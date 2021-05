ALTERNATIV VIRKELIGHET: Du må få med deg vår ferske langlesning om hvordan den russiske koronavaksinen Sputnik V er omgitt av sverting av vestlige vaksiner som Pfizer og AstraZeneca; mystiske Facebook-kontoer og propaganda med kjendiser som Oliver Stone. EUs vaktbikkje mot desinformasjon mener at Sputniks sosiale medier-strategi er del av en større, helhetlig påvirkningskampanje fra russisk side, der deler er rettet mot Vesten. Også dødsfall i Norge dukker opp i propagandaen rundt vaksinene.

Vi har konfrontert Russlands ambassadør i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, med noen av påstandene. – Det du forsøker å gjøre er å lage strukturer av enkeltstående kritiske budskap eller diskrediteringer. Men det finnes ikke noe slikt i virkeligheten, sier han blant annet. Les artikkelen her!

DØVE ØRER: USAs president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu var på telefon igjen i går om den pågående Gaza-krigen. Det som skulle være en tøffere linje fra USA mot Israel ble til en slags «god dag mann økseskaft»-utveksling.

Til statsministeren skal Biden ha sagt at han forventet en «vesentlig nedtrapping» allerede onsdag på vei mot en faktisk våpenhvile. Men i to twitter-meldinger senere samme dag, uttalte Netanyahu at han var fast bestemt på å holde fram med militæroperasjonen til ro og orden var gjenopprettet for israelere. I noe som kan se ut som et diplomatisk pek, tvitret Netanyahu at han satte «særlig pris på støtten fra vår venn Biden til Israels rett til selvforsvar».

Biden møter press innad i eget parti for å ta en tøffere tone mot Israel, der venstrefløyen hos Demokratene har fått en sterkere posisjon de siste årene. Enkelte oppfatter samtalen mellom de to statslederne i går som et frieri til deres respektive hjemmepublikum.

GÅR GREIT: Hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader, vil det ikke være rom for nye olje- og gassfelt – utover dem som allerede er funnet – etter 2021. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som presenterte sitt såkalte veikart tirsdag. «Det bør være en skikkelig vekker for norsk oljepolitikk. Der er leting fortsatt et sentralt premiss, og det mener ikke lenger IEA», slo Greenpeace-leder Frode Pleym fast.

Men å følge veikartet vil ikke by på store utfordringer for Norge, mener SSB-forsker Ådne Cappelen. – Dette må kunne kalles en myk landing for oljenæringen. Det vil ikke medføre store problemer for norsk økonomi, sier han til Klassekampen. Sammen med kolleger publiserte han i fjor en rapport om konsekvensene av å slutte å tildele oljenæringen nye arealer etter 2021. Oljeselskapene vil i den første perioden flytte aktiviteten til allerede eksisterende felt, argumenterer forskerne. Først fra 2030 vil inntektene falle raskere enn de ville gjort uten påtvunget letestans. Men selv da blir ikke konsekvensene store: Letestans vil gi 0,5 prosent lavere BNP for fastlandsnorge fra år 2050. – Det kan Norge klare fint, mener Cappelen.

