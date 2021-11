ENDTE SOM POLITISAK: Det måtte altså en politietterforskning til før Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av som stortingspresident. «Pressemeldingen fra statsadvokaten var det som skulle til for å redde inntrykket av at det faktisk er likhet for loven i dette landet. At fulltidspolitikere ikke skal behandles annerledes enn Nav-klienter, skattytere, lånekassemottakere og andre som møter komplekse regelverk i krevende livssituasjoner», skriver NRK-kommentator Lars Nehru Sand.

Svein Harberg (H) trer inn som leder av presidentskapet til en ny stortingspresident er valgt. Samtidig har altså statsadvokatembetet i Oslo beordret Oslo politidistrikt til å undersøke en lang rekke pendlerbolig-saker for å finne ut om stortingspolitikerne har begått «bedrageri eller annet lovbrudd». Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim viser til at seks stortingsrepresentanter er omtalt i medieavsløringer etter feilpraktisering av regelverket, men politiet skal også gå bredere ut enn dette. – Det er absolutt ikke ment som noen avgrensning fra vår side, sier Alfheim til Aftenposten.

Per nå er det ingen mistenkte i saken, ifølge påtaleleder Ole Rasmus Knudsen ved Finans- og spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.

STRENGERE INNREISEKONTROLL: Regjeringen opplyste fredag at de innfører strengere innreisekontroll og åpner for at kommuner med smittetiltak kan benytte seg av koronasertifikat. Samtidig oppfordret helseminister Ingvild Kjerkol folk til å holde seg hjemme dersom de har milde symptomer og om å droppe håndhilsing. I tillegg får alle over 65 år tilbud om en tredje oppfriskningsdose før jul.

LOCKDOWN OG VAKSINETVANG: Noen få dager etter at Østerrike innførte lockdown for uvaksinerte over 12 år, har de nå bestemt å innføre en covid-19 nedstengning for alle. Myndighetene bestemte også at det vil bli obligatorisk å vaksinere seg, fra og med 1. februar neste år. Kun 65 prosent av den østerriske befolkningen er vaksinert, noe som er blant det laveste i Europa. Kansler Alexander Schallenberg har tidligere beskrevet dette som «skammelig lavt» og han sier nå at det gjør vondt å innføre slike tiltak.

Den nasjonale nedstengningen starter mandag og vil vare i minst ti dager, men kan bli utvidet ti dager til. Torsdag satte Østerrike ny rekord i antall positive koronatester.

MDG MED «HAVARIRAPPORT»: I Miljøpartiet De Grønnes egne evaluering etter valgkampen slås det fast at ledelsen var for utydelig og at oljeultimatumet ble for dominerende, skriver NRK. I rapporten står det blant annet at «Vi ble for krasse og framsto som kompromissløse (...) Det var vanskelig å heie på oss, enten fordi konkurrenter var mer likandes, eller fordi vi fremsto som for radikale, umodne eller ensporede».

MDG var mindre enn to tusen stemmer unna å nå sperregrensa og hadde opprinnelig et mål om å nå opp til syv prosent. I evalueringen skriver de blant annet at de «underpresterte» med å nå velgere under 30 år, at de må bedre omdømme sitt og markere seg på flere saksfelt.

ENDELIG FREDAG: Den påtroppende regjeringskoalisjonen i Tyskland vil trolig gå inn forlegalisering av cannabis. I går kunngjorde Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene at de jobber med forslag om «kontrollert distribusjon av cannabis til voksne for rekreasjonsformål i lisensierte butikker».

Legaliseringen skal etter planen evalueres etter fire år. Også sosialdemokratene har (i motsetning til i Norge) vært tilhengere av reform, men ungdomspartiene i den nye koalisjonen har presset på for å gå rett til legalisering i stedet for en fase med avkriminalisering. Per i dag er cannabis bare tillat til medisinsk bruk i Tyskland, mens andre brukere risikerer bøter. Tilhengere av legalisering håper utviklingen i Tyskland vil gi en dominoeffekt av lignende politikk i andre EU-land.

PS. For noen timer siden kom november-utgaven av vårt forseggjorte papirmagasin fra trykkeriet – denne utgaven er spekket med kritisk og undersøkende journalistikk: Over 48 sider kan du lese om det muslimfiendtlige partiet Britain First (som oppsøker asylsøkere for å kalle dem «okkupanter» og «inntrengere»), italienske nyfascister (som nylig sto bak den voldelige stormingen av et fagforeningslokale i Roma) og en grundig langlesning om høyreekstremistenes historieforståelse (gullalder! apokalypse!).

