RØDT JUBLER: En fersk meningsmåling viser – igjen – et klart flertall for regjeringsskifte. Ap og Sp ville her fått 78 av 168 mandater på Stortinget alene, mens de fire borgerlige får 60 mandater. (Målingen er utført av Norstat for Aftenposten og NRK i perioden 25.-31. mai).

Rødt går de mest frem i målingen, med en total oppslutning på 5,9 prosent. De øker med 1,5 prosentpoeng – like mye som SV går tilbake. Blir det slik, kan Rødt få en stortingsgruppe med 11 representanter.

Hvis målingen hadde vært valgresultatetet, ville en potensiell regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ikke vært avhengig av flere partier, da de har 91 mandater til sammen. «Aps eneste plan er en rødgrønn flertallsregjering med Sp og SV», sier Jonas Gahr Støre til NRK. Mandag snakket Dagbladet med anonyme kilder i Senterpartiet som utelukker regjeringsforhandlinger med SV. Klassekampen har i dag snakket med flere Sp-profiler, som understreker at de ikke har lukket døren for SV.

Tre og en halv måned før valget, står både Venstre og Krf i fare for å havne under sperregrensen.

VIL STOPPE «VIRUSSTIGMATISERING»: I stedet for å oppkalle de ulike koronamutasjonene etter spesifikke land, ønsker Verdens Helseorganisasjon (WHO) at de skal få navn etter greske bokstaver, skriver Aftenposten. WHO foreslår å kalle de ulike variantene for «Alfa» (den britiske), «Beta» (den sørafrikanske), «Gamma» (den brasilianske), og «Delta» (den indiske). WHO håper systemet blir mer rettferdig og forståelig, og de ber myndigheter og mediene ta de nye navnene i bruk. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad er usikker på om det vil være hensiktsmessig med nye navn, fordi han tror det etter hvert kan bli flere undervarianter, og derav mange bokstavvariasjoner, sier han til Aftenposten.

DESPERAT: Den hviterussiske aktivisten Stepan Latypov (41) skal ha stukket seg selv i halsen med det som så ut som en penn, mens han var i retten, skriver BBC. Hendelsen skal ha skjedd etter at han ble fortalt at familien og naboen hans ville risikere straffeforfølgelse, dersom han ikke erkjenner skyld.

Latypov blir beskyldt for å oppmuntre til sosial uro og for å ha motarbeidet politiet under arrestasjonen i september i fjor, noe han nekter for.

Deutsche Welle melder forøvrig at Hviterussland innfører nye regler som vil gjøre det nesten umulig for borgerne i å reise ut av landet.

BISTANDSPROBLEMER: Mot slutten av 2019 stengte hjelpeorganisasjonen Plan brått ned all aktivitet på Sri Lanka, etter 38 års drift. 20 000 barn mistet dermed sitt hjelpetilbud, hvorav 1800 barn hadde norske faddere. Plan International annonserte at årsaken bak utfasingen var vekst i Sri Lankas økonomi og en «markant forbedring» i FNs rangering av menneskelig utvikling på øya. Likevel beskrev kilder The Guardian har pratet med, utfasingen som «uansvarlig», «kynisk» og «uforsvarlig».

I en ekstern granskningsrapport (utført av konsulentselskapet IPID) som Bistandsaktuelt har fått innsyn i, kommer det frem at to tredjedeler av støtten fra faddere gikk til kostnader knyttet til administrasjon. Konsulentene påpeker også at en «eksepsjonelt lav moral blant de ansatte har vært problematisk».

Plan Norges generalsekretær svarer Bistandsaktuelt at funnene i rapporten aldri har blitt verifisert av Plan. Hun erkjenner at administrasjonskostnadene på Sri Lanka var uvanlig høye, men at Plans egne tall viste at de lå på rundt 20 prosent.

