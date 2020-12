NORGE KLAR FREDAG: «Det er ikke usannsynlig at vaksineringen vil starte i romjulen eller i nyttårshelgen», sa statsminister Erna Solberg da hun holdt sin oppsummerende pressekonferanse for 2020 onsdag formiddag. Hun mener hun selv ikke er først i køen, fordi hun er «en frisk og sprek nesten 60-åring». Norge har bestemt at eldre skal vaksineres først.

Helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet varslet tirsdag at vaksinasjonsutstyr av typen sprøytespisser, bokser og alt derimellom skipes ut til kommunene 18. desember. Det er viktig at alt går slag i slag når vaksinen kommer, for Pfizer-vaksinen har fem dagers holdbarhet idet den tas ut av fryseboksene.

VAKSINE NR 2: Den amerikanske helsemyndigheten FDA har publisert sin vurdering av Moderna-vaksinen. Reguleringsmyndigheten angir at vaksinen er 94 prosent effektiv, særlig mot å utvikle et alvorlig sykdomsforløp, og at den er effektiv på tvers av alder, kjønn og etnisitet. FDA har ikke flagget bekymring om noen alvorlige bieffekter. Amerikanske medier, som Washington Post, skriver at vaksinen kan bli godkjent allerede fredag, basert på kilder «med kjennskap til situasjonen».

Modernas vaksine må tas i to omganger. Amerikanske myndigheter oppgir å ha seks millioner doser klar til utsending første uke. Det vil i så fall bli den andre vaksinen som godkjennes i USA.

Mandag fikk de første helsearbeiderne i USA Pfizer-vaksinen, men utrullingen har møtt på kvist: Wall Street Journal melder at Pfizer bare kan levere 50 millioner vaksiner før nyttår, mens planen opprinnelig var 100 millioner. Bremsen skyldes en flaskehals i forsyningene av råvarer til vaksinen.

LEVE VESTEN..? Det var gladsaken fra USA. Globalt brygger det opp til vaksinekrangel. India og Sør-Afrika, som har verdens 14. høyeste dødsrate av Covid-19, har ytret sterk bekymring overfor Verdens handelsorganisasjon(WTO) om at rike land og store legemiddelselskaper nå trekker stigen opp etter seg. Helt konkret mener de to landene at patentrettigheter for vaksiner hindrer verdenssamfunnet i rask bekjemping av pandemien. I tillegg mener de at rike land hamstrer vaksiner, og kritiserer at enkeltnasjoner lager særregler for rask godkjenning og utrulling av vaksiner – underforstått for å snike i køen.

WTO møtes denne uken. Hundre land har signert India og Sør-Afrikas opprop. USA, EU og Norge er imot det. SV tar til orde for at regjeringen skal snu, og saken debatteres i Stortinget i dag. Legemiddelselskapene ønsker (selvfølgelig) ikke at vaksinene de har brukt milliarder på å utvikle, skal kunne kopieres. Sørafrikanere har imidlertid vært med på utviklingen: Flere innbyggere i det fattige byområdet Soweto ble betalt for å være med på eksperimentell utprøving for Johnson&Johnson og AstraZeneca («Oxford-vaksinen»). Sistnevnte har garantert å holde av to tredeler av sin vaksine til u-land.

Regjeringens strategi er å betale fattige lands vaksiner gjennom en global, FN-støttet innkjøpsmekanisme – hittil med 12 milliarder kroner. Bistandsminister Dag Inge Ulstein sier til VG at rike lands vaksinehamstring var nødvendig for å trigge stor nok produksjon, og at vestens «overflødige» vaksiner kan distribueres videre.

FERDIG MED FYRTÅRN: Frps nestleder Sylvi Listhaug gjestet NRK-programmet Politisk Kvarter i morges, etter et dramatisk sentralstyremøte i partiet i går. Lederen i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet etter å ha stilt spørsmål ved Siv Jensen som partiets leder, og et ønske om å gjøre partiet til «et patriotisk fyrtårn» i Europa. I tillegg ble fylkeslaget i Oslo satt under administrasjon.

«Om du ønsker et nasjonalkonservativt parti er ikke Frp stedet for det. Da får man finne seg et annet parti å drive politikk fra, fordi Fremskrittspartiet skal være et liberalistisk folkeparti videre», sa Listhaug i til NRK.

Nestlederen varslet også at partiet ville «stramme inn» på hva som vil bli tolerert fremover, etter at programlederen ramset opp saker som ikke har ført til eksklusjon – deriblant økonomisk bedrageri og sending av porno til mindreårige.

