VAKSINER MOT RYNKER: Pfizer har oppdaget forfalskninger av deres covid-19-vaksine i Polen og Mexico. I Mexico fikk 80 personer satt doser av den falske erstatningen før man oppdaget lureriet. Ingen ble heldigvis skadet av dosene. I januar ble en mann arrestert i Polen for å ha solgt falske negativ-test-resultater og beholdere med det han hevdet var Pfizer-vaksinen. Etterforskere analyserte dosene og oppdaget at hovedingrediensen var et anti-rynke-virkestoff. Ingen fikk injisert dosene. Verdens helseorganisasjon(WHO) er klar på at forfalskninger av vaksiner kan være et problem. I slutten av mars oppfordret de folk til å ikke anskaffe vaksiner utenom vaksinasjonsprogrammene til myndighetene.

«APARTHEID» PÅ VESTBREDDEN: Human Rights Watch (HRW) har bedt Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske Israel for systematisk diskriminering av palestinere. I en rapport som ble publisert tirsdag, anklager Human Rights Watch Israel for «apartheid»-politikk mot det palestinske folk. Rapporten bygger anklagene på dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd over flere år, israelske lover og planverk, og uttalelser fra myndighetspersoner. Leder i HRW, Ken Roth, sier at «undertrykkelsen av palestinere har nådd en terskel og en varighet som kan defineres som apartheid-forbrytelser og forfølgelse». Israels utenriksminister har kalt påstandene «både latterlige og falske».

«LA LIKENE HOPE SEG OPP»: Boris Johnson er ute i hardt vær. Den britiske statsministeren er anklaget for å ha sagt «ingen flere fucking lockdowns – la likene stables høyt i tusenvis» etter at han motvillig godkjente nok en lockdown i England i november i fjor. Johnson har benektet utsagnet på det sterkeste, men mandag kveld støttet flere kilder på innsiden av det konservative partiet anklagen. Anklagen kommer i kjølvannet av de siste dagenes mediekrig mellom Johnson og hans tidligere sjefsrådgiver Dominic Cummings. Cummings forlot stillingen i november i fjor, blant annet etter brudd på smittevernreglene. Han ble nylig anklaget av en ikke-navngitt kilde i Downing Street 10 for å ha lekket personlige tekstmeldinger mellom statsministeren og milliardæren James Dyson. Som motsvar har Cummings i helgen publisert flere blogginnlegg der han anklager sin tidligere sjef for «gal og uetisk oppførsel». Ifølge Cummings skal Johnson blant annet ha planlagt å gi skattelettelser til Dyson og ta imot donasjoner til oppussing av egen leilighet. Johnsons påståtte utsagn om en likstabel har forarget familiene til ofre for Covid-19 i Storbritannia. Landet ligger for tiden på femteplass blant de med høyeste registrerte antall korona-dødsfall i verden.

BRØDRE PÅ ØRET: Gikk du glipp av vår historie om hvordan pandemien har herjet med familiebåndene til tre brødre, hvor den yngstes verdensbilde preges av konspirasjonsteorier, også om korona, men hans eldre bror ble lagt inn på sykehus med Covid? Nå kan du lytte til den! Vi har også lagt den ut på Spotify og for at du skal få tak i den enklest mulig.

