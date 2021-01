DØMT FOR ANGREP PÅ DEMOKRATIET: Laila Bertheussen er i dag dømt til fengsel i ett år og 8 måneder av en enstemmig Oslo Tingrett. Påtalemyndigheten stevnet Bertheussen for trusler, angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsloven. Tingretten frifant henne for anklagen om oppdiktet straffbar handling. «Det er ingen tvil om at saken har vært usedvanlig grundig etterforsket», uttalte dommer Yngvild Thue under opplesningen. Hovedpunktene:

Retten er ikke i tvil om at Bertheussen tusjet «rasisit» på veggen og hakekors på bilen, samt at hun la en hyssing i drivstoff-tanken, at det var hun som senere satt fyr på søppelbøtten i hagen og la et trusselbrev i postkassen, og at det er Bertheussen som har skrevet trusselbrevet som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde . Retten mener at Bertheussen har utført alle handlingene bak alle hendelsene fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019.

. Retten mener at Bertheussen har utført alle handlingene bak alle hendelsene fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019. Retten mener at samtlige av hendelsene er å regne som trusler, egnet til å fremkalle alvorlig frykt, og at Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var mål for de omtalte truslene.

og ekteparet Tybring-Gjedde var mål for de omtalte truslene. Bertheussens formål har vært å ramme «Ways of seeing» – altså å få det til å se ut som om deres filming hadde ført til angrep fra antirasister, heter det i dommen. At hun hadde et annet hovedmotiv enn å ramme Wara eller ekteparet Tybring-Gjedde, er ikke til hinder for at hun handlet forsettlig – hun forsto at handlingene ville bli oppfattet som trusler.

Retten mener at daværende justisminister Wara er blitt helt konkret forhindret fra å utføre sitt virke som statsråd. Retten mener også at brevet til Tybring-Gjedde var ment å ramme dem som henholdsvis stortingsrepresentant og statsråd.

De mange handlingene beskrives som alvorlige og «kan ikke sies å være impulshandlinger». De var «godt planlagt og gjennomført», med mulig unntak av brannen i søppeldunken.

Retten mener det er skjerpende at Bertheussen var klar over reaksjonene på handlingene, men fortsatte med nye handlinger – og en dog sendte flere brev helt frem til rettssaken, med mål om at disse skulle gi henne alibi.

«Det er sjokkerende, dette. Jeg anker på stedet, uten tvil», uttalte Laila Bertheussen etter domsavlesningen.

Filter Nyheter kommer med mer om dommen.

PLANLA LIKVIDERING: Føderale advokater leverte i går kveld et skriv til retten i delstaten Arizona, der det heter at det «foreligger sterke beviser for at hensikten til opprørerne var å ta til fange og likvidere folkevalgte i den amerikanske regjeringen». Påtalemyndigheten viser blant annet til at uttalelser og handlinger underveis i stormingen fra «Q-sjamanen», eller Jacob Chansley som han egentlig heter, støtter opp om anklagen. Advokatene argumenterer for fortsatt varetektsfengsling for «sjamanen». Chansley skal ifølge etterforskerne ha etterlatt en lapp på skrivebordet til visepresident Mike Pence, med påskriften «det er bare et spørsmål om tid, rettferdigheten kommer».

USAS REDNINGPLAN: Påtroppende president Joe Biden vil bruke 16 000 milliarder norske kroner for å håndtere koronakrisen i USA, heter det i en plan han har offentliggjort. Han har kalt den «Amerikas redningsplan». Den er ventet å møte motstand hos Repulikanerne i kongressen, og Biden oppfordrer sterkt til tverrpolitisk samhold og samarbeid.

JULA VARER HELT TIL PÅSKE: Ja, denne gangen er det sant, ifølge ekspertene vi har snakket med – i alle fall de strenge smittevernstiltakene som ble iverksatt i kjølvannet av juletidens smitteoppblomstring. Men det er lyspunkter: April byr på senkede skuldre for de mest sykdromsutsatte blant oss, og mai, du skjønne milde kommer med massevaksinasjon. Sommerferien gjør seg likevel best i Norge, skal vi tro «ekspertpanelet» vårt. Les mer kvalifisert synsing om hvordan 2021 vil se ut i vår ferske artikkel.

