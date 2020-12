FEMDOBLET VAKSINEDOSE: Norge vil motta i underkant av 50 000 vaksinedoser fra Pfizer i romjulen, melder Helse- og omsorgsdepartementet. Opprinnelig ble Norge forespeilet 10 000 doser. Moderna-vaksinen fikk hastegodkjenning i USA i dag, som ventet.

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

ENOMRT ANGREP: «Det er som om russiske bombefly flere ganger skulle ha fløyet uoppdaget over hele landet vårt», tvitret den republikanske senatoren Mitt Romney om et omfattende hackingangrepet på over 40 amerikanske myndigheter og institusjoner. Romney kritiserer Trump-admiminstrasjonen for svak håndtering av angrepet. Angrepet har pågått siden mars – i flere tilfeller gikk det lang tid før det ble oppdaget. Amerikanske myndigheter bekreftet angrepet denne uken, og sier Russland mistenkes å stå bak. Det amerikanske byrået for nett- og infrastruktursikkerhet, CISA, omtaler angrepet som «sofistikert» og en alvorlig trussel for USA. Tom Bassert, som var Trumps sikkerhetsrådgiver, skriver i New York Times at «det vil ta år å vite sikkert hvilke nettverk russerne kontrollerer og hvilke de kun okkuperer», og at han knapt kan uttrykke sterkt nok hvor omfattende angrepet er.

STATSLEDERE I KARANTENE: President Emmanuel Macrons koronadiagnose sender en rekke europeiske statsledere ut i «alternativ» julefeiring. I uken før tok Macron imot den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi ved Élysée. Han deltok også på et toppmøte i Europarådet med ledere fra EUs 26 medlemsland, samt et møte i EU-kommisjonen med alle EUs absolutte toppledere. Den spanske og den portugisiske statsministeren har gått i isolasjon, og sistnevnte måtte avlyse en planlagt reise til Afrika. Statslederne for Belgia, Luxembourg og Irland vurderer isolasjon eller karantene. Macron har selv deltatt og talt på flere offentlige møter og arrangementer siden smitten ble kjent, over video. Franske medier spekulerer i hans helsetilstand gjennom analyser av hva det kan bety at han har opptrådt med høyhalset genser og maske på, selv under videokonferanse.

LOCKDOWNBARNA: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en spørreundersøkelse om de to første månedene Norge stengte ned. 3575 ungdommer i alderen 13 til 16 år fra alle landsdeler i Norge har svart. En av seks at de hadde opplevd vold eller overgrep i perioden, hovedsakelig hjemme, skriver VG. Blant ungdom med noe funksjonsnedsettelse eller ADHD/ADD er andelen en av tre, dobbelt så høy. 80 prosent av dem som opplevde vold og overgrep under nedstengningen hadde også opplevd det tidligere. Halvparten av dem som opplyste at de noensinne hadde opplevd seksuelle overgrep på nett, sa de opplevde det for første gang i løpet av nedstengningen i vår.

SUKKER-RASERI: Over 100 organisasjoner, fagpersoner, og andre tunge aktører i helsenorge har undertegnet et opprop mot kuttet i sukker-, alkohol- og tobakksavgiftene regjeringen nå gjennomfører etter hestehandelen med Frp. «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet», heter det i oppropet, som karakteriserer regjeringen som handlingslammet, og som en som «ofrer folkehelsa» til fordel for handelsinteresser. Underskriverne frykter at det særlig er ungdom som vil øke inntaket av varene som nå blir billigere, melder Aftenposten.

PSST: Interessert i nyhetsbrevet i innboksen? Registrer deg her.

Nå kan du gi Filter i julegave!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig. Klikk her om du vil bli abonnent og støtte oss fast.

Nå kan du også støtte oss gjennom å kjøpe Filter Nyheter som gaveabonnement til jul! For 500 kroner får mottaker 6 magasiner hjem på døra, og kan glede seg over seriøs journalistikk på papir i et halvt år.

Bare klikk på boksen under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Vår egen Pål Nordseth har håndtegnet et julekort som vi sender deg på epost med en gang. Det kan du printe og legge under treet, sende med post eller e-post til den heldige.

Første Filter magasin kommer til mottaker i romjula eller rett over nyttår.