ASTRAZENECA-ÅRSAK: Forskere mener at å ha funnet «triggeren» som kan være årsaken til de sjeldne tilfellene av blodpropp blant personer som har tatt AstraZeneca-vaksinen, melder BBC. De har vist hvordan et protein i blodet kan tiltrekkes av et nøkkelkomponent i vaksinen. Covid-vaksinen settes inn i muskelen, men kan i noen tilfeller lekke ut i blodet. Et protein i blodet kan så feste seg til et av komponentene i AstraZeneca-vaksinen. Forskerne tror dette i svært sjeldne tilfeller setter i gang en kjedereaksjon som involverer immunsystemet, og som kan kulminere i farlige blodpropper.

En talskvinne for AstraZeneca sier forskningen gir interessant innsikt, men understreket at dette ikke gir endelige svar. AstraZeneca-vaksinen antas å ha reddet rundt en million liv.



«I BESTE FALL RASISTISK»: Redaksjonssjef Lars Akerhaug slutter i Resett med følgende dom over det «alternative» nyhetsnettstedet: «Det har blitt sluppet gjennom saker som er beviselig feil, det er blitt sluppet gjennom eksterne meningsinnlegg med en retorikk som i beste fall kan kalles rasistiske, i verste fall kan kalles høyreekstreme. Det har gjentatt seg, og det har vært et problem i hele Resetts eksistens, også før jeg begynte». sier Akerhaug til VG. Han ble ansatt i 2019 for å «heve den journalistiske kvaliteten» på nettstedet som ble startet med pengestøtte fra blant andre Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen to år tidligere, men sier nå til VG at han ikke lyktes.





TILSPISSER SEG I ØSTLIGE UKRAINA: Ukrainas mål om å få Krim-halvøya tilbake utgjør en direkte trussel mot Russland, ifølge president Vladimir Putin. Uttalelsen, som ble levert av hans pressesekretær torsdag, kommer samme dag som utenriksministre fra 57 land møtes i Stockholm for det årlige ministerrådsmøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Både Russlands Sergej Lavrov og USAs Antony Blinken vil delta på den todagers seansen, men stemningen mellom de to supermaktene ligger an til å bli alt annet enn gemyttlig.

I forkant av møtet sa Putin onsdag at Moskva vil kreve vestlige garantier for at NATO ikke ekspanderer ytterligere østover eller deployerer flere våpen nær russisk grense i Ukraina. Nato og USA har på sin side uttrykt bekymring over det de mener er unormalt stor troppemobilisering på russisk side av grensen de siste ukene. Styrkene langs grensen har fått flere til å frykte en militær invasjon av Ukraina, og president Volodymyr Zelenskij hevdet forrige uke at «russiske representanter» planla statskupp i landet. Moskva har avvist anklagene som «anti-russisk hysteria». Onsdag ba Zelenskij om at Russland og Ukraina startet direkte forhandlinger for å få slutt på krigen mellom Ukraina og pro-russiske separatister øst i landet, som har pågått siden Russlands annektering av Krim i 2014.





NYE SANKSJONER MOT HVITERUSSLAND: Som en ny konsekvens av EUs anklager om at Hviterusslands president Alexander Lukashenko har satt i gang en «hybridkrig» mot EU ved å lokke tusenvis av migranter fra Midtøsten til de polske og litauiske grensene, ble EU-diplomater i går enige om å legge ytterligere 28 personer og organer på unionens sanksjonsliste mot landet, skriver France24. Også USA meldte onsdag at de vil innføre nye sanksjoner.

