SISTE: Ferske tall fra NAV viser at 6,5 prosent av arbeidsstyrken i Norge enten er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, men også at antall arbeidssøkende har falt markant den siste måneden – det tilskrives lettelsen i smitteverntiltak flere steder i landet (effekten for Oslo blir først synlig senere).

FORSVARER LYSGLIMT: Nylig avslørte vi hvordan partiet Alliansen er blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester. Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen kobler tenåringer med etablerte nynazister, som også er blitt oppført på partiets valglister. Samtidig har han over tid kommet med en rekke antisemittiske uttalelser i offentligheten, blant annet om behovet for et «oppgjør» med jøder.

Nå stiller Alliansen til valg i alle landets fylker. Listetoppene vi har snakket med (som ikke kan knyttes til høyreekstremisme) reagerer ikke spesielt negativt på å dele parti med nynazister, samtidig som de tar partilederen i forsvar: «Det han sier om jødene er jo sant», sier Alliansens stortingskandidat Asbjørn Massnes i Sogn og Fjordane til Filter Nyheter, mens andre beskriver Lysglimt Johansen som «den snilleste og greieste typen du kan finne». Les artikkelen vår her.

INGEN OLJESTOPP: Det internasjonale energibyrået (IEA) slo nylig fast at det ikke er rom for å åpne ett eneste nytt olje- og gassfelt etter 2021 dersom verden skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader fram mot 2050. Men Equinors sjeføkonom Eirik Wærness sier til Klassekampen at konklusjonen ikke vil få noen konsekvenser for oljegigantens fremtidsplaner – og påpeker at IEA ikke har presentert en prognose, men «et scenario» der flere elementer må spille sammen (for eksempel globalt samarbeid og investeringer i fornybar energi, i tillegg til oljevirksomheten):

– Vi kan ikke ta strategiske beslutninger basert på ett enkeltelement i et scenario med ekstremt mange andre elementer, sier Wærness til avisa. Han mener også at nye olje- og gassfelt kan bidra til produsere energi med lavere utslipp enn for eksempel oljesand eller tungolje – og at det dermed kan være mulig å åpne nye felt dersom disse fases ut, selv innenfor IEA-scenarioet (som Equinor uansett ikke er opptatt av å realisere).

NY RELIGION: Den elleville, men svært farlige konspirasjonsteorien Qanon lever fortsatt, selv seks måneder etter at voldelige Trump-tilhengere stormet den amerikanske kongressbygningen. En fersk undersøkelse fra Public Religion Research Institute konkluderer med at 15 prosent av amerikanerne tror at makta i landet ligger hos et nettverk av djeveldyrkende pedofile, mens en like stor andel mener det kan bli nødvendig å ty til vold for å bli kvitt de pedofile og gjenopprette orden. Én av fire republikanere kan nå klassifiseres som Qanon-tilhengere, mener forskerne.

En annen undersøkelse viser imidlertid at volumet av Qanon-relatert innhold har sunket markant i sosiale medier, mye på grunn av omfattende oppryddingskampanjer fra tech-giganter som Facebook, Google og Twitter. Noe av årsaken kan også tilskrives at ingen har hørt fra den påståtte varsleren «Q» på lang tid, samt at flere av teoriens tilhengere forsøker å maskere budskapet sitt for å unngå utestengelse eller sletting.

Idéer om at Trump ble «frastjålet» valget blir uansett repetert daglig i høyreorienterte nyhetskanaler i USA – og påstandene utgjør fortsatt en stor trussel, slo den føderale dommeren Amy Berman Jackson fast tidligere i denne uka.

PS: Mandag 31. mai er siste frist for å tegne abonnement dersom du vil ha vår ferskeste papirutgave hjem i postkassa. Bladet er spekket med grundig journalistikk, blant annet om Alliansen, abort og demokratikamp i Hong Kong.

