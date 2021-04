DIPLOMATISK KRISE: Lørdag ble det kjent at Tsjekkia utviser 18 russiske diplomater, mistenkt for å jobbe som hemmelige agenter og være involvert i eksplosjonen ved et tsjekkisk ammunisjonslager der to personer døde i 2014. Tsjekkisk politi har samtidig ettersøkt to russiske menn i forbindelse med eksplosjonen – dette er de samme mennene som var involvert i forgiftningen av dobbeltagenten Sergej Skripal i britiske Salisbury i 2018. Kreml kom søndag med sitt mottrekk: 20 tsjekkiske diplomater har fått én dag på seg til å forlate Russland. Mandag er den diplomatiske krisen tema for et møte mellom utenriksministrene i EU.

KONKLUSJON: «Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig konkluderer i en rapport til NTNU med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185 (Hatefulle ytringer)», heter det i en pressemelding fra universitetet mandag.

Til Khrono sier Eikrem at han ennå ikke har lest rapporten: – Men jeg er sjokkert over at NTNU sender ut pressemelding om saken før jeg er tilbudt kontradiksjon. Det ser ut som om det kan være mer mat for Datatilsynet her, legger han til.

Det var Filter Nyheter som i februar 2020 avslørte at en anonym Facebook-konto – som gjennom flere år har bidratt til å hisse opp rasistiske nettdebatter – kan knyttes til Eikrem. Han har selv benektet å stå bak de aktuelle innleggene.

Advokatfirmaets granskning har tatt svært lang tid. Noen av årsaken har vært «aktiv trenering fra Eikrem», skriver NTNU i pressemeldingen: «Først 6. januar i år stilte Eikrem opp til samtale. Ytterligere en samtale med ham ble gjennomført 18. februar». NTNU vil nå vurdere hvordan de skal forfølge saken videre. Les vår artikkel om den siste utviklingen her.

MELDER SEG UT: Det har vakt sterke reaksjoner at Arbeiderpartiets landsmøte med 188 mot 101 stemmer fredag kveld sa nei til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre doser narkotika, med det resultat at regjeringens store rusreform havarerer. Flere partimedlemmer har varslet at de melder seg ut:

– Jeg kan ikke stå inne for medlemskap i et parti som torpederer den største sosialpolitiske reformen i min levetid, sier Ole Hagen, som er tidligere fylkestingsrepresentant for Ap i Østfold, til VG.

«Det har vært 15 fine år, Arbeiderpartiet. Takk for meg», het det i en Twitter-melding fra lokalpolitiker Tore Sinding Bekkedal, som senere fulgte opp: «Jeg tror noe av det mest frustrerende er å se arbeiderpartifolk snakke om hvor bra det er at [landsmøtet] ‘ikke vedtok legalisering’. Mental råte fra grasrot til toppledelse».

Partiet hadde i helga ingen oppdatert oversikt over antallet utmeldelser. Men: – Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk som støtter det vi har gjort, som sier at de skal bytte parti til AP og at de er glade for at vi har tatt et godt, ansvarlig valg, sier leder Jonas Gahr Støre.

Flere rusreform-tilhengere blir imidlertid værende – og «garanterer» omkamp: – Jeg er helt overbevist om at tiden jobber for oss, og at vi kommer til å lande riktig også i denne saken, sier helse- og sosialpolitisk talsperson Jon Reidar Øyan i Oslo Ap til Aftenposten. Han peker på at landsmøtet sa nei til felles ekteskapslov i 2001, men snudde uten stor motstand fire år senere.

UMORALSK: «Hva kaller du en regjering som er så fiendtlig innstilt til flyktninger at de vil sende dem tilbake til et land som torturerer og ‘fjerner’ sine kritikere i stor skala? Reaksjonær? Monstrøs? I Danmark kaller de det sosialdemokratisk», skriver The Observer-journalist Kenan Malik.

Harangen kommer etter nyheten om at danske myndigheter har avslått å fornye midlertidig oppholdstillatelse for nær 189 syriske flyktninger siden i fjor sommer. Beslutningen blir begrunnet med at sikkerhetssituasjonen i deler av det krigsherjede landet skal ha «bedret seg markant».

– Er man flyktning, så er det fordi man har et beskyttelsesbehov. Og faller det bort […], så skal man selvfølgelig vende tilbake til det landet man kommer fra, sa statsminister Mette Frederiksen i forrige uke.

Malik i The Observer kaller regjeringens behandling av flyktningene en seier for sterkt innvandringskritiske Dansk Folkeparti, som han mener har formet dansk politikk over tid og trukket sosialdemokratene i feil retning.

«Den virkelige lærdommen fra Danmark er ikke at venstresiden må nærme seg ytre høyre for å vinne arbeiderklassestemmer», skriver han. Men at all deltakelse i et race mot bunnen er endeløs: «You simply keep going, until you lose all moral bearings».

