mot Geir Ugland Jacobsen, som er fylkesleder i Oslo. Det generelle bakteppet er flere konflikter og uro innad i partiet (allerede i februar ble det bråk da han fikk flertall i fylkeslaget for en resolusjon om at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn» i verden).

Mer spesifikt handler eksklusjonssaken om flere av Ugland Jacobsens uttalelser til media der han har åpnet for at Siv Jensens topplassering på stortingsvalglista i Oslo Frp ikke er gitt.

Leder i det sentrale organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen har bekreftet at det ligger en sak på bordet som omhandler fylkeslederen, men har ikke villet kommentere innholdet i denne.

Fylkesstyret i Oslo Frp har innkalt til møte om den mulige eksklusjonen torsdag og skal avgi en uttalelse til organisasjonsutvalget i partiet. Ugland Jacobsen selv skal allerede ha møtt organisasjonsutvalget tidligere denne uka.

MER FRP: Christian Tybring-Gjedde (Frp) er kritisk til sin egen partileders strategi i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Tirsdag ble det kjent at Frp og regjeringen er enig om neste års statsbudsjett. I pressekonferansen påpekte Jensen at det ikke er sikkert at partiet hennes ville godtatt budsjettet i en normalsituasjon, men at dette ikke er tiden for å kaste Norge ut i en regjeringskrise.

Tybring-Gjedde er av en annen oppfatning: Han mener Frp burde hatt en strategi for brudd i forhandlingene, ikke bare enighet: – Det er ikke Fremskrittspartiets ansvar å skaffe flertall for et budsjett. Vi er et opposisjonsparti og det kan like gjerne være andre partier som går sammen med regjeringen, sier han til NRK.

– Det hadde ikke gjort meg noen ting hvis en annen regjering tar over. Vi har valg om et år, der ville Frp kommet tilbake og gjort et godt valg dersom vi hadde gitt makten til opposisjonen, fortsetter Tybring-Gjedde. Siv Jensen vil ikke kommentere hvilken forhandlingsstrategi partiledelsen hadde lagt opp internt, men sier at hun «hører» kritikken fra partifellen.

«DYPT BEKYMRET»: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier han er «dypt bekymret over den høye avskogingen i Amazonas og over de politiske signalene som blir sendt fra Brasilia». Bakgrunnen er nye tall som viser at avskogingen har økt med nær ti prosent det siste året – til det høyeste nivået siden 2008. Totalt 11088 kvadratkilometer skog ble fra august i fjor til august i år hogd, brent og ryddet i den brasilianske delen av verdens største regnskog. Samtidig har president Jair Bolsonaro åpnet for mer hogst og gruvedrift. Norge har siden 2008 bidratt med 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet for å bremse avskogingen, men stanset i fjor utbetalingene etter at Bolsonaro la ned fondets styre.

«NORSK LOV»: Leder Lars Thorsen i den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) innrømmer at noen i gruppa satte fyr på en koran ved Mortensrud i Oslo forrige søndag – to vitner oppdaget at noe sto i brann ved nedgangen til t-banestasjonen, samtidig som hendelsen ble fanget opp av overvåkningskamera. – Dette gjorde vi for å markere at norsk lov gjelder også på Mortensrud, sier Thorsen til Dagbladet. Politiet er kjent med hendelsen og sier at det i utgangspunktet ikke er en straffbar handling.

