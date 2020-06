UNDERSØKER TERRORSPOR: Den libanesiske flyktningen som lørdag ble pågrepet for drapet på tre personer og knivstikking av flere andre tilfeldige ofre i en park i Reading i Storbritannia, har tidligere vært i søkelyset til landets sikkerhetstjeneste for mulig islamistisk ekstremisme, og skal ha psykiske problemer. Det er ikke klart hva som eventuelt var motivet for angrepet i helga, og politiet har ikke mistanke om at andre enn 25-åringen var involvert. Khairi Saadallah ble i fjor registrert av MI5 på grunn av opplysninger om at han kunne tenkes å reise til utlandet for å utføre terrorisme, men tjenestemennene som undersøkte ham den gang fant ikke grunn til å starte full etterforskning.

ALTFOR HØYT: Tysklands beregning av reproduksjonstallet i landets koronaepidemi gjorde i helga et kraftig byks, til godt over 2,0; men hovedsakelig som følge av kjente utbrudd i Nordrhein-Westfalen, der det nylig ble klart at hele 1300 ansatte ved samme slakteri har vært smittet. De neste dagene vil vise om utviklingen kan bli så dramatisk som R-tallet fra modellene tilsier. (Som kjent må det være under 1,0 ute i virkeligheten om pilene skal peke i riktig retning).

FIASKO: Bildene av en slukøret (og visstnok rasende) Donald Trump på vei ut av presidenthelikopteret ved Det hvite hus, med slipset dinglende uknyttet rundt halsen og MAGA-capsen i hånda, ble lørdag en talende avslutning på en kveld som overhodet ikke gikk som planlagt for Trump-leiren. Presidentens valgkampstab hadde i forkant av Trumps folkemøte i erkerepublikanske Oklahoma bygget opp forventningene til noe som etterhvert hørtes ut som verdens største arrangement med rundt en million interesserte – en uslåelig massemønstring og skjellsettende comeback som skulle ta fokuset bort fra hvor elendig Trump gjør det på meningsmålinger mot Joe Biden. Men til slutt møtte bare rundt 6000 tilhengere opp, og selv ikke spindoktorenes bilder kunne skjule at det var dobbelt så mange ledige plasser inne i arenaen i Tulsa, eller at et stort sidearrangement for det man trodde skulle bli titusener av korona-trossende fans utendørs, måtte avlyses på grunn av manglende Trump-interesse og virusfrykt. (Dagen startet med at det ble kjent at seks personer i Trump-teamet som jobbet med arrangementet, hadde testet positivt, samtidig som presidenten gjør et poeng av å ikke følge smittevernrådene). I tillegg var Trumps tale så sær og ufokusert selv til ham å være at det mest minneverdige øyeblikket ble da han høstet jubel ved å vise atjo, han klarer å drikke vann med én hånd. I en skryteseksjon om sin egen korona-innsats ga han uttrykk for at han tidligere i krisen har bedt helsemyndighetene om å teste færre personer i USA for å pynte på antallet covid-19-positive. (Det hvite hus hevder naturligvis at utsagnet var en spøk). New York Times har en god oppsummering av folkemøte-fiaskoen og hvorfor den betyr noe.

LES JENSEN-DOMMEN: Påtalemyndigheten i Eirik Jensen-saken fikk ikke medhold av Oslo tingrett i å fengsle den korrupte eks-politioverbetjenten med en gang, men han holdes på cella til lagmannsretten har tatt stilling til fengslingsbegjæringen fra Spesialenheten. Jensen ble fredag dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til storstilt hasjsmugling mens han var en nøkkelperson i det norske politiets arbeid mot organisert kriminalitet. Her kan du lese hele dommen. (Den er ikke rettskraftig før Høyesterett har tatt stilling til Jensens anke, som antas å bli avvist).

