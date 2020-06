LANGT BAK OG LENGE IGJEN: Det er noen svært interessante tall i den nasjonale meningsmålingen om presidentvalget i USA publisert av New York Times (Siena College) i går. Joe Bidens svimlende ledelse her på 14 prosentpoeng foran Donald Trump (50 – 36) må tas med en stor klype salt over fire måneder før valget, men det er mange lamper som blinker rødt for presidenten om man ser på detaljene:

Trump ser per i dag ut til å ha mistet hele 16 prosent av hvite velgere uten høyere utdannelse sett mot 2016. (Siena College-målingen tilsier at han nå «bare» leder med 19 prosentpoeng blant dem).

sett mot 2016. (Siena College-målingen tilsier at han nå «bare» leder med 19 prosentpoeng blant dem). 50 prosent av velgerne sier de er veldig negative til Trump, mens «bare» 27 prosent er tilsvarende positive. Heller ikke Biden skaper noen stor entusiasme, men det betyr mindre fordi det også er få som er dedikerte motstandere.

av velgerne sier de er veldig negative til Trump, mens «bare» er tilsvarende positive. Heller ikke Biden skaper noen stor entusiasme, men det betyr mindre fordi det også er få som er dedikerte motstandere. Biden leder med 39 prosentpoeng blant hvite kvinner med høyere utdannelse. Til sammenligning var dette en gruppe Hillary Clinton bare vant med sju prosentpoeng for fire år siden, ifølge valgdagsmålingene.

Velgerne slakter presidentens håndtering av både koronakrisen og Black Lives Matter på tvers av partiskillelinjen og langt inn i grunnfjellet av hvite amerikanere i pensjonsalder, noe som kan ramme ham hardt om folk er like opptatt av temaene til høsten. (Akkurat nå ser koronaepidemien ut til å bare bli verre i en rekke delstater).

Nærmere 40 prosent av hvite velgere over 65 år mener Trump har gjort en dårlig jobb i begge av årets to desidert viktigste saker.

av årets to desidert viktigste saker. Om man ser på hvite velgere som er under 45 år gamle, mener hele 70 prosent av dem at drapet på George Floyd var del av et mønster av politivold mot afroamerikanere og ikke en isolert hendelse.

I dag kom også nye delstatsmålinger som underbygger at Biden har økt forspranget. I Ohio, der Trump slo Clinton med åtte prosentpoeng, ser det nå ut til å være dødt løp mellom presidenten og Biden. I Wisconsin har Biden økt ledelsen betydelig de siste ukene, til 49-41 ifølge den ferskeste målingen. Slike sifre ville ha gitt et valgskred for Demokratene i november, men det er veldig, veldig lenge til november.

BORGERLIG TRUSSEL: Rasling med høygaflene i Senterpartiet i dag: Stjørdal-ordfører og Borten Moe-kamerat Ivar Vigdenes er blant Sp-politikerne som via TV 2 gjerne vil ha sagt at det slett ikke er gitt at rødgrønt samarbeid med Jonas Gahr Støre er dit partiet vil neste år. Vigdenes oppsummerer våren med at «Sp har framstått som et statsbærende parti, som har funnet sammen med både Frp og Ap». – Hvis Senterpartiet får opp mot 15 prosent oppslutning i valget, så åpner det seg helt andre muligheter for oss. Da er ikke jeg fremmed for at vi kan samarbeide med Ap, men også Høyre, tilføyer Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad.

VIL VRAKE ETT CO2-FANGSTPROSJEKT: En ny rapport utarbeidet av Atkins og Oslo Economics for Olje- og energidepartementet anslår at investeringene knyttet til prosjektet med å fange CO₂ vil ligge mellom 12,9 og 17,1 milliarder kroner, og koste mellom 5,7 og 8 milliarder kroner å drive i ti år, skriver NRK. Statens andel av de samlede kostnadene ville kunnet komme opp i 20 milliarder. Rapporten anbefaler imidlertid å realisere ett fangstprosjekt, Norcems anlegg i Brevik, og ikke to. Statsminister Erna Solberg har uttalt at regjeringen vil avklare i høst om den vil investere i karbonfangst og -lagring i statsbudsjettet.

MER KORONA-REISER: Regjeringen presenterer store endringer i pandemi-reisereglene på en pressekonferanse klokka 16, der både statsministeren, næringsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal delta sammen med helsetoppene.

