KABUL HAR FALT: Taliban tok søndag kontroll over hovedstaden Kabul i Afghanistan og hevder de snart vil erklære landet «Den islamske emiraten Afghanistan». Bilder fra Al Jazeera viser Talibans ledere på plass i presidentpalasset. Taliban har erklært at krigen er over i landet og forsikret internasjonale utsendinger om at de ønsker en fredelig overgang, samtidig som Reuters melder at Taliban har startet å samle inn våpen fra sivile i hovedstaden.

USAs president Joe Biden har mandag kl. 14 ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse om det siste døgnets hendelser. Wall Street Journal kritiserer på lederplass presidenten for å forsøke å unngå ansvar for det de beskriver som en «katastrofal uttrekning». Talibans lynraske maktovertakelse er en regelrett ydmykelse for USA som i løpet av 20 år har brukt milliarder av dollar og tapt over 2000 menneskeliv på nasjonsbygging og militær styrketrening i landet.

Søndag og mandag har amerikanske diplomater blitt evakuert ut av ambassaden i Kabul med helikoptre. På Twitter har flere sammenliknet fallet av Kabul med hvordan USAs mislykkede krig i Vietnam avsluttet i Saigon i 1975, med angrep på og evakuering fra ambassaden i helikoptre. Da denne sammenlikningen ble trukket opp for Biden på en pressebrief om USAs uttrekning av Afghanistan tidligere i juli, nektet han for at det kom til å være noen likhetstrekk der: «Det vil ikke under noen omstendighet skje at dere ser folk bli løftet av taket på USAs ambassade i Afghanistan.» CNNs nasjonale sikkerhetsanalytiker Peter Bergen kritiserte i etterkant Biden for hans «dårlig vurderte, hastige uttrekning» og mente talen var full av falske påstander. Flere amerikanske kommentatorer mener nå at Biden står i en politisk krise, bare et halvt år inn i presidentskapet.

Samtidig har stormaktene Kina og Russland vært raske på banen med å erklære diplomatisk interesse for det nye Taliban-styret. Beijing skal ifølge AFP ha sagt at de er villige til å utvikle «vennlige relasjoner» med Taliban og Russlands ambassadør til Afghanistan skal møte med Taliban tirsdag.

EVAKUERING OG PANIKK: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekreftet mandag morgen at norske ansatte på ambassaden i Kabul har blitt evakuert ut av danske myndigheter i det hun beskriver som en «ekstremt krevende» evakueringsoperasjon i natt. «Vi er midt i en evakueringsoperasjon, og jeg kommer ikke til å gi flere detaljer enn det», sa Søreide til NRK.

I løpet av mandagen har det kommet informasjon om at minst fem sivile afghanere er drept på flyplassen i Kabul, der det har vært kaos av mennesker forsøker å komme seg vekk. Bilder fra den afghanske tv-kanalen TOLOnews viser mennesker som klatrer opp etter hjulene på et amerikansk militærfly mens det kjører sakte bortover rullebanen. Andre lokale medier har også vist bilder av personer som forsøkte å holde seg fast på et amerikansk transportfly og falt av da flyet tok av, men disse opplysningene er ikke bekreftet.

UKLART MOTIV: Ut fra det som var kjent om den antatte gjerningsmannen i formiddag, var det da ikke mulig å fastslå noe motiv etter skytingen på T-banen på Skøyenåsen i Oslo søndag kveld. Siktede er en hvit, norsk, 34 år gammel mann med langt kriminelt rulleblad – mens de to ofrene er ikke-hvite nordmenn i 18-20-årsalderen. (De ble alvorlig skadd, skal være utenfor livsfare, men politiet regner skytingen som drapsforsøk).

Siden ingenting tyder på at den bevæpnede mannen kjente t-banepassasjerene fra før, holder politiet alle muligheter åpne, inkludert et rasistisk motiv. 34-åringen har imidlertid vært regnet som voldelig og uberegnelig helt siden tenåra, og er tidligere dømt for en rekke tilfeller av svært brutale angrep, også mot vilkårlige personer, parallelt med misbruk av amfetamin og andre rusmidler gjennom mange år. Mannen har ingen kjent tilknytning til høyreekstreme eller rasistiske organisasjoner, men har bakgrunn fra et kriminelt MC-miljø der enkeltpersoner forbindes med rasistiske holdninger.

I 2011 ble mannen idømt forvaring, men året etter at han slapp ut fra fengsel, begikk han vold i Oslo på nytt, og i januar i år ble han dømt til ett års fengsel. Da skytingen skjedde i går var mannen i soningskø – ifølge VG var mannen innkalt til fengselet 26. august.

JA/NEI TIL KLIMA: Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes mener det bør holdes folkeavstemning om regjeringens klimapolitikk etter valget. «Når vi lar folk stemme over norsk EU-medlemskap, er det selvfølgelig også mulig å legge noe så viktig som klimapolitikken fram for folk», sier Moxnes til NRK. Hensikten er ifølge ham å sikre ryggdekning i befolkningen for en ambisiøs klimapolitikk og «nulle ut oljelobbyens innflytelse over de store partiene». Partilederen mener det også vil gjøre det vanskeligere for partiene å avgi grønne valgløfter som de så ikke holder etter valget.

NRK har snakket med valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, som mener det vil være utfordrende å holde folkeavstemning om et komplekst spørsmål som klimapolitikk. Ifølge ham er folkeavstemninger først og fremst gjennomførbare for helt konkrete spørsmål, som ja eller nei til EU.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.