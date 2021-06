God ettermiddag!

MIDSOMMAR-KRIS: Statsminister Stefan Löfven ble i dag den første statsministeren i Sveriges historie til å bli felt i et mistillitsforslag. 181 representanter i Riksdagen stemte for forslaget, 109 stemte imot og 51 avsto. Det var over de 175 stemmene som var nødvendige for å felle ham.

Finansminister Magdalena Andersson fra Löfvens parti Socialdemokraterna uttalte etter møtet i Riksdagen at hun så med bekymring på at fire partier kastet Sverige ut i en politisk krise når landet står i den dypeste økonomiske krisen siden andre verdenskrig og der helsepersonell fremdeles kjemper mot pandemien.

Löfven er nå gitt en uke til å finne en løsning, der alternativene er å lyse ut nyvalg eller å gå av. Han vil først møte med regjeringens støttepartier Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet og diskutere hvilket handlingsrom de har. Et spørsmål er om Vänsterpartiet vil kreve å få strøket punkt 44 i regjeringsplattformen «Januariavtalet» fra 2018 som omhandler det omstridte spørsmålet om markedsstyrte utleiepriser. Selv dersom det lyses ut til nyvalg, vil det bli behov for en overgangsregjering.

«Nu vill jag att det ska bli en annan regering», uttalte partileder Jimmie Åkesson for Sverigedemokraterna, et av partiene som stilte seg bak mistillitsforslaget.

Men på en pressekonferanse klokka 11.45 påpekte Löfven at flertallet bak mistillitsforslaget ikke har noe reelt regjeringsalternativ og at sammensetningen i Riksdagen er den samme som før avstemningen i morges. Partileder Nooshi Dadgostar for Vänsterpartiet – partiet bak mistillitsforslaget – har uttalt at det ikke vil være aktuelt å støtte en høyrenasjonalistisk regjering.

IKKE BOIKOTT: «Qatar stålsetter seg for all dialogen som er på vei» var blant reaksjonene på Twitter, da det ble avgjort at norsk fotball ikke går inn for å boikotte fotball-VM i Qatar 2022. Rekordmange klubber hadde meldt seg på det ekstraordinære Fotballtinget søndag. 368 stemte mot en boikott, 121 stemte for.

På Fotballtinget ble det flertall for at NFF skal rette sterk kritikk mot Fifa «for tildelingen av VM i Qatar og for den manglende oppfølgingen av systematiske og vedvarende menneskerettsbrudd knyttet til forberedelsen til fotball-VM i Qatar». Uttalelsen skal finne sted på neste Fifa-kongress.

I 2025 er Hviterussland vertsland for U19-EM for kvinner, da årets mesterskap ble avlyst på grunn av pandemien. «Den opprinnelige tildelingen skjedde i 2019. Den er ille nok i seg selv. At fotballtoppene gjør en ny tildeling etter alle menneskerettighetsbruddene som er dokumentert siden da, er rystende», skriver kommentator Daniel Røed-Johansen i Aftenposten.

Les Filter Nyheters intervju med Benjamin Best, som med skjulte kameraer filmet hvordan arbeiderne i Qatar bor og jobber – her.

VALG-FLOPP: Marine Le Pens parti Nasjonal samling (tidligere Nasjonal front) gjorde det overraskende dårlig i første runde av Frankrikes regionalvalg på søndag. Valgdagsmålinger viser at partiet på ytre høyre fikk rundt 19 prosent av stemmene, mens de var ventet å lande på rundt 25 prosent.

Men valget gikk enda dårligere for partiet til sittende president Emmanuel Macron, som ligger an til å så vidt få de nødvendige 10 prosent for å gå videre til andre runde. De konservative Republikanerne ser ut til å gå av med seieren med rundt 27 prosent av stemmene. Styrkeforholdet mellom partiene kan imidlertid endres betydelig ved det endelige utfallet av andre valgrunde.

Le Pen skylder på den historisk lave valgoppslutningen der færre enn 34 prosent av stemmeberettigede franskmenn gikk til urnene. Det er den dårligste valgdeltagelsen i Frankrike siden 1958. Ifølge Deutsche Welle kalte Le Pen den lave valgoppslutningen en «katastrofe som deformerte valgvirkeligheten i landet, og skaper et villedende inntrykk av de nåværende politiske kreftene». Le Pen trådte av som partileder tidligere i år, tilsynelatende for å forberede sitt kandidatur til presidentvalget i 2022. Hun har de siste årene jobbet for å bygge et nytt omdømme for partiet, som tidligere har blitt anklaget for antisemittisme og islamofobi.

MOT HAMAS-FLAGG: Den tyske regjeringen går inn for å forby Hamas-flagg. Forslaget kom etter flere antisemittistiske hendelser under antiisraelske demonstrasjoner i mai, melder Deutsche Welle. I april i fjor vedtok Tyskland at det er forbudt å vise offentlig støtte for den sjiamuslimske Hizbollah-militsen, deriblant gjennom flagging. USA og EU har stemplet både Hamas og Hizbollah som terrorgrupper.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filter Nyheter

