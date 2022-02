SISTE OM UKRAINA:

Russlands president Vladimir Putin har kalt inn Russlands nasjonale sikkerhetsråd til et ekstraordinært møte i dag, der presidenten skal holde en tale, bekrefter Kremls talsperson Dmitrij Peskov.

I går kom det ny informasjon om hvorfor Joe Biden fredag framsto så sikker på at Putins beslutning om en invasjon var tatt: USAs etterretningstjenester skal ha fanget opp at generalene i den russiske hæren har fått klarsignal til å invadere.

Talsperson Eduard Basurin for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk (DPR) skal mandag ha bedt Russland om militær assistanse på en live Youtube-kanal, ifølge russisk-kontrollerte medier. DPR har den siste uken kommet med en rekke udokumenterte anklager om at ukrainske regjeringsstyrker eskalerer konflikten i Donbas-området øst i Ukraina, med påstått beskytning og sabotasje på blant annet et pumpehus som håndterer drikkevannsforsyningen til et stort antall innbyggere. Separatistleder Denis Pusjilin kalte mandag situasjonen i Donbas «kritisk». Kyiv har gjentatte ganger avvist at regjeringsstyrkene gjennomfører militære aksjoner i området.

Mandag hevdet også russiske sikkerhetstjenester at en russisk grensepost i Rostov-området har blitt tilintetgjort etter å ha blitt beskutt av ukrainske styrker, i en oppbygging av et narrativ The Guardians korrespondent Shaun Walker kaller «mer ‘forhastet lappet sammen og svært åpenbart oppdiktet’-flagg enn falskt flagg».

USA har nå sendt FN påstandene om at Russland har laget lister med ukrainere som skal drepes eller interneres under en okkupasjon av landet. Amerikanerne vil ikke gå ut med hvilken etterretning som ligger til grunn, og Kreml hevder at det er «løgn» og «fiksjon» fra USAs side.

Lørdag erklærte separatistlederne i utbryterregionene Luhansk og Donetsk full mobilisering og ba samtlige tjenestedyktige menn innrullere for å kjempe på de russiskstøttede separatistenes side mot ukrainske styrker.

Natt til i dag var Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron i statsledernes andre telefonsamtale det døgnet. I telefonsamtalen hevdet Putin at det er ukrainske væpnede grupper som er skyld i den forverrede konfliktsituasjonen i Donbas.

Macron foreslo i telefonsamtalen at Putin og USAs president Joe Biden møtes ansikt til ansikt. Putin skal ha svart at Russland er enige om å møtes «i prinsippet», men allerede i dag ble det klart via presidentens talsperson at russerne ikke ønsker å avtale noe møtetidspunkt.

Nye satellittbilder viser at stadig flere russiske stridsvogner, helikoptre og militært utstyr er flyttet nær den ukrainske grensen.

Hviterusslands forsvarsminister Viktor Khrenin sa søndag at de russiske troppene som er utstasjonert i landet blir værende «på ubestemt tid» etter øvelsen som egentlig skulle avsluttes i går. Forlengelsen av oppholdet var ifølge Khrenin nødvendig gitt den «eskalerte situasjonen» i Donbas.

Air France føyer seg mandag inn i rekken av kommersielle flyselskaper som KLM og Lufthansa som innstiller sine flygninger til Ukraina.



«EN PRESSESKANDALE» MENER TAJIK: Fredag kveld la Hadia Tajik (Ap) ut et innlegg på Facebook der hun går hardt ut mot en artikkel Aftenposten har arbeidet med, men som – fortsatt ikke – er publisert. Tajik mener Aftenposten har forsøkt å «lage en skandale» ut av hennes tre måneder med pendlerbolig i forbindelse med flytting. «Jeg kunne av sikkerhetshensyn ikke bo i egen leilighet da den lå ute for salg fra januar 2019, med åpne visninger, nedlastbar salgsoppgave med mitt navn og detaljer om boligen, tilgjengelig for alle som har internett», skrev Tajik i innlegget.

På politisk kvarter i dag morges møttes Tajik og Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen. Der hevdet Tajik at Aftenposten har «presset» henne inn i et hjørne der hun må velge mellom å dele sikkerhetsinformasjon eller fremstå som om hun har utnyttet systemet, noe Eilertsen benekter. De var også uenige om statsråden ble fortalt at saken skulle bli publisert, eller om de vurderte om saken skulle bli publisert.

«Du vet like godt som meg at vi har informasjon vi ikke har publisert. Du tar et utsnitt av det vi har vist underveis […] Vi har fortalt deg om hvilken informasjon vi har, for vi ønsker at du skal få muligheten til å kommentere det. Risikoen med det er selvsagt at du gjør som du gjør, og plukker litt av den og lager det Facebook-innlegget du gjorde», sa Eilertsen på NRK.

PS! Abonnerer du på Filter MER får du eksklusive spalter om blant annet politisk ekstremisme, klimakrise og konspirasjonsteorier. Du får også en generell nyhetsoppdatering i innboksen hver morgen klokka 07. Klikk her for å teste abonnentet GRATIS i 30 dager!

ADVOKATSTREIK RAMMER HØYESTERETT: Konflikten mellom Advokatforeningen og regjeringen er mer fastlåst enn noen gang. Siden starten av november har aksjonen, der forsvarere med møterett i Høyesterett er anmodet om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett, gått ut på at advokatene ønsker bedre økonomiske ordninger for dem som tar på seg oppdrag i den offentlige rettshjelpsordningen.

Selv om Høyesterett ikke er en formell part i konflikten, har det likevel ført til 26 saker nå har hopet seg opp der. Tre av sakene handler om straffutmåling mot rusavhengige. – Vi kan ikke behandle sakene uten forsvarerne til stede og har heller ikke mulighet til tvinge dem til oss, sier justitiarius Toril Marie Øie, øverste leder av Høyesterett til Aftenposten. Hun er bekymret for belastningen konflikten har for alle dem som venter på svar om de skal få ubetinget fengsel eller samfunnsstraff, spesielt de unge.





Fortsatt god mandag!



Hilsen Filter-redaksjonen

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.