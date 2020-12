ANARCHY IN THE UK: Storbritannia er i trøbbel på flere fronter – både på grunn av det muterte og angitt betraktelig mer smittsomme koronaviruset, men også fordi forhandlingene med EU om en avtale etter 31. desember nok en gang er på kraftig overtid:

Covid 19-epidemien er nå «ute av kontroll», ifølge helseminister Matt Hancock . Lørdag gjorde regjeringen helomvending for tidligere varslede oppmykninger i koronarestriksjonene – fra i dag strammes skruen i blant annet London, der mange i går valgte å forlate byen.

. Lørdag gjorde regjeringen helomvending for tidligere varslede oppmykninger i koronarestriksjonene – fra i dag strammes skruen i blant annet London, der mange i går valgte å forlate byen. Det store temaet i brexit-samtalene er fortsatt fiskeri. Britiske myndighetskilder sier det nå er økende sannsynlighet for at en frihandelsavtale ikke er på plass før nyttår. For å gi rom til ratifisering, var deadline opprinnelig satt til i går.

Søndag var det som om misæren gikk opp i en høyere enhet da all trafikk fra den travle havna i Dover til det europeiske fastlandet ble stoppet i 48 timer av franske myndigheter på grunn av virussituasjonen. En forsmak på 2021?

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

NYE RESTRIKSJONER: I helga innførte flere europeiske land flyforbud fra Storbritannia – mandag formiddag fulgte norske myndigheter etter. Regjeringen innfører samtidig skjerpede restriksjoner for alle reisende fra landet.

Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen mener helseministeren ikke går langt nok: – Obligatorisk testing for koronaviruset må innføres for alle reisende til Norge. Vi vet ikke hvilke land det muterte viruset allerede har spredd seg til, sier hun til Dagbladet.

Også Jonas Gahr Støre (Ap) mener det bør fattes flere vedtak: – Norge har vært bakpå i møte med importsmitten siden italiaflyene i mars, sier han.

NRK har for øvrig en interessant gjennomgang av det sterkt muterte viruset som nå sprer seg i Storbritannia – viruset kan allerede være i Norge.

FILTER TIL JUL: Seint ute med julegavene? Du er ikke alene, men det finnes hjelp: Nå er det nemlig mulig å gi et halvårs-abonnement på Filters papirmagasin! Kjenner du noen som vil sette pris på grundig og undersøkende journalistikk? Trykk her og få det gjort. Med på kjøpet får du et digitalt, men printbart kort fra vår eminente hustegner Pål Nordseth.

HEFTIG MØTE: Flere amerikanske medier meldte i helga om et særdeles opphetet møte i Det hvite hus fredag, der den konspirasjonsteori-glade advokaten Sidney Powell og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn havnet i harde diskusjoner med flere av presidentens rådgivere.

Sistnevnte lanserte i forrige uke en idé om at Trump burde innføre unntakstilstand og utstasjonere militæret i viktige vippestater for å tvinge dem til å gjennomføre valget på nytt. Selv om det ikke er på det rene at Trump omfavnet idéen, skal han ha bedt Flynn om å utdype.

Presidenten skal også ha luftet idéen om å ansette Sidney Powell som en slags spesialrådgiver for valgfusk. I tillegg til påfunnet om å beslaglegge valgmaskiner i vippestatene (først lansert som en mulighet av Rudy Giuliani) skal alt dette ha ført til store protester fra Trumps rådgivere.

«There is literally not one motherfucker in the president’s entire orbit – his staunchest group of supporters and allies – who doesn’t think that Sidney Powell should be on that first rocket to mars», sier en kilde til Axios. Men Trump selv virker vennligere innstilt.

GJESTESKRIBENTER: De siste dagene har vi publisert årsoppsummerende tekster fra flere av våre interessante gjesteskribenter – om du gikk glipp av perspektiver fra FHI-overlege Preben Aavitsland, bærekraftanalytiker Thina Saltvedt og kulturkritiker Asbjørn Slettemark (samt vår egen redaktør Harald S. Klungtveit), ligger de alle gratis tilgjengelig her.

Nå kan du gi Filter i julegave!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig. Klikk her om du vil bli abonnent og støtte oss fast.

Nå kan du også støtte oss gjennom å kjøpe Filter Nyheter som gaveabonnement til jul! For 500 kroner får mottaker 6 magasiner hjem på døra, og kan glede seg over seriøs journalistikk på papir i et halvt år.

Bare klikk på boksen under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Vår egen Pål Nordseth har håndtegnet et julekort som vi sender deg på epost med en gang. Det kan du printe og legge under treet, sende med post eller e-post til den heldige.

Første Filter magasin kommer til mottaker i romjula eller rett over nyttår.