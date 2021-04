DET KAN VÆRE DIN TUR: «Vi strever med å nå ut til folk. Det ser ut til at de har en forestilling om at det er lenge til deres tur i vaksinekøen, og fanger dermed ikke opp tilbudet», sier kommuneoverlege Anders G. Madsen til Jærbladet. Hans kommune, Hå, har 150 ledige vaksinetimer førstkommende onsdag. Kommunen kan snart åpne for dem fra 18 til 44 år med underliggende sykdommer, og deretter for alle mellom 55 og 64 år. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at enkelte kommuner har kommet overraskende langt i vaksineringen, og ber folk følge med – særlig om de har bikket 40 år.

COVID-DESPERASJON I INDIA: India er på vei inn i sin verste smittebølge hittil. Myndighetene rapporterte 349 691 nye tilfeller og 2767 dødsfall fra lørdag til søndag. I Dehli og andre storbyområder er sykehusene tomme for oksygen og må avvise nye pasienter. Desperate slektninger kjører til andre byer milevis unna for å finne ledig sykehusplass og kjøper oksygensylindere på svartebørsen. Oksygentankere får politieskorte. På landsbygda dør syke uten å ha blitt testet. Totalt har India bekreftet 16 millioner smittede og 186 000 døde av Covid-19. Men de reelle dødstallene er antakeligvis mye høyere. Reportere i delstaten Gujarat melder at antallet kremasjoner der det er tatt forholdsregler for Covid-19 langt overgår de offisielle dødstallene fra helsemyndighetene. Flere steder er krematoriene så overbelastet at folk kremerer sine avdøde i massebegravelser i stedet. Australias helseminister Greg Hunt sa mandag at Australia vil sende oksygen, ventilatorer og personlig beskyttelsesutstyr for å hjelpe India i krisen.

HONGKONG-BOOST AV BOIKOTT: Det ble ingen pris på Anders Hammers kortdokumentar «Do Not Split» om protestene i Hong Kong sommeren 2019. Men Oscar-nominasjonen har likevel gjort nytten: Den prisbelønte journalisten forteller til Filter Nyheter at Beijings boikott av Oscar-utdelingen har gitt dokumentaren og situasjonen i Hong Kong mer oppmerksomhet i internasjonal presse enn det han kunne ha drømt om. Siden filmen ble spilt inn i 2019, har Kina innskrenket ytrings- og forsamlingsfriheten og folks demokratiske rettigheter i Hong Kong ytterligere. Sist ut er en ny valglov som i praksis gjør det umulig for pro-demokrater å få flertall i den lovgivende forsamlingen. I fjor sommer trådte en ny sikkerhetslov i kraft som gjør det mulig for Kina å dømme opposisjonen til livstid i fengsel for aktiviteter som kan regnes for å «undergrave myndighetene». Hammer sier at situasjonen i Hong Kong nå er «kritisk». Les hele intervjuet her.

KLIMAVERSTINGENES PLAN: Siden Paris-avtalen ble inngått i 2015 har innsatsen og resultatene til verdens nasjoner har vært omvendt proporsjonalt med hvor mye de slipper ut – de som har sluppet ut mest, har gjort minst for å redusere utslipp. Nå skal det bli andre boller, lover USAs president Joe Biden– han leder verdens andre største nasjon i totalt utslipp, og det suverent verste landet i utslipp per innbygger. Og han skal samarbeide med verdens desiderte utslippsgigant om snuoperasjonen: Kina og leder Xi Jingping. Blir det mer enn flotte ord? Vil klimaet og dermed leveforholdene i verden bevares slik vi kjenner den i dag? Vi har sett nærmere på planene – og realismen i dem.

