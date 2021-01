MAKTOVERTAKELSEN: Så har altså USA fått sin første første kvinnelige visepresident noensinne, samtidig som Joe Biden er å regne som verdens mektige mann – likevel var det kanskje 22 år gamle Amanda Gorman som virkelig stjal rampelyset under innsettelsesseremonien (du kan se fremføringen på nytt her).

RETT PÅ JOBB: Biden skred til verket ganske umiddelbart og signerte 17 presidentordre allerede onsdag kveld, i det som skal være starten på en tidagers intensiv for å omgjøre Trump-politikk: Nå stopper konstruksjonen av muren mot Mexico, innreiseforbudet fra muslimske land oppheves, det blir påbudt med munnbind i føderale bygninger og USA skal på nytt tilslutte seg både Verdens helseorganisasjon og Paris-avtalen.

OPPTØYER: Danske Politiken fanget stemningen ganske godt torsdag morgen: «Roen har sænket sig over Washington. Ingen ballade. Ingen oppildnende tweets. Ingen bataljer i gaderne. Kun Biden». Men noen bataljer ble det, denne gang fra rundt 200 venstreradikale eller anarkistiske aktivister i Portland, Oregon, der enkelte gikk til angrep på Det demokratiske partiets hovedkontor, knuste vinduer og sprayet «Fuck Biden».

HARNISK: Der følgere av de spinnville Qanon-teoriene til tider var i harnisk over at Biden ikke ble arrestert eller at Trump på annet vis klarte å beholde presidentmakten onsdag, har nyfascistene i den voldelige gategjengen Proud Boys allerede begynt å gjøre narr av nummer 45 (til tross for at de tidligere har sverget en slags evig troskap):

HAR SNUDD: I samtaler på Telegram og Gab blir Trump kalt «ekstraordinært svak» fordi han frivillig forlot Det hvite hus og fordi han ikke har foretatt seg noe for å hjelpe sentrale Proud Boys-medlemmer som er blitt arrestert og siktet etter angrepet på Kongressen for to uker siden.

IN OTHER NEWS: Norge ligger et tosifret antall «pallplasser» bak vår nabo Danmark i vaksineutrulling – på 22. plass mot danskenes førsteplass regnet i antall doser gitt per 100 innbyggere. Sverige ligger på 14. plass i vaksineringstempo i Europa. VG har spurt FHI hvor hunden ligger begravet – det er i vår geografi, ifølge FHI-overlege Are Stuwitz Berg. Våre naboland har en regional vaksineringsstrategi, mens Norge bruker den etablerte «vaksine-infrastrukturen» i landet, som er at våre 356 kommuner har ansvaret.

Å bringe våre svake sykehjemspasienter til et regionalt vaksinesenter vil ikke nødvendigvis være noe enklere enn å bringe vaksinene ut til hvert enkelt sykehjem, argumenterer Berg. «Det er noe som gjør at vi kan lykkes godt med en høy dekningsgrad, håper vi», sier han til VG, og legger til at en regional eller sentralisert løsning også ville krevd en forskriftsendring og at «noen andre (enn kommunene) måtte tatt over det ansvaret».

