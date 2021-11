«MISFORSTÅTT»: Det er langt fra sikkert at Eva Kristin Hansen (Ap) kan bli sittende som stortingspresident etter Adresseavisens pendlerbolig-avsløring.

Dette har skjedd: Hansen har sittet på Stortinget i 16 år – og hatt gratis pendlerbolig i 12 av dem. Etter et samlivsbrudd i 2011, leide hun et rom i leiligheten til Trond Giske i hjembyen Trondheim. Rommet sa hun opp i 2017, samtidig som hun sa fra seg pendlerboligen i Oslo. Men tre år tidligere hadde hun giftet seg og kjøpt halvparten av en enebolig på Langhus i Ski, 29 kilometer fra Stortinget. Den folkeregistrerte adressen beholdt hun imidlertid på Giskes rom i Trondheim – og dermed også pendlerbolig i hovedstaden. (Reglene krever at representanten bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.) Aftenposten har i dag tallfestet leieverdien på boligen til minst 380 000 kroner i perioden der hun samtidig eide bolig i Ski.

Som stortingspresident har Hansen tatt til orde for å rydde opp i skandalene rundt politikernes pendlerboliger som er blitt kjent gjennom flere avsløringer i høst. «Det er vanskelig å forklare hvorfor [hun] ikke startet med å rydde opp i eget rot», skriver Adresseavisens politiske redaktør onsdag. Rødt-politiker Marie Sneve Martinussen og Frp-leder Sylvi Listhaug mener stortingspresidenten må forklare seg, mens MDG-politiker Rasmus Hansson krever Hansens avgang: – Den som sitter der (som stortingspresident, red. anm) må ta ekstra mye ansvar og vise at nå må vi ha slutt på den litt lettvinte misforståelseskulturen med privilegier på Stortinget. Hun bør vise det med å trekke seg, sier han.

Eva Kristin Hansen erkjenner at hun har brutt reglene, men hevder årsaken er en – ja, nettopp – misforståelse: «Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig», skrev hun i en e-post via sin rådgiver til Adresseavisen tirsdag.

INGEN LØSNING I SIKTE: «Vi må forberede oss på at situasjonen på den polsk-hviterussiske grensen ikke vil bli løst med det første. Vi må forberede oss på måneder, jeg håper vi ikke må forberede oss for år, sier Polens forsvarsminister Mariusz Błaszczak.

PST ETTERFORSKER LEKKASJE: Etter at Forsvarsbygg tidligere i høst ble varslet om en antatt lekkasje som «kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser», har etaten denne måneden anmeldt saken til Politiets sikkerhetstjeneste. (PST bekrefter at saken er under etterforskning). Opptakten til anmeldelsen var at en

konsulent tilknyttet Forsvarsbygg var på golfbanen da en annen spiller begynte å snakke om et prosjekt som konsulenten visste var underlagt taushetsplikt.

STOR BESLAG HOS HØYREEKSTREMIST: Antiterrorpolitiet i Østerrike gjorde i slutten av oktober et større beslag av våpen, ammunisjon og eksplosiver under en husransakelse hjemme hos et ektepar i 50-åra i Baden-distriktet like utenfor Wien. Mannen har over tid markert seg i høyreekstreme fora på nettet, ifølge politiet, som nylig friga bilder av det omfattende beslaget. I tillegg til en byste av nazistgeneralen Erwin Rommel, en utgave av Adolf Hitlers «Mein kampf», en stålhjelm med hakekors og annen nazi-memorabilia, kom politiet over to mitraljøser, seks maskinpistoler og minst én automatrifle. De avdekket også blant annet 17 pistoler eller revolvere, 23 rifler og hagler, flere forbudte våpen (deriblant 21 «skytepenner»), en rekke våpendeler, et stort antall kutt- og stikkvåpen, pepperspray, elektrosjokkvåpen og nærkampvåpen. I boligen oppbevarte 53-åringen også mer enn 1200 kilo ammunisjon av ulik type, én håndgranat, syv rørbomber, 20 kilo svartkrutt og flere pyrotekniske gjenstander. Se bildene av beslaget og les om bakgrunnen her.

FENGSLET FØR NRK-INTERVJU: Grytidlig mandag morgen skulle jordansk-palestinske Abdullah Ibhais (35) intervjues av NRK, da han uten forvarsel ble hentet av politiet og satt i varetekt. Ankesaken hans skulle opp i retten uken etter, den 23. november. Filter Nyheter har intervjuet Nicholas McGreeham i FairSquare og journalist Benjamin Best, som begge hadde regelmessig kontakt med ham. Best var én av to personer som ble oppringt fra fengselet: – Han var stresset, og sa at dette kom til å bli hans siste samtale før de tok ham med til fengselet. (...) Han var allerede dømt til fem års fengsel, så spørsmålet er bare hvorfor dette skjedde akkurat nå, sier han.

Josimar avdekket i oktober hvordan Qatar-kritikeren Ibhais, som tidligere jobbet med kommunikasjon i Qatars VM-organisasjon, protesterte mot lederne sine da han mente de prioriterte sitt eget omdømme over arbeideres rettigheter ved en streik i august 2019. Ibhais hevder selv dette førte til at han ble arrestert, holdt innesperret og truet til å avgi en falsk forklaring knyttet til en påstand om bedrageri, noe som førte til at han ble dømt til fem års fengsel. Les hele artikkelen her!





