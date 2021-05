God ettermiddag!

ØL I SIKTE: – Vi ser nå begynnelsen på slutten av pandemien. Det sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i formiddag. Torsdag neste uke iverksetter regjeringen trinn to av den nasjonale gjenåpningsplanen. Det betyr blant annet grønt nivå for skoler og barnehager i områder med lite smitte, flere studenter tilbake på campus, opptil ti gjester hjemme, og fritt for reising innenlands. For alle tørste nordmenn kom også den gledelige beskjeden om at skjenkesteder kan servere alkohol uten matservering frem til midnatt (for Osloborgere stenger krana kl. 22). Det åpnes også så smått opp for innendørs kultur- og idrettsarrangementer. Les mer om de nasjonale lettelsene i trinn to her.

Et lovforslag om et «innenlands» koronasertifikat ble fremmet i statsråd i dag. Sertifikatet skal gi adgang til offentlige arrangementer, og lukkede reiser på cruise-skip og lignende. I Norge vil det samtidig åpnes opp for «adgangstesting» slik at personer med negative testsvar kan få adgang til konserter, m.m. Testing for å oppdage smitte vil fremdeles ha forrang. I tillegg arbeider EU med et felles europeisk vaksinepass. EU-landene ble denne uken enige om åpne grensene for alle fullvaksinerte personer. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sa på pressekonferansen at regjeringen håper å ha koronasertifikatet klart i første halvdel av juni, mens EUs felles vaksinepass kan være klart i slutten av juni. UDs globale reiseråd er forlenget frem til 1. juli.

SKJØR FRED: I morgentimene fredag kom beskjeden om at Israel og Hamas har gått med på en gjensidig våpenhvile etter elleve dager med intens krigføring på Gaza-stripen. Våpenhvilen kommer etter forhandlinger mellom partene ledet an av Egypt og Qatar. FNs generalsekretær António Guterres understreket at partene nå har et ansvar for å starte en seriøs dialog som kan adressere årsakene til konflikten.

Minst 232 palestinere og 12 israelere er drept i krigshandlingene, deriblant svært mange barn. Israelske raketter har skadet og ødelagt infrastruktur og et stort antall bygninger i Gaza, inkludert skoler og helseklinikker. Tidligere denne uken varslet president Abdel Fattah al-Sisi at Egypt vil gi 500 millioner US dollar (rundt 4,3 mrd. kroner) til gjenoppbyggingen av Gaza. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide varslet i går at Norge øker vår humanitære støtte til Gaza med 30 millioner kroner, til totalt 100 millioner kroner.

MUSSOLINI-TILHENGERE: Politiet i Italia gjennomførte i går en razzia mot den høyreekstreme gruppen «Ultima Legione» på 25 ulike adresser spredt i hele landet – inkludert byene Roma, Milano, Genova og Venezia. Politiet beslagla uregistrerte skytevåpen, ammunisjon og kniver blant effekter som hakekorsflagg og plakater som hyller Benito Mussolini. Etterforskningen har pågått siden 2019, og italienske sikkerhetstjenester har blant annet avdekket krypterte chatmeldinger på tjenestene Telegram, Vkontakte og Whatsapp, der medlemmer av «Siste legion» diskuterer muslimer, jøder og skeive.

Myndighetene mener gruppen har hatt som mål å danne et nytt fascistparti, som fremmer politisk vold og diskriminering basert på etnisitet og religion. Det er foreløpige uklart hva de strafferettslige anklagene vil bestå av, men enkelte av fascistene er siktet for besittelse av ulovlige våpen.

Ha en fortsatt god dag!

Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filter Nyheter

