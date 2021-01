INGEN SKJENK: Regjeringen presenterte mandag noe få lettelser i de omfattende koronatiltakene: Tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå, treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger og anbefalingen om å unngå besøk hjemme fjernes.

Men ordningen med nasjonalt skjenkestopp videreføres, selv om Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vært uenige (regjeringen setter sin lit til sistnevnte, men skal revurdere allerede i neste uke):

– Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte. En dansk ekspertgruppe la nylig frem en rapport som viser at barer er blant de områdene som har høyest virkning på smittespredningen, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I helga ble det kjent at helsemyndighetene tok kraftig feil om økende smittetall i jula. FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener likevel det var rett å innføre skjerpede tiltak etter nyttår, blant annet for «å få bedre oversikt».

KONGRESS-ANGREPET: Det kommer stadig nye opplysninger om hva som egentlig skjedde da den amerikanske Kongressen ble stormet for halvannen uke siden:

Minst 13 politifolk (som ikke var på jobb) er nå mistenkt for å ha deltatt i stormingen. Politiledelsen i flere delstater samarbeider aktivt med FBI: «Vi har gjort det klart at de har ytringsfrihet som alle amerikanere. Men å delta i en aktivitet som krysser grensa for kriminalitet, vil ikke bli tolerert» , sier lederen for Houston-politiet.

Bakgrunnen til 25 000 soldater i Nasjonalgarden, som skal sørge for sikkerheten under innsettelsen av Joe Biden i Washington D.C. onsdag denne uka, blir nå undersøkt av FBI i et forsøk på å forhindre et potensielt «innsideangrep».

i Washington D.C. onsdag denne uka, blir nå undersøkt av FBI i et forsøk på å forhindre et potensielt «innsideangrep». I helga fryktet myndighetene for sikkerheten i forbindelse med flere varslede markeringer fra bevæpnede grupperinger som løst organiserte «Boogaloo Bois» i samtlige delstater, men relativt få demonstranter dukket opp (for eksempel i Michigan, Ohio og Oregon).

Nettstedet Propublica har gjennomgått tusenvis av videoer fra brukere av Twitter-etterligningen Parler i timene før, under og etter stormingen – resultatet er en veldig interessant og omfattende tidslinje som gir et unikt innblikk i hvordan angrepet på demokratiet så ut fra innsiden.

The New Yorker har også publisert en ny, lang video fra krigskorrespondenten Luke Mogelson , som fulgte inntrengerne og dokumenterte hva de sa og gjorde i kongressbygningen: Her er angrep på politifolk, men også Trump-tilhengere som unnskylder seg overfor hverandre etter å ha bladd gjennom dokumenter i jakt på noe de «kan bruke»: – Jeg tror Cruz (senator Ted Cruz, red. anm.) hadde ønsket at vi gjorde dette, så jeg tror det går bra.

Gikk du forresten glipp av vår artikkel om Trump-fanatikernes mange symboler og hva de egentlig betyr? Vi har snakket med amerikanske eksperter som guider deg gjennom alt fra Gadsden-flagget til Kekistan i denne artikkelen.

ARRESTERT IGJEN: Fem måneder etter at han ble forgiftet på et fly fra Sibir til Moskva, kom Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj (44) søndag hjem til Russland. Der ble han umiddelbart arrestert av russisk politi, som mener han har brutt betingelser knyttet til en tidligere og svært omstridt hvitvaskingsdom.

Bare minutter før landing ble flyet fra Berlin omdirigert fra Vnukovo (dit mange støttespillere hadde reist for å ønske ham velkommen hjem) til Sjeremetjevo-flypassen, der et stort politioppbud ventet. Denne Twitter-tråden fra Financial Times-journalist Max Seddon viser dramatikken.

Allerede i dag møter 44-åringen i retten, som til alt overmål er flyttet til politistasjonen hvor han sitter i varetekt: I morgentimene kom flere meldinger om at Putin-kritikerens advokater ikke fikk slippe inn. Politikere i flere europeiske land har nå stilt krav om at Navalnyj blir løslatt.

DOMMEN: Laila Bertheussen anket som kjent på stedet da hun fredag ettermiddag ble kjent skyldig i «angrep på de øverste statsorganenes virksomhet», trusler og brudd på brann- og eksplosjonsloven. Vi har lagt ut hele den 124 sider lange dommen i pdf-versjon – du finner lenka i denne artikkelen.

