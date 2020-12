KONTINENTET NÆR AVSKÅRET: Det var total krisestemning langs store deler av kysten i går kveld, da det ble klart at Sjøfartsdirektoratet hadde gitt ferge- og hurtigbåtoperatøren Boreal seilingsnekt på ubestemt tid. Grunnen var flere alvorlige sikkerhetsbrudd avdekket hos selskapet. Sjømatnæringen og befolkning langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark ble umiddelbart rammet av transportstoppen for selskapets over 40 båter. Sjømatkonsernet Nova Sea stod i fare for å brenne inne med 600 tonn laks som skulle ut torsdag og fredag. Tre ministre, næringsministeren, samferdselsministeren og fiskeri- og sjømatministeren, innkalte Sjøfartsdirektoratet til krisemøte onsdag kveld. Det tok bare timer før direktoratet gikk ut og gav selskapet et midlertidig løyve. Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus sier til NRK at de ikke ble presset av ministrene til å trekke tilbake stansen. Boreal hadde da lagt frem en plan med tiltak selskapet skal sette i verk for å få orden på sikkerhetsbruddene.

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

KORONANYTT: Frankrikes president Emmanuel Macron er koronasmittet, ifølge nyhetsbyrået AP. Samtidig melder Danske TV 2 at alle EU-land begynner vaksinering mot viruset den 27. desember. Kanalen viser til nyhetsbyrået Reuters, som skal ha Tysklands helseminister, Jens Spahn, som kilde.

KONGELIG REFS: Svenskekongen har gått ut i et intervju med SVT og sagt at Sveriges korona-strategi har mislykkes. «Vi har et stort antall som er døde, og det er ganske enkelt helt fryktelig», sa kong Carl Gustaf. I går kom den svenske koronakommisjonens første delrapport, som tok for seg virushåndteringen i eldreomsorgen. Det svenske FHI, Folkhälsomyndigheten, kritiseres sterkt for både å gi for svak og for treg veiledning, informasjon og tiltak for sykehjem. 90 prosent av de 7000 svenskene som har dødd av Covid-19 hittil, var over 70 år. Statsepidemiolog Anders Tegnell svarer til Sveirges Radio at han mener folkehelsa var tydelig helt fra starten av. «Det var ikke vi som skulle gjøre noe, det var virksomhetene selv», svarte han.

Til sammenlikning har 402 koronasmittede personer dødd i Norge, hvor to av tre var over 80 år. Ni personer var under 50 år.

STENGER SKOLER: Kongsberg kommune besluttet i dag å stenge grunnskolen tidligere før jul, fra mandag 21. desember, grunnet en smitteoppblomstring særlig på helseinstitusjoner i kommunen. Det samme skjer i Sarpsborg. Der stenges alle skoler fra og med fredag. Sarpsborgs ordfører sier til VG at de gjør det grunnet høyt smittetrykk og ukjente smitteveier. Tirsdag 15. desember besluttet Lillehammer kommune å innføre hjemmeundervisning frem til jul. Det skjedde etter at de dagen før hadde 32 nye smittede på ett døgn.

BIG TECH-KRIG: Facebook angriper Apple for at telefongiganten i de siste oppgraderingene nå opplyser folk om hvor mye informasjon de gir fra seg når de bruker ulike apper, og i tillegg gjør det enklere for brukerne sine å si nei til å dele denne informasjonen. Facebook har gått ut i en stor reklameoffensiv, der de kjører tårdryppende intervjuer med gründere og eiere av små bedrifter som anslår at de vil gå til grunne om de ikke får fortsette med personalisert reklame.

Samtidig har den republikanske delstatsadvokaten i Texas, Ken Paxton, igangsatt et rettslig angrep på Googles annonsevirksomhet. Han har fått med seg ni andre delstater på søksmålet, som anklager søkemotorgiganten for å undertrykke konkurrenter ved å presse sine egne verktøy på brukere.

FOR HØY STRAFF: Oslo Tingrett har redusert bøtene for fire av 53 aksjonister fra organisasjonen Extinction Rebellion (XR), fra aktors påstand på 20 400 kroner hver, ned til 13 000 kroner. Aktivistene ble bøtelagt for ordensforstyrrelse og for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg etter en aksjon 21. september, der de blant annet blokkerte Ring 1 foran Slottet. Retten konkluderer med at reduksjonen innebærer at aksjonistene har fått «delvis medhold», og skriver blant annet at «formålet med demonstrasjonen var et særlig alvorlig og verdensomspennende problem. Det er en rekke større demokratiske organisasjoner, blant annet FN som har pekt på viktigheten av snarlig og sterk handling når det kommer til klimautviklingen». Les artikkelen her.

AKSJONERER MOT HØYREEKSTREME: Vi har også skrevet om at politiet i tre europeiske land de siste dagene har gjennomført en rekke enkeltstående aksjoner mot flere høyreekstreme grupperinger: Relativt konkrete planer om vold mot meningsmotstandere er blitt avdekket i Finland, store mengder våpen og ammunisjon er beslaglagt i Østerrike – og før helga ble to spanskestatsborgere pågrepet av politiet i Ronda og Pamplona, mistenkt for salg av narkotika. Les om aksjonene her.

PSST: Interessert i nyhetsbrevet i innboksen? Registrer deg her.

Nå kan du gi Filter i julegave!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig. Klikk her om du vil bli abonnent og støtte oss fast.

Nå kan du også støtte oss gjennom å kjøpe Filter Nyheter som gaveabonnement til jul! For 500 kroner får mottaker 6 magasiner hjem på døra, og kan glede seg over seriøs journalistikk på papir i et halvt år.

Bare klikk på boksen under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Vår egen Pål Nordseth har håndtegnet et julekort som vi sender deg på epost med en gang. Det kan du printe og legge under treet, sende med post eller e-post til den heldige.

Første Filter magasin kommer til mottaker i romjula eller rett over nyttår.