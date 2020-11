SKAL UNDERSØKE: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil undersøke om regjeringen holdt tilbake informasjon da de folkevalgte vedtok å åpne for oljevirksomhet i den sørøstlige delen av Barentshavet for sju år siden – på et møte tirsdag ettermiddag blir det klart om komitéen vil holde åpne høringer. Daværende oljeminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere uttalt at «Stortinget fikk all relevant informasjon», men et internt notat med beregninger som viste at oljeleting kunne bli et tapsprosjekt, ble ikke offentliggjort.

KRIG PÅ JOBBEN: Nå er det svært harde fronter i heisfirmaet Schindler, der ledelsen har sparket to tillitsvalgte, blitt beskyldt for fagforeningsknusing og siden fått flere ulovlige aksjoner i fanget. Mandag la heismontører over hele landet ned arbeidet i én time i solidaritet med Alexander Jordnes, som var hovedtillitsvalgt i Schindler for Heismontørenes Fagforening (HMF) og før helga fikk sparken med umiddelbar virkning. Årsaken var nettopp at Jordnes hadde ledet ulovlig aksjoner i protest mot at klubblederen for mellomlederne i firmaet ble oppsagt for noen uker siden.

Stridens kjerne er dataprogrammet Fieldlink, som logger arbeidet. De ansatte har nektet å ta det i bruk, da de mener det fører til dobbeltfakturering av kunder. Bedriften har svart med lønnsnekt – og både bedrift og fagforening er felt i arbeidsretten. Tirsdag ber leder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet bedriftsledelsen om å besinne seg, mens Schindler selv svarer følgende til Klassekampen: «Bedriftens ønske er ikke åpen strid – men en god dialog med takhøyde og rasjonelle argumenter – der alle forholder seg til spillereglene i arbeidslivet».

«IT’S OVER»: Vil vi komme nærmere en innrømmelse av valgnederlag fra Donald Trump? I går slo valgstyret i Michigan fast at Biden har vunnet i delstaten, samtidig som domstolene i Pennsylvania nok en gang avviste et søksmål fra presidenten. Så gav leder Emily Murphy ved den offentlige etaten General Services Administration (GSA) grønt lys for at overgangsperioden kan begynne og Biden-apparatet få tilgang til gradert informasjon, økonomiske midler og lokaler.

I en overraskende velartikulert melding på Twitter la Trump vekt på at Murphy er blitt trakassert fordi prosessen har trukket ut i tid, men slo fast at det som nå skjer er «in the best interest of our country». Én av presidentens meritterte rådgivere skal ha kommentert meldingen slik overfor CNNs Jim Acosta: «There you go. It’s over».

Men få timer etterpå hevdet Trump at slaget ikke er tapt: Han vil aldri innrømme tap for «falske stemmer» og «Dominion», het det i en ny tweet (noe som fikk flere amerikanske journalister til å spekulere i om noen andre i Det hvite hus hadde skrevet den første meldingen).

Det hele skapte likevel ringer i vannet. Fox News-profilen Laura Ingraham ba de Trump-vennlige seerne sine forberede seg på at Biden blir president den 20. januar, og la til: «Å si dette handler om at vi lever i virkeligheten. Hvis jeg hadde tilbudt dere en falsk virkelighet, ved å si at det er en sjanse for at Høyesterett vil gripe inn og gi seieren til Trump, så hadde jeg løyet».

I går ble det for øvrig kjent at Anthony Blinken blir utenriksminister, John Kerry spesialutsending for klima og Avril Haines etterretningssjef i Biden-administrasjonen – de foreløpig bekreftede navnene ligger her.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.