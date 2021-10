AMERIKANSKE TROPPER I TAIWAN: Taiwans president, Tsai Ing-wen, bekrefter overfor CNN at amerikanske tropper nå trener på øya. Presidenten forteller at trusselen fra Beijing øker for hver dag: – Dette er en øy med 23 millioner mennesker som prøver hardt hver dag å beskytte oss og vårt demokrati for å sikre at folk har den friheten de fortjener. Feiler vi, betyr det at folk som tror på disse verdiene vil tvile på om dette er verdier de bør kjempe for, sier hun.

Forholdet mellom Taiwan og fastlands-Kina har nådd sitt verste bunnpunkt på flere tiår. Tidligere i oktober sendte Kinas militære rekordmange krigsfly opp i luftenrommet rundt Taiwan, mens diplomater og statlige-styrte medier advarte om en mulig invasjon dersom de ikke følger CCPs (Det kineiske kommunistpartiet) linje.

Hvis Kina skulle erobre Taiwans ytre øyer, vil USA ha få gode alternativer uten at det skal eskalere til en krig mellom supermaktene, er konklusjonen i en rapport skrevet av Center for a New American Security. Torsdag sa USAs president Joe Biden at USA forplikter seg til å forsvare Taiwan, dersom de blir angrepet av Kina.

SMITTEN ØKER IGJEN: «Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været, mulig svekkelse av immunitet over tid og potensielle endringer i viruset kan gi viruset bedre forhold for smittespredning.» Det skriver Folkehelseinstituttet i sin nyeste ukerapport om koronaviruset. Rapporten viser at antall koronasmittede økte med 54 prosent fra uke 41 til uke 42. For de to ukene samlet ligger gjennomsnittet nå på 133 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Troms og Finnmark tronet øverst med 271 smittede per 100 000 innbygger, etterfulgt av Oslo med 250 per 100 000. Men tallene er usikre, blant annet fordi folk i mye større grad tester seg hjemme og derfor ikke fanges opp i den offisielle statistikken.

FHI skriver at den høye vaksinasjonsdekningen begrenser smittespredningen og beskytter mot alvorlige sykdomsforløp. Samtidig er det nesten 400 000 nordmenn i alderen 16 år og eldre som fremdeles ikke er vaksinert, ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Til NRKs reporter minnet Stoltenberg om at de to viktigste smitteverntiltakene fortsatt er å vaksinere seg og å holde seg hjemme og teste seg dersom man har symptomer.

TIDLIGERE TERRORDØMT: De to brødrene siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan utenfor Lofsrud skole på Mortensrud den 7. oktober, var de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen. Saken gikk helt til Høyesterett, der dommen falt i 2016. Eldste bror, Valon Avdyli (35) ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS etter å ha reist til Syria som fremmedkriger. Lillebroren Visar Avdyli (31) reiste ikke til Syria, men ble dømt for å ha bidratt med materiell til IS.

Nå er brødrene siktet internasjonalt for Mortensrud-drapet. De ble fanget opp på et overvåkningskamera på Gardermoen lørdag 9. oktober, mens de satte seg på et fly til Pristina i Kosovo. De nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Politiadvokat Børge Enoksen sier til VG at det er for tidlig å si hvilken rolle de kan ha hatt eller hva motivasjonen kan ha vært.

Brødrene har vokst opp i Bærum og har albansk familiebakgrunn. En tredje bror, Egzon Avdyli, var i en periode talsperson for den ekstreme islamistgruppen Profetens Ummah, før han reiste til Syria og sluttet seg til terrororganisasjonen IS. Han ble drept ved Aleppo-provinsen i 2014 og senere hedret som en martyr av IS, skriver Aftenposten.

VITNET I LUKKET RETTSSAK: Myanmars tidligere leder Aung San Suu Kyi vitnet for første gang i retten tirsdag. Militærjuntaen, som avsatte regjeringen hennes tidlig i februar, har tiltalt den 76 år gamle Nobel-prisvinneren på en rekke punkter som blant annet gjelder korrupsjon, brudd på covid-19 regler under valgkampen, samt «oppvigleri» i forbindelse med to uttalelser i februar der hun kritiserte kuppet i landet. Hun nekter straffskyld, men risikerer fengsel i flere tiår dersom hun blir dømt.

Vitnemålet hennes kan ikke offentliggjøres på grunn av et referatforbud pålagt av militærjuntaen. Advokaten hennes får heller ikke lov til å uttale seg til mediene.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.