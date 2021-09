SOSIALDEMOKRATENE MOT VALGSEIER: På søndag er det valg til Forbundsdagen i Tyskland, der tre kandidater tevler om å bli Angela Merkels etterfølger som forbundskansler: sosialdemokratenes (SPD) Olaf Scholz, De grønnes Annalena Baerbock, og kristendemokratenes (CDU) Armin Laschet. (Hans partifelle Merkel stiller altså ikke til gjenvalg). På de siste nasjonale meningsmålingene leder SPD, med 26 prosent oppslutning, mot 21 prosent for CDU og 15 prosent til De grønne. Under gårsdagens TV-debatt, som var den siste før valget om seks dager, mente 42 prosent av seerne at Scholz gikk av med seieren, mot 27 prosent for Laschet og 25 prosent for Baerbock.

I debatten fremsto sosialdemokratene i SPD forent med De grønne mot sentrum-høyre-partiet CDU. CDUs Laschet har gjennom valgkampen flere ganger anklaget SPD og De grønne for å rotte seg sammen for å få inn det sosialistiske Venstre-partiet i regjering. Både SPD og De grønne understreket i går at de kan forhandle med alle partiene i parlamentet, med unntak av ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD).

KRISE UTEN KRISELEDER: Lederdebatten er i gang i KrF etter at Kjell Ingolf Ropstad på lørdag (mange vil si én dag for sent) trakk seg som både statsråd og partileder som følge av gutterom- og skatte-avsløringene. «KrF var i dyp krise. Nå er de i en dyp krise uten noen som er forberedt på å ha hovedansvaret for å stake ut kurs, bygge lag og definere et politisk prosjekt», skriver NRKs kommentator Lars Nehru Sand.

Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad er de to eneste opplagte lederkandidatene, men enkelte lokalpolitikere i KrF mener det ikke er åpenbart at den nye lederen må sitte på Stortinget. «Vi er bare tre der. I den situasjonen, vet jeg ikke om det er så nødvendig», som Froland-ordfører Ove Gundersen sier til VG. Ouch.

MINST ÅTTE DREPT: Det er foreløpig uklart hva som var motivet bak skytemassakren på universitetet i Perm i Russland, der én gjerningsmann drepte minst åtte mennesker og skadet nærmere 20. (Noen av de skadde er studenter som hoppet fra vinduer flere etasjer over bakken på flukt fra skytingen). I et innlegg på det russiske nettsamfunnet VK som ser ut til å stamme fra en 18 år gammel antatt gjerningsmann, skriver han at han «flommet over av hat» men at han er «ikke-religiøs og apolitisk». Myndighetene har ikke bekreftet identiteten eller at innlegget som blir referert av russiske medier er autentisk.

FALSKE NYHETER: En intern rapport fra Facebook i 2019 som har lekket ut nå viser hvor mange mennesker såkalte «trollfabrikker» i realiteten har nådd ut til. Facebooks eget tall er på hele 360 millioner personer over hele verden hver eneste uke, skriver magasinet MIT Technology Review, som fikk tak i beregningene fra en tidligere Facebook-ansatt. En trollfabrikk er i dette tilfellet profesjonelle grupper som arbeider koordinert for å legge ut provoserende innhold – ofte propaganda – på sosiale medier. I stor grad er dette østeuropeiske grupper som styrer Facebook-sider som for vanlige brukere kan se ekte ut. Facebook har uttalt at de har tatt tak i problemet, men MIT fant i forkant av sin publisering ut at fem av gruppene i rapporten fortsatt er aktive.

Forskeren som skrev rapporten, Jeff Allen, forteller at det største problemet er at de aller fleste som nås av trollfabrikkene ikke engang er medlem i de aktuelle Facebook-gruppene selv. Av 140 millioner amerikanere gjaldt dette 75 prosent. «I stedet for at brukerne velger å motta innhold fra disse aktørene, er det plattformen vår som velger å gi [disse trollfabrikkene] en enorm rekkevidde», skrev Allen i rapporten